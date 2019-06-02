السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية. وطالب الرئيس السيسي، في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد، ملاك هذه الشقق -وكذلك المواطنون- بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها. وقال السيسي: الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة، فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين أنهم يمكنهم النيل من استقرار الدولة، لكنه لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".

وأكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن لأحد أن ينال من مصر بفضل عزيمة شعبها، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق المليارات لتأمين الحدود، خصوصًا المنطقة الغربية التي يسعى الإرهابيون إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات منها. وشدد الرئيس على أن الحالة الأمنية في مصر على درجة عالية من الاستقرار، وأنه لا يريد الإفصاح عن حجم المحاولات