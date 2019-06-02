الكاميرات تكشف المتهم بسرقة فيلا ابنة «شوبير»

تحرير:محمد الأشموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

أحمد شوبير

باشرت الأجهزة الأمنية، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، التحقيقات في واقعة سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، بكومباوند بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث أكد مصدر أمني، أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم يعرف أماكن ما غلا ثمنه وخف وزنه، وله علاقة بالأسرة، حتى أنه لم يضطر إلى كسر باب الخزينة، ولكنه فتحها بالمفتاح الخاص بها، واستولى على ما فيها، إضافة إلى سرقته المجوهرات وبعض الإكسسوارات من داخل الفيلا، ليأمر اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية بفحص المترددين على المكان.

وأمر اللواء العمدة، بتفريغ الكاميرات بمحيط المكان، لتحديد هوية الأشخاص الذين ترددوا على الفيلا في توقيت الجريمة، وحرر محضر رقم 5143 جنح لسنة 2019، وأحاله مدير أمن الجيزة للنيابة لاستكمال التحقيقات. كان زوج ابنة "شوبير" قد توجه إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وحرر محضرا أكد خلاله أن زوجته "سلمى" اكتشفت سرقة