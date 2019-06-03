أنغام تطمئن جمهورها: وعكة بسيطة وأنا بخير (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

أنغام

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها على صحتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، من بروفات حفل عيد الفطر بدولة الكويت، وعلّقت قائلةً: "شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت"، وكانت قد نشرت أنغام أمس الأحد، صورة أثناء تلقيها العلاج من داخل إحدى المستشفيات، ولم تفصح عن أي تفاصيل، ولكنها اكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.

وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور". جدير بالذكر أن الفنانة أنغام من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا مع الاحتفالات بعد عيد الفطر، ونشرت عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"