الجيش يحاول فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم(فيديو)

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ ص

مظاهرات السودان - أرشيفية

نقلت قناة «الحرة» عن مصادر محلية سودانية وتقارير، أفادت بأن قوات الدعم السريع تنتشر خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت «قوى الحرية والتغيير"»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة. وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، بثا مباشرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة في محيط الاعتصام.

وبحسب قناة «الحرة»، تحدث ناشطون عن إطلاق نار كثيف ووقوع إصابات بين المعتصمين. وكان ناشطون قد قالوا إن ما يقرب من 200 عربة تاتشر محملة بالقوات النظامية والدعم السريع قطعت كوبري المنشية في طريقها إلى مقر الاعتصام. ووجهت لجنة أطباء السودان المركزية نداء عاجلا للأطباء والكوادر الطبية بالتوجه