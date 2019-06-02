الموسيقيين توضح أسباب إلغاء قرار إيقاف شيرين

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

شيرين عبد الوهاب

أصدرت نقابة الموسيقيين التي يرأسها المطرب هاني شاكر، قرارًت بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2019 بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر، وذلك بعدما اتُهمت بالإساءة لمصر في حفلها بدولة البحرين، مارس الماضي، حيث قالت: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".

وبخصوص ما نشر بشأن إلغاء قرار الوقف والحفظ، أوضح المتحدث الرسمي للنقابة أن ما نشر ليس نص القرار وإنما هي إفادة تعطى لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طلب منه ذلك، وأن هذه الإفادة لم تتضمن أسباب الإلغاء، وليست حجة على النقابة بالشكل الذي نشرت به. وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبدالوهاب عبر المحامي