جريمة

تفاصيل جديدة في مقتل حداد بحلوان: 4 أشقاء مزقوا جسده

تحرير:محمد الأشموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
مرت أيام على جلسة صلح عقدت بين حداد، وجاره العاطل، بالعزبة البحرية، بحلوان، قبل أن يقوم الأخير بتبييت النية للخلاص من الجار، حيث تربص له وصحبه أشقاؤه، وطعنوه حتى الموت، حيث تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، باستقبال محمد هريدي، 25 سنة، حداد، جثة هامدة، نتيجة إصابته بعدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود. ا" وأشقائه "عبدالفتاح، رمضان، إبراهيم"، وأنهم طعنوه ولاحقوه داخل أحد المحال حيث أجهزوا عليه.
وبسؤال والد المجني عليه، اتهم الأشقاء بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنهم يقيمون بجوار المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات سابقة وتم حلها، إلا أن المتهم ملأ الحقد قلبه، وأسر كرهه في قلبه وأضمر الشر، وقرر التخلص من ابنه، فاستعان بباقي المتهمين، وعملوا كمينا له، وقتلوه. بتفريغ الكاميرات محل الواقعة، تم رصد تفاصيل
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الكاميرات تكشف المتهم بسرقة فيلا ابنة «شوبير»

باشرت الأجهزة الأمنية، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، التحقيقات في واقعة سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، بكومباوند بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث أكد مصدر أمني، أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم يعرف أماكن ما غلا ثمنه وخف وزنه، وله علاقة بالأسرة، حتى أنه لم يضطر إلى كسر باب الخزينة، ولكنه فتحها بالمفتاح الخاص بها، واستولى على ما فيها، إضافة إلى سرقته المجوهرات وبعض الإكسسوارات من داخل الفيلا، ليأمر اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية بفحص المترددين على المكان.
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«قتيل المغرب».. عاطل يمزق جسد جاره في حلوان

لم يتمالك العاطل أعصابه، وانهال على جاره بطعنات من سكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه بالتزامن مع أذان المغرب.. حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بوقوع مشاجرة، وسقوط قتيل، وبإخطار المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، انتقل ضباط من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة بها طعنات، نتيجة التعدي على القتيل بسلاح أبيض من قبل جاره، وتم عمل كمين أمنى أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع الضحية.
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سيارة تدهس عاملا داخل محطة وقود بقويسنا

شهدت محافظة المنوفية اليوم الأحد، سقوط متوفى داخل محطة للتزويد بالوقود، بدائرة مركز قويسنا، حيث ورد بلاغ إلى إدارة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق (قويسنا - شبين الكوم) داخل محطة وقود، أمام قرية ميت حلفا، دائرة المركز، وبإخطار اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وبإشراف كلا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد محمد عمارة رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، انتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، وتم عمل المعاينة اللازمة، ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى.
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

أصيب رجل وزوجته و3 من أبنائهم، اليوم الأحد، بكدمات وكسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وذلك إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق بياض في محافظة بنى سويف، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في داخلها 5 أفراد من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.
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جثة وسرنجة.. قصة قتيل الجراج بعين شمس

أثارت واقعة العثور على سايس داخل الجراج محل عمله بمنطقة عين شمس، ريبة رجال الأمن فى سبب الوفاة، حيث عثرت القوات على سرنجة بجوار المتهم، علاوة على آثار غزّات بذراعيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى نيابة عين شمس للتحقيق، لتأمر النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوي، بتشريح جثمان المجني عليه بمعرفة خبراء الطب الشرعي، للتعرف على أسباب الوفاة، والتحقق من حدوثها جراء جرعة مخدرات زائدة، أم لوجود شبهة جنائية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السرنجة وفحصها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من طبيعة المادة المرجح حقن المتهم نفسه بها.
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«4 غوايش دهب».. كلمة السر في مقتل سيدة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من خلال فريق بحث بإشراف اللواء محمد يوسف، رئيس مباحث قطاع الشرق، والمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بعين شمس بعدما كشفت التحريات أن المجنى عليها تقيم برفقة زوجها المسن، الذي اكتشف الواقعة عقب عودته للمنزل. وأوضحت التحريات الأولية، أن المعاينة بينّت وجود بعثرة بمحتويات الشقة، حيث أن المجني عليها تعرضت للقتل بهدف السرقة، وتبين أنها شعرت بالمتهم، وحاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقام بقتلها واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وفر هاربا.
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فتاة وسلاح ومولوتوف..كواليس «خناقة السحور» في أكتوبر

كر وفر، صراخ وعويل، دوي طلقات الرصاص، حالة من الذعر والفزع انتابت المارة والأهالي في المنازل في وقت متأخر من الليل وتحديدا قبل وقت قصير من أذان فجر اليوم الأربعاء، العاشر من رمضان، إلا أن حضور قوة من قسم شرطة أول أكتوبر إلى الحي الأول بعث الطمأنينة في نفوس الجميع، هدأت الأوضاع مع فرض قوات الشرطة بقطاع أكتوبر كردون أمني للسيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء إلى المنطقة المحيطة بكافيه "قهوتي" -محل الواقعة- وتعيين حراسة أمنية مشددة دون السماح باقتراب أحد.
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بعد التروايح.. العثور على جثة مدمن في مسجد بالمنصورة

"في ميت في الحمام".. كانت صرخة هلع صدرت من عامل مسجد سيدي ياسين بمدينة المنصورة، مساء أمس الاثنين، أثناء صلاة التراويح، إذ عُثر على جثة شاب شهرته "عسلية، وبجانبه حقنة بجوار أحواض الوضوء في الحمام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط قسم شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي، يفيد بالعثور على جثة شاب في حمام المسجد، ويشتبه أن يكون سبب الوفاة جنائيًا.
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