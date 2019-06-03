عطل فني يضرب جوجل ويوقف الجيميل ويوتيوب

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، مساء الأحد، بسبب عطل في خدمات جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتمّ بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن من مواقع الويب الأخرى التي تعرضت لهذا العطل، سنب شتات وديسكورد، لأنها تستخدم خدمات جوجل كلاود، مشيرة إلى أن تلك المشكلة بدأت مساء الأحد.

وأكدت "بزنس إنسايدر" أنها تواصلت مع "جوجل"، لمعرفة تفاصيل أكثر عن أسباب العطل لكنها لم ترد.