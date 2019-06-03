ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» في سوريا

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص

قصف سوريا - أرشيفية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، كلا من دمشق وموسكو، وبدرجة أقل طهران، بوقف «القصف الجهنّمي» على إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين في سوريا، معربا عن أسفه لأن الكثير من المدنيين يروحون ضحية «هذه المذبحة». وقبيل مغادرته واشنطن إلى لندن، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «نسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفا جهنّميا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا».

وتشهد محافظة إدلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا»، منذ أواخر أبريل، غارات مكثفة وعنيفة ينفّذها النظام وحليفته روسيا، وكذلك اشتباكات دامية بين المتشددين والقوات الموالية للرئيس بشار الأسد.ونددت منظمات سورية غير حكومية، الجمعة،