رياضة

رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
الخطيب
الخطيب
فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
وواصل رئيس الزمالك تصريحاته: «الأهلاوية المحترمين مش طايقينك يا خطيب لأنك أحرجتهم، وهشام سليم قال إن اللي أبوه عمله في سنين Hنت ضيعته في أسبوعين بس. وتابع: «أنت عامل زي اللي ماشي ورانا في كل حاجة وبتعمل كل الحاجات اللي بدأناها وإن شاء الله الدوري للزمالك». وأضاف رئيس القلعة البيضاء:
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مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع بيراميدز

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أخبره بأنه قام بالفعل ببيع نادي بيراميدز، بعد انتهاء مشوار الفريق في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح شلبي خلال حلقة الأحد من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «النيل للرياضة»، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع المستشار تركي آل الشيخ، للتأكد من الأنباء المتداولة عن بيع النادي، وأخبره الأخير بأنه بالفعل قام ببيع نادي بيراميدز، لكنه ما زال له حصة فيه.
كهربا

رئيس الزمالك يوضح حقيقة انتقال كهربا إلى بيراميدز

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنباء دخول ثنائي الفريق الأبيض طارق حامد، ومحمود عبد المنعم «كهربا»، في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أن كل ما يقال في هذه الشأن ليس له أي أساس من الصحة. وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»، أن هناك بعض المرتزقة والمغرضين، يحاولون النيل من استقرار الفريق بالترويج لمثل هذه الأنباء، وأن النادي لم يتلق أي تواصل من مسؤولي بيراميدز، بشأن التعاقد مع طارق حامد وكهربا، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في أي نجم داخل الفريق.
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رئيس الزمالك لجروس: إنت ولا حاجة ومن يدافع عنك مرتشي

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور بارز مع الفريق طوال فترة عمله منذ بداية الموسم الجاري. وقال خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، الذي يعرض على قناة المحور: «أقسم بالله إن جروس ليس له أي فضل في أي بطولة حصل عليها الفريق، سواء السوبر السعودي، أو الكونفيدرالية الإفريقية، ولولا خبرة كهربا وطارق حامد، ومطالبتهما الحكم باحتساب ركلة الجزاء، لم يكن سيسجل الفريق أمام نهضة بركان في النهائي».
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يصدر بيانا حول أزمة جدول الدورى الممتاز

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأزمة المثارة حاليا على جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أكد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في البيان على إعطاء المنتخب الوطني الأولوية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخبات الوطنية في تجميع لاعبيهم قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية المنظمة للعبة.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

بعد تعادل الأهلي.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية

بعد التعادل الإيجابي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق الإسماعيلي بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فُتح الطريق أمام الزمالك للوصول إلى المركز الأول من خلال مبارياته المتبقية في الدوري، التي سيخوضها بعد مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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حسام البدري: أتمنى فوز الأهلي بالدوري

أكد حسام البدري، رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، أن ناديه حقق العديد من الإيجابيات في موسمه الأول بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن التواجد في المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك يعد انجازًا يحسب للفريق. وأضاف البدري، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن ما وصل إليه بيراميدز من مستوى في هذا الموسم يؤكد نجاح كل فرد في المنظومة، وأن انضمام 5 لاعبين من الفريق للمنتخب المصري في قائمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، دليل على الطفرة التي حققها ناديه.
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