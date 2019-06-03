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ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» في سوريا

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
قصف سوريا - أرشيفية
قصف سوريا - أرشيفية
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، كلا من دمشق وموسكو، وبدرجة أقل طهران، بوقف «القصف الجهنّمي» على إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين في سوريا، معربا عن أسفه لأن الكثير من المدنيين يروحون ضحية «هذه المذبحة». وقبيل مغادرته واشنطن إلى لندن، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «نسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفا جهنّميا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا».
وتشهد محافظة إدلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا»، منذ أواخر أبريل، غارات مكثفة وعنيفة ينفّذها النظام وحليفته روسيا، وكذلك اشتباكات دامية بين المتشددين والقوات الموالية للرئيس بشار الأسد.ونددت منظمات سورية غير حكومية، الجمعة،
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دونالد ترامب

ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.
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هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
ترامب

قرارات ترامب ضد المكسيك تهدد سوق السيارات الأمريكي

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المكسيكية هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، حيث ستفرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 5% على جميع السلع القادمة إلى المكسيك من المكسيك اعتبارًا من 10 يونيو، على أن تصل إلى 25% في الأول من أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية ستفرض على جميع البضائع المكسيكية، فإن قطاع السيارات سيكون هو الأكثر تأثرا.
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تمساح ضخم يقتحم منزلا في أمريكا (صور)

اقتحم تمساح منزلا في ولاية فلوريدا الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، وسط حالة ذهول من السكان الذين استدعوا الشرطة، بحسب صحيفة "يو أس إيه توداي". ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد عثر سكان المنزل على التمساح في المطبخ بعد أن اقتحم نافذة أرضية تظل على الحديقة. وذكرت الشرطة التي نشرت صورًا للحيوان الضخم بعد تقييده والسيطرة عليه تمامًا، أن التمساح البالغ طوله 3 أمتار و35 سنتيميترا اقتحم المنزل الجمعة، من خلال النوافذ المنخفضة الموجودة في المطبخ.
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كيم هيوك-تشول

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

أعدمت كوريا الشمالية عددًا من مسئوليها في وزارة الخارجية، بمن في ذلك مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نتيجة انهيار قمة فيتنام التى جمعت الزعيم كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن صحيفة كورية جنوبية. ونقلت صحيفة «تشوسون إيلبو» الكورية الجنوبية، عن مسئولين من كوريا الشمالية، لم تُكشف هويتهم، قولهم: «تم التحقيق مع كيم هيوك-تشول، وأُعدم في مطار ميريم مع 4 مسؤولين في وزارة الخارجية في مارس».
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ترامب لإيران: إذا رغبتم في الحوار فنحن راغبون أيضا

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا». وأضاف ترامب: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء "آبي" على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

حرب تصريحات بين ترامب وبيلوسي بسبب اتفاقية التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما دعاها إلى إبلاغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنها تريد أسبوعين كى تدرس الاتفاقية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب: «بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس المشروع». مؤكدا: «إنها تبدو مضطربة، ويجب عليها أن تقر بأنها لاتفهمه». وردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على ترامب، بتغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

بيلوسي: ترامب يعرقل العدالة.. وربما ارتكب ما يبرر إقالته

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب ربما يكون قد ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونجرس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شبهت بيلوسي ذلك التجاهل بعملية التستر التى أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون. جاء ذلك خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن،، حيث قالت بيلوسي: «لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأن الحقيقة على مرأى من كل من يعمل فى المجال العام.. هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستر».
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