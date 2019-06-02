تعرف على تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل «قابيل»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

قابيل

دارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "قابيل"، والتي عرضتها قناة mbc مصر، مساء الأحد، حول انتقام "سما" والتي تُجسدها الفنانة أمينة خليل، من "آدم" الذي يُجسده الفنان محمد فراج، بعد قتله لـ"صفية" والدة صديقه "عمر"، والتي تُجسدها الفنانة عارفة عبدالرسول، حيث حاول قتل "سما" من خلال حقنة مخدرات بها جرعة زائدة، لكنها انتبهت لغدره، فادّعت أنها أخذت الحقنة وتظاهرت بالإعياء، وعندما حاول المغادرة ضربته على رأسه، وأحرقت جواز السفر الخاص به، وسافرت هي للخارج عبر مركب غير شرعي.

ونشر طارق صورة "آدم وسما" على "فيسبوك"، مطالبًا المتابعين بالرد إن كان أحدهم قد رآهما مؤخرًا، وبالفعل رد عليه أحدهم، وعندما توجه للمكان المذكور، وجد "آدم" ودارت معركة بينهما، وصدمه "طارق" بالسيارة، ثم أطلق النار عليه وأصابه في قدمه ومات غرقًا بعدها، بينما خرجت رصاصة من مسدس "آدم" وأصابت طارق في صدره. مسلسل