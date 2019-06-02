رياضة

اتحاد الكرة يحيي ذكرى سداسية الزمالك في الأهلي

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد، بالاحتفال بذكرى الفوز التاريخي الذي حققه الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة، في نهائي كأس مصر عام 1944، حيث نشرت الصفحة أن اليوم ذكرى فوز الفريق الأبيض على القلعة الحمراء بنتيجة (6- 0) وتوج وقتها ببطولة كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء كل من مختار حافظ زقلط "هاتريك" وعبدالكريم صقر هدفين وحسن الشيمى هدفا، حيث كانت المباراة يوم 2 يونيو عام 1944 وهي المرة الأولى التى يفوز بها الأبيض بهذه النتيجة على غريمة التقليدي الأهلي.
كما كتبت أيضا أن الزمالك فاز على الأهلى بهدف مقابل لا شيء فى كأس السوبر الإفريقي يوم 2 يونيو عام 1992 فى لقاء القمة رقم 69، وجاء الهدف من خلال اللاعب أيمن منصور. كما تضمن المنشور ذكرى تتويج فريق الترسانة عام 1963 ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الأولى والوحيدة فى تاريخه بعد فوزه على القناة بهدفين
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وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي

كشف نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب نهائيًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث نفى شوقي التوصل لأي اتفاق من أي نوع يسمح باستمرار اللاعب مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته في الأول من يوليو المقبل، كان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 850 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها نادي هيدرسفيلد، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
أشرف توفيق

مدرب سموحة يقترب من تدريب سلة الأهلي

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع أشرف توفيق، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في تدريب الفريق بالموسم المقبل لظروف خاصة، ليستقر الأهلي على التعاقد مع أشرف توفيق مدرب فريق سموحة. وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا كابتن أشرف توفيق نزولا على رغبته وارتبطاته الأسرية قبلنا استقالة الكابتن أشرف توفيق ونقدم له كل التحية على ماقدم لنادي سموحة".
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كومان يكشف موقفه من خلافة فالفيردي في تدريب برشلونة

أعلن رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، موقفه من تدريب فريق برشلونة الإسباني، في ظل الأخبار المتداولة التي تُفيد بنية إدارة الفريق الكتالوني الإطاحة بإرنستو فالفيردي المدرب الحالي للفريق الكتالوني، خاصة بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول رغم فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أنه تلقى خسارة فادحة إيابًا برباعية نظيفة. وكان رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو قد أبدى دعمه لبقاء فالفيردي حتى بعد الخسارة بنهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مباشرة عقب نهاية المباراة.
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لجنة المسابقات تحدد موعد نهائي كأس مصر

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملامح التصور الموضوع لبطولة كأس مصر، وقال حسين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن نهائي الكأس سيقام يوم 10 سبتمبر المقبل، على أن يقام لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل، موضحًا أن ملعب المباراة لم يحدد حتى الآن، وإن كان الأقرب هو ملعب الجيش ببرج العرب ليكون ملعبا محايدا، خاصة أن أحد استادي السلام وبتروسبورت سيستضيف لقاءات الأهلي، بينما يستضيف الدفاع الجوي مباريات بيراميدز.
مدحت-شلبي

شلبي للجبلاية: بلاش ضحك على الدقون..والأهلي لن ينسحب

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن المهندس هاني بو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، كان يعلم أن اللجنة التي قام بتشكيلها قبل أيام لحل أزمة الدوري المصري ستفشل، متساءلًا: «هل كان قرار تشكيلها لمجرد التشريف أم التلبيس؟». وتابع شلبي، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة: «كنت أعلم أن هذا سيحدث وأن هذه اللجنة ستفشل، بدليل أنهم أرسلوا الدعوة إلى 18 ناديا حضر 3 أندية فقط، بلاش ضحك على الدقون، لو حد نفسه يبقى مهم ياريت يخليه كده في حتة تانية».
محمود الخطيب العامرى فاروق

الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.
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التحرير يكشف صاحب فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين لإنهائه قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز. وقالت المصادر إنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح في ظل وجود لاعبين محترفين بالأهلي والزمالك، وبالتالي فإن الناديين قد لا يوافقان أو أحدهما قد يرفض هذا الأمر.
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