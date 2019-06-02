كلوب يكشف اتفاقه مع جوارديولا الموسم المقبل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

يورجن كلوب

مازال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد تتويجه أخيرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، مساء السبت، بالعاصمة الإسبانية مدريد. وخسر كلوب، لقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته، مع بوروسيا دورتموند في نهائي نسخة 2013، ثم مع ليفربول العام الماضي أمام ريال مدريد، قبل أن يكسر النحس أمام السبيرز. وأكد كلوب، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأحد، أن ماحققه الريدز هذا الموسم لا يصدق، بالفوز بدوري الأبطال، إلى جانب مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.

واستعان مدرب ليفربول، بحس الدعابة في حديثه عن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، كاشفًا أنه تحدث معه بعد فوز فريقه باللقب الأوروبي، واتفق معه على ركل مؤخرات بعضهم البعض في الموسم المقبل خلال منافستهما على جميع البطولات. وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة