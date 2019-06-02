سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية. وطالب الرئيس السيسي، في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد، ملاك هذه الشقق -وكذلك المواطنون- بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها. وقال السيسي: الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة، فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين أنهم يمكنهم النيل من استقرار الدولة، لكنه لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".
وأكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن لأحد أن ينال من مصر بفضل عزيمة شعبها، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق المليارات لتأمين الحدود، خصوصًا المنطقة الغربية التي يسعى الإرهابيون إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات منها. وشدد الرئيس على أن الحالة الأمنية في مصر على درجة عالية من الاستقرار، وأنه لا يريد الإفصاح عن حجم المحاولات
اقرأ المزيد
السيد-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية (2)

السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.
السيد-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية (3)

رسالة من السيسي للطلاب بشأن نظام التعليم الجديد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة طمأنة للطلاب وألولياء الأمور في مصر بشأن نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أن نتائجه لن تظهر في الوقت الحالي. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد: "إن موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة، ونحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل"، مؤكدًا أن هذه التكلفة لن تكون على حساب الطلاب. وأضاف السيسي: أن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشيرًا إلى أنه منذ ما يزيد على 40 سنة والأسر تطالب أولادها بالتعليم للحصول على شهادة، وهذا دون قصد منها.
طلاب-المدارس-العسكرية

فتح باب القبول في المدارس العسكرية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020 بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة العلمية، الطبية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة وان يكون حاصل على 70? فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
حادث-الطائرة-الاثيوبية

مصر تتابع التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

تستمر مصر في متابعة آخر مستجدات عملية التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثوبية، إذ صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرف على الضحايا، إذ يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة، مشيرا إلى أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيد-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية (2)

السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.
سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
السيسى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي (2)

السيسي: نثمن دور كندا الداعم لتنمية مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة كندا بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي لمصر، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكندا في جميع المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، ومثمنا مسيرة العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين على مدار عقود ممتدة، وكذلك دور كندا الداعم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يوجه بزيادة أصول الوقف وعائداته الاستثمارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الوزارة في مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، خاصة فيما يتصل بنشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفقه بناء الدول وبناء الشخصية الوطنية، كما شهد الاجتماع عرض أنشطة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، ومنها مشروع صكوك الأضاحي الذي يتم تنفيذه لصالح الأسر الأولى بالرعاية في ضوء الضوابط الشرعية للأضحية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org