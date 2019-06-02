رياضة

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كشف نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب نهائيًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث نفى شوقي التوصل لأي اتفاق من أي نوع يسمح باستمرار اللاعب مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته في الأول من يوليو المقبل، كان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 850 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها نادي هيدرسفيلد، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما يتردد حاليًا عن بقاء رمضان مع الأهلي مجرد اجتهادات إعلامية لا يوجد لها أساس على أرض الواقع وفجر وكيل اللاعب مفاجأة مؤكدًا أن مجلس إدارة الأهلي حتى لم يقدم عرضا لنادي هيدرسفيلد سواء بمد الإعارة أو شراء اللاعب نهائيًا، مشددًا على أن عقد رمضان صبحي لا
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اتحاد الكرة يحيي ذكرى سداسية الزمالك في الأهلي

قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد، بالاحتفال بذكرى الفوز التاريخي الذي حققه الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة، في نهائي كأس مصر عام 1944، حيث نشرت الصفحة أن اليوم ذكرى فوز الفريق الأبيض على القلعة الحمراء بنتيجة (6- 0) وتوج وقتها ببطولة كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء كل من مختار حافظ زقلط "هاتريك" وعبدالكريم صقر هدفين وحسن الشيمى هدفا، حيث كانت المباراة يوم 2 يونيو عام 1944 وهي المرة الأولى التى يفوز بها الأبيض بهذه النتيجة على غريمة التقليدي الأهلي.
أشرف توفيق

مدرب سموحة يقترب من تدريب سلة الأهلي

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع أشرف توفيق، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في تدريب الفريق بالموسم المقبل لظروف خاصة، ليستقر الأهلي على التعاقد مع أشرف توفيق مدرب فريق سموحة. وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا كابتن أشرف توفيق نزولا على رغبته وارتبطاته الأسرية قبلنا استقالة الكابتن أشرف توفيق ونقدم له كل التحية على ماقدم لنادي سموحة".
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كومان يكشف موقفه من خلافة فالفيردي في تدريب برشلونة

أعلن رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، موقفه من تدريب فريق برشلونة الإسباني، في ظل الأخبار المتداولة التي تُفيد بنية إدارة الفريق الكتالوني الإطاحة بإرنستو فالفيردي المدرب الحالي للفريق الكتالوني، خاصة بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول رغم فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أنه تلقى خسارة فادحة إيابًا برباعية نظيفة. وكان رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو قد أبدى دعمه لبقاء فالفيردي حتى بعد الخسارة بنهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مباشرة عقب نهاية المباراة.
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مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
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وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".
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حسام حسن عن الخسارة من الأهلي: «إحنا في رمضان»

أعرب حسام حسن، المدير الفني لسموحة، عن غضبه الشديد، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الأهلي، مساء السبت، قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، ومبروك للأهلي، وحرام اللي بيحصل في الكورة المصرية، وحرام نتحدف بالترابيزات والأزايز، رغم وجود عدد كبير من أفراد الأمن». وسجل المارد الأحمر هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة +98، عن طريق الأنجولي جيرالدو دا وكوستا، وهو الأمر الذي اعترض عليه الجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام حسن، خاصة أن الحكم الرباع قد أشار باحتساب 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع.
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تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن صفقات بيراميدز

تحذير شديد اللهجة وجهه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، إلى منافسي الأخير في الدوري المصري الممتاز، وعلى رأسهم القطبين الأهلي والزمالك، في الموسم المقبل من البطولة. وقدم فريق بيراميدز مستوى مبهر في موسمه الأول بالدوري المصري، بفضل الصفقات الكبرى التي عقدها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ثم انتقالات يناير، ويحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف النادي الأهلي، بفارق نقطتين فقط، حيث جمع 65 نقطة من 31 مباراة.
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