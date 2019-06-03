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نتنياهو يهدد بالرد على الصواريخ السورية بقوة كبيرة

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيتم الرد «بقوة كبيرة» على أي إطلاق نار يستهدف إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، قامت طائراته بقصف أهداف للجيش السوري في وقت سابق الأحد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن 3 جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.
ووزع منتجع جبل الشيخ في الجولان لقطات صورتها كاميرات المراقبة الخاصة به، قال إنها التُقطت لحظة إطلاق صاروخ من سوريا أصاب إحدى العربات المعطلة بالمنتجع.وبحسب وكالة «رويترز»، قال نتنياهو في بيان: «لن نتغاضى عن أي إطلاق نار على أراضينا، وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان علينا».بينما ذكر التلفزيون السوري أن
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مظاهرات-في-السودان (4)

«الحرية والتغيير» تدعو المجلس العسكري لحقن الدماء بالسودان

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم وقوع تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن لجانها الأمنية أوقفت «عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات».
سماء سوريا

هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا

أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة "سبوتنيك". يأتي هذا الهجوم الصاروخي، في أعقاب مقتل نحو 14 شخصا، وإصابة 28 آخرين، أثر تفجير بسيارة مفخخة، مساء اليوم، وسط مدينة أعزاز شمال سوريا. وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية".
انفجار

مقتل 14 شخصا وإصابة 28 في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

قتل نحو 14 شخصا، وأصيب 28 آخرون، أثر تفجير بسيارة مفخخة وسط مدينة أعزاز شمال سوريا، بحسب وكالة "سبوتنيك". وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية". ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع". ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء أمس السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.
وزير-الخارجية القطري (2)

قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية

أعلنت دولة قطر عن تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية، وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأمر بأن بعض بنود القمتين تتعارض مع السياسة الخارجية لقطر، قائلا: "بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما، قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن، كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران"، وذلك بحسب تصريحات أوردها تلفزيون العربي، اليوم الأحد، ونقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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نتنياهو

نتنياهو يهدد السوريين: الضربات القادمة أقوى بكثير

علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الغارة التي شنتها طيران جيشه، فجر اليوم الأحد، على عدد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين أثناء تصدي الدفعات الجوية في دمشق للهجوم الصاروخي، إذ قال نتنياهو، إنه أعطى الأوامر ?لتنفيذ الغارة بعد مشاورات أمنية، بناء على طلب شخصي منه، موضحا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".
الجيش-السورى

الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
قوات-الجيش-السورى

الجيش السوري يسيطر على بلدة كفرنبودة بريف حماة

نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام، أن الجيش السوري سيطر، اليوم الثلاثاء، على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الشرقي، وهي بلدة استراتيجية ستمكن الجيش من ربط الريفين الشمالي والغربي لحماة ومن تثبيت نقاط ارتكاز جديدة لمتابعة العمليات باتجاه الهبيط شرقا وقلعة المضيق غربا، واستعادة السيطرة كذلك على كامل ريف حماه الواقع تحت سيطرة المسلحين، من جانبهم، أوضح نشطاء أن الجيش بدأ تحركاته منذ صباح اليوم، باتجاه المدينة من محورها الغربي حيث تقع قربة البانة، التي سيطر عليها منذ يومين.
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