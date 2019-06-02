اتحاد الكرة يحيي ذكرى سداسية الزمالك في الأهلي

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

الأهلى والزمالك

قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد، بالاحتفال بذكرى الفوز التاريخي الذي حققه الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة، في نهائي كأس مصر عام 1944، حيث نشرت الصفحة أن اليوم ذكرى فوز الفريق الأبيض على القلعة الحمراء بنتيجة (6- 0) وتوج وقتها ببطولة كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء كل من مختار حافظ زقلط "هاتريك" وعبدالكريم صقر هدفين وحسن الشيمى هدفا، حيث كانت المباراة يوم 2 يونيو عام 1944 وهي المرة الأولى التى يفوز بها الأبيض بهذه النتيجة على غريمة التقليدي الأهلي.

كما كتبت أيضا أن الزمالك فاز على الأهلى بهدف مقابل لا شيء فى كأس السوبر الإفريقي يوم 2 يونيو عام 1992 فى لقاء القمة رقم 69، وجاء الهدف من خلال اللاعب أيمن منصور. كما تضمن المنشور ذكرى تتويج فريق الترسانة عام 1963 ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الأولى والوحيدة فى تاريخه بعد فوزه على القناة بهدفين