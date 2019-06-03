رئيس الزمالك لجروس: إنت ولا حاجة ومن يدافع عنك مرتشي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص

جروس

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور بارز مع الفريق طوال فترة عمله منذ بداية الموسم الجاري. وقال خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، الذي يعرض على قناة المحور: «أقسم بالله إن جروس ليس له أي فضل في أي بطولة حصل عليها الفريق، سواء السوبر السعودي، أو الكونفيدرالية الإفريقية، ولولا خبرة كهربا وطارق حامد، ومطالبتهما الحكم باحتساب ركلة الجزاء، لم يكن سيسجل الفريق أمام نهضة بركان في النهائي».

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «جروس قال نصًا لأيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي، لن تلعبوا طوال فترة تواجدي مع الفريق، مين اللي اتعادل مع بتروجيت والإنتاج الحربي اللي بينافسوا على الهبوط مش هو؟». واستمر في حديثه: «هو جروس دلوقتي بقى حلو، ورحمة أمي يا جروس ما هتاخد فلوس إلا بعد سنتين،

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «جروس قال نصًا لأيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي، لن تلعبوا طوال فترة تواجدي مع الفريق، مين اللي اتعادل مع بتروجيت والإنتاج الحربي اللي بينافسوا على الهبوط مش هو؟».



واستمر في حديثه: «هو جروس دلوقتي بقى حلو، ورحمة أمي يا جروس ما هتاخد فلوس إلا بعد سنتين، إنت ولا حاجة، أقسم بالله ما أدفعله 5 جنيه مرتب، ده راجل مجنون ومن يدافع عنه مرتشي».



واختتم: «جروس رفض التعاقد مع فرجاني ساسي، ولولا تدخلي لما كان لاعبا بالفريق، وجمهور الزمالك هو صاحب الفضل في الحصول على لقب الكونفيدرالية، وليس هذا المدرب، الذي كان يقف مكتوف الأيدي دون أي تدخل فني في المباراة».