خدمات جوجل تعود للعمل بعد تعطلها لفترة

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص

جوجل - صورة أرشيفية

بدأت خدمات جوجل، في إلى العودة العمل، بعد فترة من تعطلها مساء الأحد، إذ تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، بسبب عطل في جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتم بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في أنحاء بالولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن من مواقع الويب الأخرى التي تعرضت لهذا العطل، "سنب شات وديسكورد"؛ لأنها تستخدم خدمات جوجل كلاود، مشيرة إلى أن تلك المشكلة بدأت مساء الأحد. وأكدت "بزنس إنسايدر" أنها تواصلت مع "جوجل"، لمعرفة تفاصيل أكثر عن أسباب العطل لكنها لم ترد. وكانت وزارة العدل الأمريكية اتخذت خطوات مبكرة