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«الحرية والتغيير» تدعو المجلس العسكري لحقن الدماء بالسودان

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ ص
مظاهرات السودان - أرشيفية
مظاهرات السودان - أرشيفية
دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم وقوع تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن لجانها الأمنية أوقفت «عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات».
ووقعت أعمال شغب وإطلاق نار بالجهة الشمالية للاعتصام المحاذية للنيل الأزرق، السبت، مما أدى إلى سقوط مصابين، وحملت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة للحراك القوات النظامية مسؤولية إطلاق النار السبت الماضي.وفي وقت سابق، قال المجلس العسكري الانتقالي، أن ميدان الاعتصام «فقد طابعه السلمي»، مشيرا إلى تسلل
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نتنياهو (2)

نتنياهو يهدد بالرد على الصواريخ السورية بقوة كبيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيتم الرد «بقوة كبيرة» على أي إطلاق نار يستهدف إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، قامت طائراته بقصف أهداف للجيش السوري في وقت سابق الأحد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن 3 جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.
سماء سوريا

هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا

أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة "سبوتنيك". يأتي هذا الهجوم الصاروخي، في أعقاب مقتل نحو 14 شخصا، وإصابة 28 آخرين، أثر تفجير بسيارة مفخخة، مساء اليوم، وسط مدينة أعزاز شمال سوريا. وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية".
انفجار

مقتل 14 شخصا وإصابة 28 في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

قتل نحو 14 شخصا، وأصيب 28 آخرون، أثر تفجير بسيارة مفخخة وسط مدينة أعزاز شمال سوريا، بحسب وكالة "سبوتنيك". وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية". ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع". ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء أمس السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.
وزير-الخارجية القطري (2)

قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية

أعلنت دولة قطر عن تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية، وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأمر بأن بعض بنود القمتين تتعارض مع السياسة الخارجية لقطر، قائلا: "بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما، قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن، كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران"، وذلك بحسب تصريحات أوردها تلفزيون العربي، اليوم الأحد، ونقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
السودان - مطار الخرطوم

الإضراب سلاح السودانيين بعد تعثر المفاوضات

يأتي هذا الإضراب في إطار التصعيد الذي تنظمه قيادة الحراك لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة لمطالب قوى الحراك الشعبي بمجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، كان قد أكد في بيان نشره عبر تويتر الإثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تتوقف بشكل نهائي، بل مؤقتا، ويمكن استئنافها في أي لحظة، موضحا شرط استئناف التفاوض، قائلا: "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض".
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استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
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الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات في السودان

قال عضو بالمجلس العسكري السودانى، الثلاثاء، إن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على استمرار الفترة الانتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات. وبحسب تصريحات الفريق ياسر العطا، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67% من مقاعد المجلس التشريعي، والبقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف عضو المجلس العسكري أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة.
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