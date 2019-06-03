رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص

الخطيب

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».

وواصل رئيس الزمالك تصريحاته: «الأهلاوية المحترمين مش طايقينك يا خطيب لأنك أحرجتهم، وهشام سليم قال إن اللي أبوه عمله في سنين Hنت ضيعته في أسبوعين بس. وتابع: «أنت عامل زي اللي ماشي ورانا في كل حاجة وبتعمل كل الحاجات اللي بدأناها وإن شاء الله الدوري للزمالك». وأضاف رئيس القلعة البيضاء: