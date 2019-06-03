رياضة

رئيس الزمالك لجروس: إنت ولا حاجة ومن يدافع عنك مرتشي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص
جروس
جروس
واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور بارز مع الفريق طوال فترة عمله منذ بداية الموسم الجاري. وقال خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، الذي يعرض على قناة المحور: «أقسم بالله إن جروس ليس له أي فضل في أي بطولة حصل عليها الفريق، سواء السوبر السعودي، أو الكونفيدرالية الإفريقية، ولولا خبرة كهربا وطارق حامد، ومطالبتهما الحكم باحتساب ركلة الجزاء، لم يكن سيسجل الفريق أمام نهضة بركان في النهائي».
وتابع رئيس القلعة البيضاء: «جروس قال نصًا لأيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي، لن تلعبوا طوال فترة تواجدي مع الفريق، مين اللي اتعادل مع بتروجيت والإنتاج الحربي اللي بينافسوا على الهبوط مش هو؟». واستمر في حديثه: «هو جروس دلوقتي بقى حلو، ورحمة أمي يا جروس ما هتاخد فلوس إلا بعد سنتين،
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تركي-آل-الشيخ

مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع بيراميدز

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أخبره بأنه قام بالفعل ببيع نادي بيراميدز، بعد انتهاء مشوار الفريق في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح شلبي خلال حلقة الأحد من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «النيل للرياضة»، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع المستشار تركي آل الشيخ، للتأكد من الأنباء المتداولة عن بيع النادي، وأخبره الأخير بأنه بالفعل قام ببيع نادي بيراميدز، لكنه ما زال له حصة فيه.
كهربا

رئيس الزمالك يوضح حقيقة انتقال كهربا إلى بيراميدز

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنباء دخول ثنائي الفريق الأبيض طارق حامد، ومحمود عبد المنعم «كهربا»، في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أن كل ما يقال في هذه الشأن ليس له أي أساس من الصحة. وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»، أن هناك بعض المرتزقة والمغرضين، يحاولون النيل من استقرار الفريق بالترويج لمثل هذه الأنباء، وأن النادي لم يتلق أي تواصل من مسؤولي بيراميدز، بشأن التعاقد مع طارق حامد وكهربا، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في أي نجم داخل الفريق.
محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
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جروس

رئيس الزمالك لجروس: تطلع من الملعب على المطار

انفجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبًا، عقب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، حيث ذهب نحو ممر اللاعبين أثناء مرور المدرب وطالبه بالرحيل. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
جروس ومختار مختار

رئيس الزمالك يستقر على خليفة جروس في تدريب الفريق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رحيل السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق من منصبه بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة،يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري
جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
جروس

جروس يفاضل بين هذا الثنائي لمواجهة الإنتاج الحربي

يفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى السويسري لفريق الزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز.
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