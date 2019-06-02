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هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
صواريخ في سوريا - صورة أرشيفية
صواريخ في سوريا - صورة أرشيفية
أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة "سبوتنيك". يأتي هذا الهجوم الصاروخي، في أعقاب مقتل نحو 14 شخصا، وإصابة 28 آخرين، أثر تفجير بسيارة مفخخة، مساء اليوم، وسط مدينة أعزاز شمال سوريا. وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية".
ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع". ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء أمس السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم. ونجم عن الانفجار تفجير سيارة بيك أب مفخخة بدورية تابعة
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انفجار

مقتل 14 شخصا وإصابة 28 في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

قتل نحو 14 شخصا، وأصيب 28 آخرون، أثر تفجير بسيارة مفخخة وسط مدينة أعزاز شمال سوريا، بحسب وكالة "سبوتنيك". وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية". ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع". ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء أمس السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.
وزير-الخارجية القطري (2)

قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية

أعلنت دولة قطر عن تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية، وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأمر بأن بعض بنود القمتين تتعارض مع السياسة الخارجية لقطر، قائلا: "بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما، قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن، كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران"، وذلك بحسب تصريحات أوردها تلفزيون العربي، اليوم الأحد، ونقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
احتجاجات-الجزائر (6)

قرار جديد في الجزائر يدفع بخروج المتظاهرين للشوارع

خرج المتظاهرون في شوارع الجزائر، اليوم الأحد، مطالبين الرئيس عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، بالاستقالة، وذلك بعدما أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في وقت سابق اليوم، تمديد عهدة الرئيس المؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحا أن أمر تحديد موعد جديد للتصويت يرجع إلى الرئيس، كما أن عدد المرشحين القليل سبب لإلغاء التصويت الذي لو أجري سوف يقتصر على شخصين، جاء ذلك في بيان تم بثه عبر التلفزيوني الحكومي الجزائري ونقله موقع "بي بي سي" بالعربية.
نتنياهو

نتنياهو يهدد السوريين: الضربات القادمة أقوى بكثير

علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الغارة التي شنتها طيران جيشه، فجر اليوم الأحد، على عدد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين أثناء تصدي الدفعات الجوية في دمشق للهجوم الصاروخي، إذ قال نتنياهو، إنه أعطى الأوامر ?لتنفيذ الغارة بعد مشاورات أمنية، بناء على طلب شخصي منه، موضحا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".
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انفجار

مقتل 14 شخصا وإصابة 28 في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

قتل نحو 14 شخصا، وأصيب 28 آخرون، أثر تفجير بسيارة مفخخة وسط مدينة أعزاز شمال سوريا، بحسب وكالة "سبوتنيك". وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية". ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع". ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء أمس السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.
نتنياهو

نتنياهو يهدد السوريين: الضربات القادمة أقوى بكثير

علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الغارة التي شنتها طيران جيشه، فجر اليوم الأحد، على عدد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين أثناء تصدي الدفعات الجوية في دمشق للهجوم الصاروخي، إذ قال نتنياهو، إنه أعطى الأوامر ?لتنفيذ الغارة بعد مشاورات أمنية، بناء على طلب شخصي منه، موضحا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".
انفجار-فى-العراق

مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 في انفجارين بسوريا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في حصيلة أولية نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية. وقالت قناة "الحرة" مساء السبت نقلا عن شهود عيان إن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط المدينة بالتزامن مع انفجار آخر عند الباب الغربي لحديقة الرشيد. وأكدت أن قوات الأمن المحلية فرضت طوقا أمنيا وسط المدينة تحسبا لهجمات جديدة. وتخضع الرقة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة، بعد أن كانت في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي استولى عليها في 2013 وأعلنها عاصمة له قبل أن يتم تحريرها في عام 2017.
دمار-سوريا (2)

اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
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