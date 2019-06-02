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تعرف على تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل «قابيل»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
قابيل
قابيل
دارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "قابيل"، والتي عرضتها قناة mbc مصر، مساء الأحد، حول انتقام "سما" والتي تُجسدها الفنانة أمينة خليل، من "آدم" الذي يُجسده الفنان محمد فراج، بعد قتله لـ"صفية" والدة صديقه "عمر"، والتي تُجسدها الفنانة عارفة عبدالرسول، حيث حاول قتل "سما" من خلال حقنة مخدرات بها جرعة زائدة، لكنها انتبهت لغدره، فادّعت أنها أخذت الحقنة وتظاهرت بالإعياء، وعندما حاول المغادرة ضربته على رأسه، وأحرقت جواز السفر الخاص به، وسافرت هي للخارج عبر مركب غير شرعي.
ونشر طارق صورة "آدم وسما" على "فيسبوك"، مطالبًا المتابعين بالرد إن كان أحدهم قد رآهما مؤخرًا، وبالفعل رد عليه أحدهم، وعندما توجه للمكان المذكور، وجد "آدم" ودارت معركة بينهما، وصدمه "طارق" بالسيارة، ثم أطلق النار عليه وأصابه في قدمه ومات غرقًا بعدها، بينما خرجت رصاصة من مسدس "آدم" وأصابت طارق في صدره. مسلسل
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إيمي ودنيا سمير غانم مع بعض

رسالة إيمي سمير غانم لـ«دنيا»: فخورة إنك أختي

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، مساء اليوم الأحد، رسالة مؤثرة لشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، قالت خلالها: "دنيا أنا فخورة إنك أختي بجد ومن قلبي، إنتي أكتر إنسانة طيبة في حياتي إنتي وأهلي أكيد، ربنا يزيدك بحب الناس أكتر وأكتر لأنك تستاهلي كل خير، وربنا يحفظك وينجحك إن شاء الله دايمًا، والنهاردة هدعيلك من قلبي وأنا بصلي التهجد وربنا يجمعني معاكي إنتي وأهلنا في الجنة بإذن الله.. بحبك قوي"، فيما حرصت دنيا على الرد عليها قائلةً: "إنتي أجمل أخت في الدنيا، ما شاء الله ربنا يحميكي ويسعدك ويزيدك نجاح يا رب".
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محمد هنيدي يطمئن الجمهور على حسن حسني بـ«الشيشة»

العديد من الشائعات انطلقت منذ عدة أيام حول تدهور الحالة الصحية للفنان حسن حسني، زادت حدتها للغاية خلال الساعات القليلة الماضية، وحرصت نجلة الفنان القدير على أن تنفيها، كما نفاها الفنان محمد هنيدي بشكل قاطع بنشره صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصحبة الفنان حسن حسني وهو يشرب "الشيشة"، معلّقًا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالا"، وكانت أيضًا الفنانة نهال عنبر قد نفت حقيقة الأخبار المتداولة وقالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليًا.
عادل-امام

سينرجي تعلن عرض «فلانتينو» لعادل إمام في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام في شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، صورة للزعيم عادل إمام معلّقًا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم.. رمضان 2020 إن شاء الله"، مع الإشارة في بوستر مبدئي للعمل، إلى عرضه بمصر على القنوات الأربع المملوكة للشركة، وهي: "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية.
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مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 26.. آدم يربك حسابات طارق مجددا

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "قابيل"، البطولة التليفزيونية الأولى للنجم محمد ممدوح، الذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة MBC مصر، التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل" للقيام بجرائم قتل، والتي جاءت من اتفاق "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، مع "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، و"شيماء" التي تجسدها الفنانة نهى عابدين، وهي زوجة رجل الأعمال المقتول "حمزة الكومي" الذي جسده الفنان أحمد كمال، على قتل كل من عرضهم للظلم في حياتهم، من خلال شخصية وهمية تُدعى "قابيل".
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
مسلسل-قابيل

قابيل 20.. سما تتعرض للتحرش وطارق يعثر على آدم

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل «قابيل»، المذاع عبر فضائية "MBC مصر" بتعرض سما، التى تجسدها أمينة خليل، للتحرش من قبل حارس العقار الذي تسكن فيه، بعدما اكتشف أنها تتعاطى المخدرات، كما شهدت الحلقة بعض الأحداث المثيرة، إذ عثرت الشرطة على المدفن الذي نشر صورته قابيل عبر «فيسبوك»، ووجدوا داخله جثة مدفونة بملابسها، ولم يتمكنوا بعد من التعرف على هويتها، وعلى الجانب الآخر ما زال طارق الذي يجسده محمد ممدوح، يبحث عن براءته، بعد اتهامه بجرائم القتل التى حدثت داخل العمل.
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