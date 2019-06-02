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الموسيقيين توضح أسباب إلغاء قرار إيقاف شيرين

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أصدرت نقابة الموسيقيين التي يرأسها المطرب هاني شاكر، قرارًت بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2019 بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر، وذلك بعدما اتُهمت بالإساءة لمصر في حفلها بدولة البحرين، مارس الماضي، حيث قالت: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".
وبخصوص ما نشر بشأن إلغاء قرار الوقف والحفظ، أوضح المتحدث الرسمي للنقابة أن ما نشر ليس نص القرار وإنما هي إفادة تعطى لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طلب منه ذلك، وأن هذه الإفادة لم تتضمن أسباب الإلغاء، وليست حجة على النقابة بالشكل الذي نشرت به. وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبدالوهاب عبر المحامي
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شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
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رفع إيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء

أعلنت نقابة الموسقيين، مساء اليوم الأحد، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة البحرين، حيث قالت في شهر مارس الماضي: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن". وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبدالوهاب عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالآتي: "السيدة الفنانة شيرين عبدالوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
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تنافس بـ7 نجوم.. خريطة حفلات «روتانا» في عيد الفطر

مواكبة من شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، لجميع المناسبات المهمة، وانطلاقًا من حضورها الفعّال في مختلف البلدان ومع مختلف الفئات في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، كشفت إدارة "روتانا" عن خارطة حفلاتها في عيد الفطر المبارك لعام 2019. ففي الكويت، وتحديدًا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، سيقام في عيد الفطر حفلان، الأول، يوم الأربعاء 5 يونيو، ويجمع المطرب عبدالله الرويشد، والنجمة أسما لمنّور، ويعد هذا الحفل هو الأول للرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، كما يعد الحفل الأول لأسما في المركز.
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شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
شيرين-عبد-الوهاب (4)

رفع إيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء

أعلنت نقابة الموسقيين، مساء اليوم الأحد، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة البحرين، حيث قالت في شهر مارس الماضي: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن". وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبدالوهاب عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالآتي: "السيدة الفنانة شيرين عبدالوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب عن خلاف شيرين وعمرو دياب: هي اللي غلطانة

أطلق النجم حسام حبيب، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، العديد من التصريحات، حيث كشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وأضاف: "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال: "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجها غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، والخجل"، وأكد أنه حتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى، وعلّق لأول مرة على الخلاف الواقع بين زوجته شيرين، والهضبة عمرو دياب.
شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.
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