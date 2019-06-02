رياضة

مران الأهلي.. تأهيل إكرامي وانتظام ماهر والشيخ

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. ومنح مارتن لاسارتي راحة من التدريبات خلال يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
واجتمع مارتن لاسارتي، بحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبي الفريق لمدة 10 دقائق، وحرص لاسارتي على توجيه بعض التعليمات الخاصة للثنائي مع انطلاق التدريبات. وانتظم ناصر ماهر وأحمد الشيخ، لاعبا الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث تغيب الأول عن آخر مران للفريق بسبب وفاة والده، بينما كان يعاني الثاني بسبب
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بسبب صلاح.. خزينة روما تنتعش بعد تتويج ليفربول

أكدت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018- 2019، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، سيعود بنفع مالي كبير على نادي روما الإيطالي، وفقًا لبعض العقود المبرمة بينهما بشأن انتقالات اللاعبين. وأشارت التقارير، إلى أن نادي العاصمة الإيطالية سيحصل بموجب عقد النجم المصري محمد صلاح، المنتقل منه إلى ليفربول في صيف 2017، على نحو 5 ملايين يورو، بعد تتويج الأخير بلقب دوري الأبطال في حضور مميز من لاعب الذئاب السابق.
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تصريحات بوكيتينو تكشف مصيره مع توتنهام

ألمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع السبيرز في الموسم المقبل، رغم الأنباء التي ترددت عن رحيله من منصبه، عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام فريق ليفربول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث قال بوكيتينو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه يتمنى ويأمل في العودة مرة أخرى وخوض نهائي آخر، في أقرب وقت ممكن مع توتنهام.
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كلوب يكشف اتفاقه مع جوارديولا الموسم المقبل

مازال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد تتويجه أخيرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، مساء السبت، بالعاصمة الإسبانية مدريد. وخسر كلوب، لقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته، مع بوروسيا دورتموند في نهائي نسخة 2013، ثم مع ليفربول العام الماضي أمام ريال مدريد، قبل أن يكسر النحس أمام السبيرز. وأكد كلوب، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأحد، أن ماحققه الريدز هذا الموسم لا يصدق، بالفوز بدوري الأبطال، إلى جانب مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.
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احمد-فتحى-حسين-الشحات-

مران الأهلي.. انتظام «الشحات وأجايي» وإصابة «إكرامي»

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني جلسة خاصة مع رباعي الفريق الدولي؛ وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، وذلك، قبل انطلاق مران الفريق، واستمرت الجلسة عدة دقائق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق المسائي. وشهد مران الأهلي، مساء اليوم، خوض اللاعبين فقرة بدنية قبل أن تبدأ الوحدة التدريبية التي شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
رمضان-صبحي-مران-الأهلي copy

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
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تفاصيل جلسة لاسارتي مع كبار الأهلي قبل مواجهة إنبي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي، وحرص لاسارتي على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة قبل لقاء إنبي في الدوري، وكذلك أبرز النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة الماضية أمام سموحة.
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