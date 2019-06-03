بسبب صلاح.. خزينة روما تنتعش بعد تتويج ليفربول

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018- 2019، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، سيعود بنفع مالي كبير على نادي روما الإيطالي، وفقًا لبعض العقود المبرمة بينهما بشأن انتقالات اللاعبين. وأشارت التقارير، إلى أن نادي العاصمة الإيطالية سيحصل بموجب عقد النجم المصري محمد صلاح، المنتقل منه إلى ليفربول في صيف 2017، على نحو 5 ملايين يورو، بعد تتويج الأخير بلقب دوري الأبطال في حضور مميز من لاعب الذئاب السابق.

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، بأن روما ينتظر أيضًا إنعاش خزينته بمقابل آخر، عن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي انتقل إلى قلعة «أنفيلد» في صيف 2018، سيدفعه ليفربول من حصيلة الفوز باللقب التي ستتخطى الـ100 مليون يورو. وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، بأن روما ينتظر أيضًا إنعاش خزينته بمقابل آخر، عن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي انتقل إلى قلعة «أنفيلد» في صيف 2018، سيدفعه ليفربول من حصيلة الفوز باللقب التي ستتخطى الـ100 مليون يورو.



وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.