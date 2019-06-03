مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ ص

تركي آل الشيخ

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أخبره بأنه قام بالفعل ببيع نادي بيراميدز، بعد انتهاء مشوار الفريق في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح شلبي خلال حلقة الأحد من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «النيل للرياضة»، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع المستشار تركي آل الشيخ، للتأكد من الأنباء المتداولة عن بيع النادي، وأخبره الأخير بأنه بالفعل قام ببيع نادي بيراميدز، لكنه ما زال له حصة فيه.

وذكرت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، أن آل الشيخ باع بيراميدز للمستثمرين سالم الشامسي، وأحمد الرميثي، على أن تنتهي جميع الإجراءات الرسمية لعملية البيع خلال الـ48 ساعة القادمة. وأضافت أن تركي آل الشيخ يدرس حاليًا شراء أحد أندية الدرجة الثانية بالدوريين الإنجليزي والبرتغالي. واختتم بيراميدز مبارياته