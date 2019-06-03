مصرع 3 أطفال في حريق شقة بإحدى قرى الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ ص

حريق - أرشيفية

توفى 3 أطفال أشقاء، إثر حريق شب فى منزلهم بإحدى قرى مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ ورد من الأهالى عن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخماد الحريق.

بالفحص، تبين اشتعال النيران فى شقة بالطابق الرابع من أحد منازل قرية هربيط، وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق شب نتيجة ماس كهربائى.وأسفر الحريق عن وفاة 3 أطفال أشقاء، هم: «شريف. و» البالغ من العمر 5 سنوات، وشقيقتيه «ريتاج»، البالغة من العمر 3 سنوات ونصف، و«رحيل»، البالغة من العمر سنة ونصف، متأثرين بإصابتهم