«الزمالك» يعلن اعتماد «الأولمبية» للائحته الجديدة

تحرير:محمد عودة ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ ص

نادي الزمالك

أعلن نادي الزمالك، اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة. وكتب النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «وانتصر الزمالك.. اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي التي طرحها مجلس الإدارة ووافقت عليها الجمعية العمومية». وجاء في المادة الأولى من قرار اللجنة الذى حمل رقم 11 لسنة 2019: «يلغى العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الألمبية المصرية رقم 50 بتاريخ 2017، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 197 تابع ب بتاريخ 29 / 8 / 2017.

وجاء فى المادة الثانية من القرار: «الموافقة على لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للالعاب الرياضية المرفقة ومقره شارع 26 يوليو - المهندسين - محافظة الجيزة».وكان رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد أعلن في 20 مايو الماضي، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، حيث قررت اعتماد لائحة النادى،