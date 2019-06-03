«المهنيين السودانيين»: إطلاق نار على اعتصام الخرطوم

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ ص

مظاهرات السودان - أرشيفية

قال تجمع المهنيين فى السودان إن اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم يشهد إطلاق نار كثيف واستخدام للقوة المفرطة لفض الاعتصام، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». جاء ذلك فيما كانت قناة «الحرة» قد نقلت عن مصادر محلية سودانية وتقارير، إفادتها بأن قوات الدعم السريع انتشرت خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية. وقالت «قوى الحرية والتغيير»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة.

وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، مقطع فيديو مباشر لما يجري من أحداث، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة فى محيط الاعتصام، قبل أن يعلن تجمع المهنيين عن إطلاق النار لفض الاعتصام.وبحسب قناة «الحرة»، تحدث ناشطون أيضا عن إطلاق نار كثيف