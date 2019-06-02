رياضة

كلوب يكشف اتفاقه مع جوارديولا الموسم المقبل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
مازال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد تتويجه أخيرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، مساء السبت، بالعاصمة الإسبانية مدريد. وخسر كلوب، لقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته، مع بوروسيا دورتموند في نهائي نسخة 2013، ثم مع ليفربول العام الماضي أمام ريال مدريد، قبل أن يكسر النحس أمام السبيرز. وأكد كلوب، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأحد، أن ماحققه الريدز هذا الموسم لا يصدق، بالفوز بدوري الأبطال، إلى جانب مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.
واستعان مدرب ليفربول، بحس الدعابة في حديثه عن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، كاشفًا أنه تحدث معه بعد فوز فريقه باللقب الأوروبي، واتفق معه على ركل مؤخرات بعضهم البعض في الموسم المقبل خلال منافستهما على جميع البطولات. وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة
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بسبب صلاح.. خزينة روما تنتعش بعد تتويج ليفربول

أكدت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018- 2019، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، سيعود بنفع مالي كبير على نادي روما الإيطالي، وفقًا لبعض العقود المبرمة بينهما بشأن انتقالات اللاعبين. وأشارت التقارير، إلى أن نادي العاصمة الإيطالية سيحصل بموجب عقد النجم المصري محمد صلاح، المنتقل منه إلى ليفربول في صيف 2017، على نحو 5 ملايين يورو، بعد تتويج الأخير بلقب دوري الأبطال في حضور مميز من لاعب الذئاب السابق.
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تصريحات بوكيتينو تكشف مصيره مع توتنهام

ألمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع السبيرز في الموسم المقبل، رغم الأنباء التي ترددت عن رحيله من منصبه، عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام فريق ليفربول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث قال بوكيتينو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه يتمنى ويأمل في العودة مرة أخرى وخوض نهائي آخر، في أقرب وقت ممكن مع توتنهام.
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مران الأهلي.. تأهيل إكرامي وانتظام ماهر والشيخ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. ومنح مارتن لاسارتي راحة من التدريبات خلال يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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كلوب يكشف تفاصيل اتصال جوارديولا بعد اللقب الأوروبي

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب قيادته لتتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بفوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
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محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال

زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، والتي ستقام على ملعب واندا موتريبليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة، متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد.
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