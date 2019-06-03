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الجيش يحاول فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم(فيديو)

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ ص
مظاهرات السودان - أرشيفية
مظاهرات السودان - أرشيفية
نقلت قناة «الحرة» عن مصادر محلية سودانية وتقارير، أفادت بأن قوات الدعم السريع تنتشر خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت «قوى الحرية والتغيير"»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة. وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، بثا مباشرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة في محيط الاعتصام.
وبحسب قناة «الحرة»، تحدث ناشطون عن إطلاق نار كثيف ووقوع إصابات بين المعتصمين. وكان ناشطون قد قالوا إن ما يقرب من 200 عربة تاتشر محملة بالقوات النظامية والدعم السريع قطعت كوبري المنشية في طريقها إلى مقر الاعتصام. ووجهت لجنة أطباء السودان المركزية نداء عاجلا للأطباء والكوادر الطبية بالتوجه
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«المهنيين السودانيين»: إطلاق نار على اعتصام الخرطوم

قال تجمع المهنيين فى السودان إن اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم يشهد إطلاق نار كثيف واستخدام للقوة المفرطة لفض الاعتصام، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». جاء ذلك فيما كانت قناة «الحرة» قد نقلت عن مصادر محلية سودانية وتقارير، إفادتها بأن قوات الدعم السريع انتشرت خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية. وقالت «قوى الحرية والتغيير»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة.
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نتنياهو يهدد بالرد على الصواريخ السورية بقوة كبيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيتم الرد «بقوة كبيرة» على أي إطلاق نار يستهدف إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، قامت طائراته بقصف أهداف للجيش السوري في وقت سابق الأحد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن 3 جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.
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«الحرية والتغيير» تدعو المجلس العسكري لحقن الدماء بالسودان

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم وقوع تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن لجانها الأمنية أوقفت «عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات».
سماء سوريا

هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا

أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة "سبوتنيك". يأتي هذا الهجوم الصاروخي، في أعقاب مقتل نحو 14 شخصا، وإصابة 28 آخرين، أثر تفجير بسيارة مفخخة، مساء اليوم، وسط مدينة أعزاز شمال سوريا. وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية".
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مظاهرات-في-السودان (4)

«الحرية والتغيير» تدعو المجلس العسكري لحقن الدماء بالسودان

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم وقوع تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن لجانها الأمنية أوقفت «عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات».
محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
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إطلاق نار في الخرطوم.. وإصابة 8 معتصمين

أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة جراء إطلاق النار في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ووجه المعتصمين في محيط قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم، أصابع الاتهام إلى قيادة الدعم السريع في عملية إطلاق النار على المتظاهرين، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم". وأول من أمس الإثنين، أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، مشيرة إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة.
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الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات في السودان

قال عضو بالمجلس العسكري السودانى، الثلاثاء، إن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على استمرار الفترة الانتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات. وبحسب تصريحات الفريق ياسر العطا، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67% من مقاعد المجلس التشريعي، والبقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف عضو المجلس العسكري أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة.
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