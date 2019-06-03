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وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
العرض الخاص لفيلم الممر
العرض الخاص لفيلم الممر
أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
وحضر لتهنئة أسرة العمل عدد من نجوم الفن، وفي مقدمتهم: إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج مروان حامد، شيري عادل، حميد الشاعري، عباس أبو الحسن، المخرج عبدالعزيز حشاد، السيناريست محمد حفظي، وغيرهم. كما تواجد من صنّاع فيلم "الممر" الأبطال: أحمد عز، إياد نصار، شريف منير، أحمد صلاح
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فنانون-مش-بتوع-مسرح-عمرو-سعد-لأول-مرة

«كارما» يفوز بمنحة الاتحاد الأوروبي وجائزة FESPACO

في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للسينما الإفريقية وحرصه على انتشارها بالقارة الأوروبية، وخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الإفريقية الكبرى؛ فاز فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف بجائزة الحصان الفضي من مهرجان FESPACO، وجائزة أحسن صوت. وكانت جائزة الفيلم هي فوزه بمنحة الاتحاد الأوروبي لعمل دوبلاج له إلى اللغات الأجنبية المختلفة تمهيدًا لعرضه بصالات العرض بأوروبا. "كارما" بطولة النجوم: عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، وفاء عامر، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.
محمد-عبد-الرحمن

محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل دوره بـ«سبع البرمبة»

كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن تفاصيل مشاركته في فيلم «سبع البرمبة» للنجم رامز جلال، الذي ينافس به على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر 2019، وقال إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدّمها من قبل، وتُدعى "إبراهيم" ويعمل مهندس ديكور ويشاركه في هذا المكتب رامز جلال، وأضاف أنه سيقع في حب الفنانة نور قدري نجلة الفنان بيومي فؤاد والفنانة مها أبو عوف، وتصل العلاقة بينهما إلى مرحلة الخطوبة، وتمنى أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض، خاصة أن الموسم يشهد منافسة قوية مع عدد من الأفلام.
Colin-Farrell

ممثل هوليوودي شهير يعيد مشهدا 56 مرة لهذا السبب

اعترف الممثل الأيرلندي الشهير كولين فاريل، أنه اضطر لإعادة أحد مشاهده في فيلم Minority Report مع الممثل الأمريكي توم كروز، لنحو 56 مرة، بسبب سكره في هذا اليوم، إذ كان يحتفل بعيد ميلاده الـ25 قبل التصوير بيوم، وخلال التصوير لم يكن يتذكر أي شيء، ووصل إلى أسوأ حالاته، إذ جعله التوتر والقلق هذا اليوم يفكر في ترك التمثيل. وكشف "فاريل" أنه حاول أن يأخذ هذا اليوم إجازة من التصوير، إلا أن صناع الفيلم رفضوا بشدة تعطيل فيلم ضخم بميزانية تجاوزت 100 مليون دولار من أجل ممثل أيًا كان اسمه، حسب موقع "ياهو".
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فيلم-الممر

الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
احمد-صلاح-حسني

غداء على البحر يجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته مع الفنانة ياسمين صبري، وهما يتناولان الغداء أمام شاطئ البحر مباشرة، وقد علق على الصورة قائلا: "من كواليس مسلسل حكايتي، كنا بنحضر لمشهد اليوم". "حسني" يشارك "ياسمين" بطولة مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، الذي حقق ردود أفعال جيدة للغاية، وأشاد به الكثير من المتابعين، الذين يحرصون على معرفة كل جديد بشأن قصة الحب التي تجمع بين "علي البارون" و"داليدا".
فيلم-الممر

صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
محمد-رمضان-فيلم-الكنز

محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
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