جريمة

مصرع 3 أطفال في حريق شقة بإحدى قرى الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
توفى 3 أطفال أشقاء، إثر حريق شب فى منزلهم بإحدى قرى مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ ورد من الأهالى عن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخماد الحريق.
بالفحص، تبين اشتعال النيران فى شقة بالطابق الرابع من أحد منازل قرية هربيط، وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق شب نتيجة ماس كهربائى.وأسفر الحريق عن وفاة 3 أطفال أشقاء، هم: «شريف. و» البالغ من العمر 5 سنوات، وشقيقتيه «ريتاج»، البالغة من العمر 3 سنوات ونصف، و«رحيل»، البالغة من العمر سنة ونصف، متأثرين بإصابتهم
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تفاصيل جديدة في مقتل حداد بحلوان: 4 أشقاء مزقوا جسده

مرت أيام على جلسة صلح عقدت بين حداد، وجاره العاطل، بالعزبة البحرية، بحلوان، قبل أن يقوم الأخير بتبييت النية للخلاص من الجار، حيث تربص له وصحبه أشقاؤه، وطعنوه حتى الموت، حيث تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، باستقبال محمد هريدي، 25 سنة، حداد، جثة هامدة، نتيجة إصابته بعدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود. ا" وأشقائه "عبدالفتاح، رمضان، إبراهيم"، وأنهم طعنوه ولاحقوه داخل أحد المحال حيث أجهزوا عليه.
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الكاميرات تكشف المتهم بسرقة فيلا ابنة «شوبير»

باشرت الأجهزة الأمنية، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، التحقيقات في واقعة سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، بكومباوند بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث أكد مصدر أمني، أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم يعرف أماكن ما غلا ثمنه وخف وزنه، وله علاقة بالأسرة، حتى أنه لم يضطر إلى كسر باب الخزينة، ولكنه فتحها بالمفتاح الخاص بها، واستولى على ما فيها، إضافة إلى سرقته المجوهرات وبعض الإكسسوارات من داخل الفيلا، ليأمر اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية بفحص المترددين على المكان.
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«قتيل المغرب».. عاطل يمزق جسد جاره في حلوان

لم يتمالك العاطل أعصابه، وانهال على جاره بطعنات من سكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه بالتزامن مع أذان المغرب.. حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بوقوع مشاجرة، وسقوط قتيل، وبإخطار المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، انتقل ضباط من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة بها طعنات، نتيجة التعدي على القتيل بسلاح أبيض من قبل جاره، وتم عمل كمين أمنى أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع الضحية.
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سيارة تدهس عاملا داخل محطة وقود بقويسنا

شهدت محافظة المنوفية اليوم الأحد، سقوط متوفى داخل محطة للتزويد بالوقود، بدائرة مركز قويسنا، حيث ورد بلاغ إلى إدارة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق (قويسنا - شبين الكوم) داخل محطة وقود، أمام قرية ميت حلفا، دائرة المركز، وبإخطار اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وبإشراف كلا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد محمد عمارة رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، انتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، وتم عمل المعاينة اللازمة، ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى.
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حريق

السيطرة على حريق بمصنع أقطان فى الخانكة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق هائل شب بمصنع لفرم الأقطان بناحية العكرشة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا من عمليات النجدة بالحادث، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسيارتا خزان مياه، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.
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إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
حريق

حريق في مطعم «شاورما» بالمنيا.. وإصابة 5 عمّال

أصيب 5 عمال بحروق بدرجات متفاوتة من الدرجة الأولى وحتى الثالثة، إثر اندلاع حريق في مطعم "شاورما" بشارع طه حسين شمال مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى قسم الحروق بالمستشفى العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة. وأكدت التحريات والمعاينة، أن الحريق اندلع في موقد مخصص للطهي بسبب تطاير بنزين، وتسبّب الحريق في إحداث حالة من الفزع والخوف على سكان الشارع الكائن به المطعم، وتسبب في تعطيل الحركة المرورية لمدة ساعة تقريبًا حتى إخماد الحريق والسيطرة عليه.
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3 حرائق بشقق سكنية وفرن عيش بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في إخماد 3 حرائق بمناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، والتى تنوعت ما بين حريق شقق سكنية ومخبز، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء على الفور، وتمكنت من السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات أو وفيات، وانتقل خبراء البحث الجنائي لمعاينة مواقع الحريق والوقوف على أسبابها، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.. حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران فى المكان بدون وقوع إصابات.
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