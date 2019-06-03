وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

العرض الخاص لفيلم الممر

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.

وحضر لتهنئة أسرة العمل عدد من نجوم الفن، وفي مقدمتهم: إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج مروان حامد، شيري عادل، حميد الشاعري، عباس أبو الحسن، المخرج عبدالعزيز حشاد، السيناريست محمد حفظي، وغيرهم. كما تواجد من صنّاع فيلم "الممر" الأبطال: أحمد عز، إياد نصار، شريف منير، أحمد صلاح