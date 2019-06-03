رياضة

«الزمالك» يعلن اعتماد «الأولمبية» للائحته الجديدة

تحرير:محمد عودة ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
أعلن نادي الزمالك، اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة. وكتب النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «وانتصر الزمالك.. اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي التي طرحها مجلس الإدارة ووافقت عليها الجمعية العمومية». وجاء في المادة الأولى من قرار اللجنة الذى حمل رقم 11 لسنة 2019: «يلغى العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الألمبية المصرية رقم 50 بتاريخ 2017، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 197 تابع ب بتاريخ 29 / 8 / 2017.
وجاء فى المادة الثانية من القرار: «الموافقة على لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للالعاب الرياضية المرفقة ومقره شارع 26 يوليو - المهندسين - محافظة الجيزة».وكان رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد أعلن في 20 مايو الماضي، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، حيث قررت اعتماد لائحة النادى،
اقرأ المزيد
تركي-آل-الشيخ

مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع بيراميدز

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أخبره بأنه قام بالفعل ببيع نادي بيراميدز، بعد انتهاء مشوار الفريق في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح شلبي خلال حلقة الأحد من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «النيل للرياضة»، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع المستشار تركي آل الشيخ، للتأكد من الأنباء المتداولة عن بيع النادي، وأخبره الأخير بأنه بالفعل قام ببيع نادي بيراميدز، لكنه ما زال له حصة فيه.
كهربا

رئيس الزمالك يوضح حقيقة انتقال كهربا إلى بيراميدز

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنباء دخول ثنائي الفريق الأبيض طارق حامد، ومحمود عبد المنعم «كهربا»، في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أن كل ما يقال في هذه الشأن ليس له أي أساس من الصحة. وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»، أن هناك بعض المرتزقة والمغرضين، يحاولون النيل من استقرار الفريق بالترويج لمثل هذه الأنباء، وأن النادي لم يتلق أي تواصل من مسؤولي بيراميدز، بشأن التعاقد مع طارق حامد وكهربا، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في أي نجم داخل الفريق.
محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
اقرأ المزيد من الأخبار
فريق-نهضة-بركان

رئيس الزمالك يكشف حقيقة الإساءة لرئيس نهضة بركان

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن تصريحاته عن فريق نهضة بركان المغربي، تم تفسيرها بشكل خاطئ وقال رئيس الزمالك إنه لم يقصد إهانة أي مسؤل وفي مقدمتهم فوزي لقجع، رئيس مجلس إدارة النادي واتحاد الكرة المغربي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث أكد في تصريحات إذاعية اليوم السبت، أنه وجه رسالة إلى لقجع والفريق المغربي، إن المعاملة التي سيجدها الزمالك خلال رحلته إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية سوف يقابل بها الفريق المغربي في مصر.
الزمالك-وبيراميدز (6)

الزمالك يحفز لاعبيه من أجل الدوري والكونفدرالية

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضع لائحة مالية جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة بالمباريات المتبقية للموسم الحالي سواء في بطولة الدوري أو الكأس أو الكونفدرالية، حيث يأتي هذا التفكير من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم خلال هذه المرحلة الهامة من الموسم، بجانب اتخاذ قرار برفع كل العقوبات الموقعة على اللاعبين. ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لفتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين، لتحفيزهم بالشكل الأمثل، ومطالبتهم بضرورة القتال على لقبي الدوري والكونفدرالية الإفريقية.
يد-رجال-الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (4)

ناشئو يد الزمالك في مواجهة الأهلي بعد ضمان التأهل

يلتقي فريق كرة اليد بنادي الزمالك مساء اليوم السبت مع نظيره فريق النادي الأهلي ببطولة النخبة التي تحدد الفرق المتأهلة لبطولة إفريقيا للأندية البطلة، حيث سيخوض الزمالك المباراة بعناصر فريق 98 بعد ضمان التأهل لبطولة إفريقيا أبطال الدوري بصفته بطل الدوري. ويأتي قرار اللعب بالناشئين لرغبة الجهاز الفني في إراحة اللاعبين بعد موسم طويل وسيخوض الفريق فترة إعداده في شهر يونيو استعداداً لبطولة العالم للأندية، التى ستقام في شهر أغسطس بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
محمود-جنش

الإعلام التونسي: «جنش» تفوق على مهاجم الأهلي

مازالت وسائل الإعلام التونسية تتحدث عن سيناريو مباراة الإياب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية وتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة بعدما أجبر مضيفه النجم الساحلي على التعادل السلبي. وأشارت صحيفة الصريح التونسية أن حارس مرمى الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" تعمد إضاعة الوقت بشكل تمثيلي، حيث أكدت أن حارس الزمالك تفوق على ما قام به المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي عندما قام بتمزيق قميصه للتحايل على الحكم الجزائري مهدي عبيد، حتى يقوم باحتساب خطأ ضد مدافع الترجي التونسي شمس الدين الزوادي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org