نتنياهو يهدد بالرد على الصواريخ السورية بقوة كبيرة
تحرير:وكالات
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ ص
بنيامين نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيتم الرد «بقوة كبيرة» على أي إطلاق نار يستهدف إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، قامت طائراته بقصف أهداف للجيش السوري في وقت سابق الأحد.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن 3 جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.
ووزع منتجع جبل الشيخ في الجولان لقطات صورتها كاميرات المراقبة الخاصة به، قال إنها التُقطت لحظة إطلاق صاروخ من سوريا أصاب إحدى العربات المعطلة بالمنتجع.وبحسب وكالة «رويترز»، قال نتنياهو في بيان: «لن نتغاضى عن أي إطلاق نار على أراضينا، وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان علينا».بينما ذكر التلفزيون السوري أن
ووزع منتجع جبل الشيخ في الجولان لقطات صورتها كاميرات المراقبة الخاصة به، قال إنها التُقطت لحظة إطلاق صاروخ من سوريا أصاب إحدى العربات المعطلة بالمنتجع.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال نتنياهو في بيان: «لن نتغاضى عن أي إطلاق نار على أراضينا، وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان علينا».
بينما ذكر التلفزيون السوري أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق قبل الفجر، وأن «الدفاعات الجوية تصدت لأهداف مُعادية في ريف دمشق الجنوبي».
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مدفعية وبطاريات دفاع جوي سورية ردا على إطلاق صاروخين السبت الماضي على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، ولم يتسببا في سقوط ضحايا.
وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال، إنه لم يُعرف بعد الجهة التي أطلقت الصواريخ، معتبرة أن الجيش السوري «مسؤول» عن أي هجوم يُشن من الأراضي السورية.