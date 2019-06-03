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أنغام تطمئن جمهورها: وعكة بسيطة وأنا بخير (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
أنغام
أنغام
طمأنت الفنانة أنغام جمهورها على صحتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، من بروفات حفل عيد الفطر بدولة الكويت، وعلّقت قائلةً: "شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت"، وكانت قد نشرت أنغام أمس الأحد، صورة أثناء تلقيها العلاج من داخل إحدى المستشفيات، ولم تفصح عن أي تفاصيل، ولكنها اكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.
وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور". جدير بالذكر أن الفنانة أنغام من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا مع الاحتفالات بعد عيد الفطر، ونشرت عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"
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شيرين-عبد-الوهاب

الموسيقيين توضح أسباب إلغاء قرار إيقاف شيرين

أصدرت نقابة الموسيقيين التي يرأسها المطرب هاني شاكر، قرارًت بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2019 بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر، وذلك بعدما اتُهمت بالإساءة لمصر في حفلها بدولة البحرين، مارس الماضي، حيث قالت: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".
شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
شيرين-عبد-الوهاب (4)

رفع إيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء

أعلنت نقابة الموسقيين، مساء اليوم الأحد، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة البحرين، حيث قالت في شهر مارس الماضي: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن". وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبدالوهاب عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالآتي: "السيدة الفنانة شيرين عبدالوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
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انغام

قبل حفل العيد.. أنغام في المستشفى بسبب وعكة صحية

نشرت الفنانة أنغام، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة أثناء تلقيها العلاج ويبدو أنها من داخل إحدى المستشفيات. ولم تفصح عن عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها أكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل. وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور".
مسلسل-دفعة-القاهرة

«دفعة القاهرة».. مصر «أم العرب» بعيون خليجية

"أم الدنيا وحاضرة العرب".. هكذا أراد لنا صناع المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" أن نرى مصر بعيون طلاب خليجيين قدموا إلى المحروسة من أجل العلم في منتصف القرن الماضي، وقتما كانت مصر تموج بأحداث سياسية استثنائية في تاريخها الحديث، وبالتحديد منذ ما بعد ثورة 52 وحتى اندلاع حرب 56 والعدوان الثلاثي على مصر. وعلى مدى الثماني عشرة حلقة التي عرضت من العمل حتى الآن، ترى كيف انبهر الطلاب بالقاهرة وأضوائها، وكيف انعكست عليهم في حديثهم وملابسهم وأفكارهم وحتى مشاعرهم، كما نرى كيف كان تأثير الزعيم الراحل عبد الناصر الكبير في المصريين والشعوب العربية كلها.
ياسين-التهامي (2)

غدًا.. التهامي يشدو بابتهالاته على مسرح الأوبرا

يحيي المنشد الشيخ ياسين التهامى أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، ويقدم خلالها مجموعة من أشهر المدائح النبوية والتواشيح والابتهالات الدينية التى يحبها الكثيرون من جماهيره، وقد أبدى التهامى سعادته بالمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريدوه وعشاقه الكثيرون، كما أنه يشهد تطويرا غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
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