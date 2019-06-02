وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

رمضان صبحي

كشف نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب نهائيًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث نفى شوقي التوصل لأي اتفاق من أي نوع يسمح باستمرار اللاعب مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته في الأول من يوليو المقبل، كان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 850 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها نادي هيدرسفيلد، بالإضافة إلى راتب اللاعب.

وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما يتردد حاليًا عن بقاء رمضان مع الأهلي مجرد اجتهادات إعلامية لا يوجد لها أساس على أرض الواقع وفجر وكيل اللاعب مفاجأة مؤكدًا أن مجلس إدارة الأهلي حتى لم يقدم عرضا لنادي هيدرسفيلد سواء بمد الإعارة أو شراء اللاعب نهائيًا، مشددًا على أن عقد رمضان صبحي لا