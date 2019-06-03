«الزمالك» يعلن اعتماد «الأولمبية» للائحته الجديدة
تحرير:محمد عودة
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ ص
نادي الزمالك
أعلن نادي الزمالك، اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة.
وكتب النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «وانتصر الزمالك.. اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي التي طرحها مجلس الإدارة ووافقت عليها الجمعية العمومية».
وجاء في المادة الأولى من قرار اللجنة الذى حمل رقم 11 لسنة 2019: «يلغى العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الألمبية المصرية رقم 50 بتاريخ 2017، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 197 تابع ب بتاريخ 29 / 8 / 2017.
وجاء فى المادة الثانية من القرار: «الموافقة على لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للالعاب الرياضية المرفقة ومقره شارع 26 يوليو - المهندسين - محافظة الجيزة».وكان رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد أعلن في 20 مايو الماضي، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، حيث قررت اعتماد لائحة النادى،
وجاء فى المادة الثانية من القرار: «الموافقة على لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للالعاب الرياضية المرفقة ومقره شارع 26 يوليو - المهندسين - محافظة الجيزة».
وكان رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد أعلن في 20 مايو الماضي، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي.
وأوضح رئيس الزمالك خلال تصريحات بثها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك.
وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصان فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.