مدرب سموحة يقترب من تدريب سلة الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

أشرف توفيق

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع أشرف توفيق، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في تدريب الفريق بالموسم المقبل لظروف خاصة، ليستقر الأهلي على التعاقد مع أشرف توفيق مدرب فريق سموحة. وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا كابتن أشرف توفيق نزولا على رغبته وارتبطاته الأسرية قبلنا استقالة الكابتن أشرف توفيق ونقدم له كل التحية على ماقدم لنادي سموحة".

وواصل: "الكابتن أيمن المطراوي مديرا فنيًا لكرة السلة للرجال بنادي سموحة نتمنى له النجاح والتوفيق وهو أهل لهذه الثقة". واتفق الأهلي مع سموحة على التعاقد مع أشرف توفيق في الموسم المقبل بعد موافقة ناديه، حيث يمتد عقده مع النادي السكندري حتى عام 2020. وكان أيمن المطراوي هو المدرب السماعد لأشرف توفيق في