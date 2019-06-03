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في مثل هذا اليوم.. ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها

تحرير:محمد عودة ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
ساعة بيج بن
ساعة بيج بن
في مثل هذا اليوم 3 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1859: ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. وفي عام 1944: شارل ديجول يتولى رئاسة وزراء فرنسا. وفي عام 1974: رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل للمرة الأولى. وفي عام 1098: الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.
وفي عام 1539: المكتشف الإسباني هيرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني.وفي عام 1906: ملك بلجيكا الملك ليوبولد الثاني يعلن مستعمرة الكونغو في غرب إفريقيا ملكية خاصه له.وفي عام 1916: المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.وفي
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مرتفعة السعرات.. أشياء لا تعرفها عن سلطة المطاعم

السلطة تعد جزءا أساسيا من أي نظام غذائي، فعند تناول وجبة الغداء أو العشاء، يحرص الجميع على تحضير سلطة تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة خاصة الخضراوات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف المعروفة بفوائدها الكثيرة لجسم الإنسان، كملينة لحركة الأمعاء والمساعدة في عملية الهضم على سبيل المثال، ولكن قد تختلف سلطة المطاعم عن سلطة المنزل الصحية، فبعضها يتميز بكميات كبيرة من الملح والبعض الآخر منخفض في السعرات الحرارية، وتوجد كثير من الأنواع الأخرى، لذا عليك أن تتعرف على الأنواع من أجل خيار صحي لك.
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استقبلي العيد ببشرة نضرة.. 10 حيل هتساعدك

بعد الخروج من رمضان تعاني كل ربة منزل من الإرهاق نتيجة الوقوف لساعات طويلة في المطبخ لتجهيز أشهي الأصناف لعائلتها، خاصة أن رمضان معروف بالعزومات للأهل والأصحاب، وأيضًا تزداد الهالات السوداء بسبب قلة النوم لعدد ساعات كافية يوميًا، يجب عليكِ الاهتمام ببشرتك قبل استقبال العيد حتى لا تكون مجهدة ومرهقة، العديد من الوصفات الطبيعية يمكن أن تنقذك بدلا من وضع كريمات ومستحضرات تجميل ترهق بشرتك بشكل أكبر، استعدي للعيد وجربي هذه الوصفات وبعض الحيل البسيطة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.
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«له فرحته».. كعك العيد في البيت عادة لا تنتهي

"يا كحك العيد يا إحنا.. يا بسكويت يا إحنا.. يا شرباتات يا إحنا.. في الكوبايات يا إحنا"، "قال إيه وإيه الكحك إيه.. نقش البنات سكر عليه.. الفرن غاوي الدندنة.. دندن وقال المدخنة وأنتم بخير كل سنة.. نفس الكلام يا للعجب قولته أنا"، أغنيتان شعبيتان مرتبطتان بالكعك والبسكويت، تتجمع حولهما أسرة "عم صابر" في نفس التوقيت من كل عام يرددن كلمات تلك الأغنية ويلتففن حول صينية كبيرة، عليها "عجين الكحك" يقمن بتشكيله ثم نقشه داخل منزلهن البسيط وسط أقاربهن وجيرانهن، ابتهاجًا بقدوم عيد الفطر المبارك.
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في مثل هذا اليوم.. أنشئت الإذاعة المصرية

في مثل هذا اليوم 31 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام عام 1934: إنشاء الإذاعة المصرية، التي تعد أول إذاعة في الوطن العربي، ويوافق هذا اليوم عيد الإعلاميين في مصر، وشهدت الإذاعة عملية «التمصير» سنة 1947، وتم إنشاء أول إذاعة محلية، وهي إذاعة الإسكندرية في 26 يوليو 1954. وفي عام 1910: استقلال جمهورية جنوب إفريقيا.
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في مثل هذا اليوم.. إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين

في مثل هذا اليوم 29 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين. وفي عام 1989: توقيع اتفاق مصري - أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف - 16 في مصر. وفي عام 1974: اتفاق للهدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل. وفي عام 1923: بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب مع بريطانيا.
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في مثل هذا اليوم 25 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: انسحبت إسرائيل من مدينة العريش وأعادتها إلى مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد. وفي عام 1921: مظاهرات دامية في الإسكندرية بعد خطاب سعد زغلول تجبر وزارة عدلي يكن على الاستقالة. وفي عام 1805: نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. وفي عام 1810: إعلان استقلال الأرجنتين. وفي عام 1909: القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
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في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الأسبق حسني مبارك

في مثل هذا اليوم 4 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وفي عام 2008: إضراب عام في مصر ضد الفساد والاستجابه إليه محدوده. وفي عام 1994: اسحاق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية سلام تمنح الفلسطينيين السلطة على قطاع غزة وأريحا. وفي عام 1990: البحرية الإسرائيلية تطلق النار على يخت الملك حسين في خليج العقبة.
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