في مثل هذا اليوم.. ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها

تحرير:محمد عودة ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

ساعة بيج بن

في مثل هذا اليوم 3 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1859: ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. وفي عام 1944: شارل ديجول يتولى رئاسة وزراء فرنسا. وفي عام 1974: رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل للمرة الأولى. وفي عام 1098: الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.

وفي عام 1539: المكتشف الإسباني هيرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني.وفي عام 1906: ملك بلجيكا الملك ليوبولد الثاني يعلن مستعمرة الكونغو في غرب إفريقيا ملكية خاصه له.وفي عام 1916: المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.وفي