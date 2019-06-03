رياضة

بسبب صلاح.. خزينة روما تنتعش بعد تتويج ليفربول

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أكدت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018- 2019، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، سيعود بنفع مالي كبير على نادي روما الإيطالي، وفقًا لبعض العقود المبرمة بينهما بشأن انتقالات اللاعبين. وأشارت التقارير، إلى أن نادي العاصمة الإيطالية سيحصل بموجب عقد النجم المصري محمد صلاح، المنتقل منه إلى ليفربول في صيف 2017، على نحو 5 ملايين يورو، بعد تتويج الأخير بلقب دوري الأبطال في حضور مميز من لاعب الذئاب السابق.
وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، بأن روما ينتظر أيضًا إنعاش خزينته بمقابل آخر، عن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي انتقل إلى قلعة «أنفيلد» في صيف 2018، سيدفعه ليفربول من حصيلة الفوز باللقب التي ستتخطى الـ100 مليون يورو. وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة
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تصريحات بوكيتينو تكشف مصيره مع توتنهام

ألمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع السبيرز في الموسم المقبل، رغم الأنباء التي ترددت عن رحيله من منصبه، عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام فريق ليفربول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث قال بوكيتينو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه يتمنى ويأمل في العودة مرة أخرى وخوض نهائي آخر، في أقرب وقت ممكن مع توتنهام.
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كلوب يكشف اتفاقه مع جوارديولا الموسم المقبل

مازال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد تتويجه أخيرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، مساء السبت، بالعاصمة الإسبانية مدريد. وخسر كلوب، لقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته، مع بوروسيا دورتموند في نهائي نسخة 2013، ثم مع ليفربول العام الماضي أمام ريال مدريد، قبل أن يكسر النحس أمام السبيرز. وأكد كلوب، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأحد، أن ماحققه الريدز هذا الموسم لا يصدق، بالفوز بدوري الأبطال، إلى جانب مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.
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مران الأهلي.. تأهيل إكرامي وانتظام ماهر والشيخ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. ومنح مارتن لاسارتي راحة من التدريبات خلال يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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أين يوجد صلاح بين تقييمات لاعبي ليفربول؟

تغلب ليفربول أمس السبت على توتنهام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحرص موقع "سكاي سبورتس" البريطاني على تقييم لاعبي الريدز، حيث حصل الحارس البرازيلي أليسون على 8، بفضل تألقه اللافت للنظر في آخر 15 دقيقة من المباراة ليلعب دورًا بارزًا في تتويج الليفر باللقب، وحصل تريند ألكسندر أرنولد على 7 بفضل مساهمته الهجومية الطيبة ومراقبته المميزة لهيونج مين سون، إلا أنه عابه تنفيذه السيئ للركلات الركنية، كما حصل جويل ماتيب على 7 على الرغم من عدم اختباره بشدة، إلا أنه أسهم بشكل جيد في بناء الهجمات من الخلف.
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موقف كوميدي لمحمد صلاح على الهواء بسبب أبو تريكة

تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لموقف كوميدي على الهواء، عقب تصريحاته بعد مباراة توتنهام مساء السبت، لقناة beIN SPORTS. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل هذه اللحظة

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مؤكدًا أن كل الأمور سارت مع جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وجمهور، بطريقة جيدة، وحالفهم التوفيق هذه المرة لذلك نجحوا في حصد اللقب الغالي على حساب فريق قوي. وأضاف فان دايك في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORT: «أنا فخور جدًا بالانتماء لهذا النادي، لقد جئت هنا لتحقيق الألقاب مع ليفربول، لذلك أنا شاعر بسعادة كبيرة الآن».
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محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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