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عطل فني يضرب جوجل ويوقف الجيميل ويوتيوب

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
جوجل - صورة أرشيفية
جوجل - صورة أرشيفية
تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، مساء الأحد، بسبب عطل في خدمات جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتمّ بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن من مواقع الويب الأخرى التي تعرضت لهذا العطل، سنب شتات وديسكورد، لأنها تستخدم خدمات جوجل كلاود، مشيرة إلى أن تلك المشكلة بدأت مساء الأحد.

وأكدت "بزنس إنسايدر" أنها تواصلت مع "جوجل"، لمعرفة تفاصيل أكثر عن أسباب العطل لكنها لم ترد.

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نظام تشغيل هواوي «بديل الأندرويد».. صناعة للمستحيل

ربما تثبت خطة هواوي لاستبدال نظام أندرويد من جوجل بنظام التشغيل المحلي الخاص بها، أن المهمة مستحيلة. قال المسؤولون التنفيذيون السابقون الذين لديهم خبرة في أنظمة التشغيل البديلة، إنه من المحتمل ألا يثبت بناء نظام التشغيل نفسه بكل هذه الصعوبة. مؤكدين أن المشكلة الحقيقية التي ستواجهها هواوي ستكون في محاولة تكرار أنواع التطبيقات والخدمات ونظام التشغيل الأساسي الذي توفره نسخة جوجل من أندرويد. قال أندرياس جال كبير المسؤولين التقنيين السابق في شركة موزيلا، والذي ساعد في قيادة تطوير نظام تشغيل Firefox OS: "إنه أمر صعب للغاية".
جوجل

تحقيق اتحادي حول جوجل لمكافحة الاحتكار

اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوات مبكرة نحو فتح تحقيق اتحادي حول جوجل يتعلق بمكافحة الاحتكار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، ما يشير إلى فصل جديد في مشاكل العملاق التكنولوجي مع المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين يؤكدون أن الشركة كبيرة للغاية وتهدد منافسيها والمستهلكين. وضعت هذه الخطوة جوجل مرة أخرى تحت مجهر الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من 6 سنوات من تحقيق فيدرالى آخر أجرى مع عملاق البحث، والإعلان على أن أساس ممارساتها التجارية هددت المنافسين، على الرغم من أن الحكومة جنبت الشركة عقابا شديدا فى هذا الوقت.
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