تفاصيل جديدة في مقتل حداد بحلوان: 4 أشقاء مزقوا جسده

تحرير:محمد الأشموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

جثة- أرشيفية

مرت أيام على جلسة صلح عقدت بين حداد، وجاره العاطل، بالعزبة البحرية، بحلوان، قبل أن يقوم الأخير بتبييت النية للخلاص من الجار، حيث تربص له وصحبه أشقاؤه، وطعنوه حتى الموت، حيث تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، باستقبال محمد هريدي، 25 سنة، حداد، جثة هامدة، نتيجة إصابته بعدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود. ا" وأشقائه "عبدالفتاح، رمضان، إبراهيم"، وأنهم طعنوه ولاحقوه داخل أحد المحال حيث أجهزوا عليه.

وبسؤال والد المجني عليه، اتهم الأشقاء بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنهم يقيمون بجوار المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات سابقة وتم حلها، إلا أن المتهم ملأ الحقد قلبه، وأسر كرهه في قلبه وأضمر الشر، وقرر التخلص من ابنه، فاستعان بباقي المتهمين، وعملوا كمينا له، وقتلوه. بتفريغ الكاميرات محل الواقعة، تم رصد تفاصيل