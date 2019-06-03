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«المهنيين السودانيين»: إطلاق نار على اعتصام الخرطوم

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ ص
مظاهرات السودان - أرشيفية
مظاهرات السودان - أرشيفية
قال تجمع المهنيين فى السودان إن اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم يشهد إطلاق نار كثيف واستخدام للقوة المفرطة لفض الاعتصام، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». جاء ذلك فيما كانت قناة «الحرة» قد نقلت عن مصادر محلية سودانية وتقارير، إفادتها بأن قوات الدعم السريع انتشرت خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية. وقالت «قوى الحرية والتغيير»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة.
وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، مقطع فيديو مباشر لما يجري من أحداث، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة فى محيط الاعتصام، قبل أن يعلن تجمع المهنيين عن إطلاق النار لفض الاعتصام.وبحسب قناة «الحرة»، تحدث ناشطون أيضا عن إطلاق نار كثيف
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مظاهرات-السودان

الجيش يحاول فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم(فيديو)

نقلت قناة «الحرة» عن مصادر محلية سودانية وتقارير، أفادت بأن قوات الدعم السريع تنتشر خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت «قوى الحرية والتغيير"»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة. وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، بثا مباشرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة في محيط الاعتصام.
نتنياهو (2)

نتنياهو يهدد بالرد على الصواريخ السورية بقوة كبيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيتم الرد «بقوة كبيرة» على أي إطلاق نار يستهدف إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، قامت طائراته بقصف أهداف للجيش السوري في وقت سابق الأحد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن 3 جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.
مظاهرات-في-السودان (4)

«الحرية والتغيير» تدعو المجلس العسكري لحقن الدماء بالسودان

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم وقوع تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن لجانها الأمنية أوقفت «عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات».
سماء سوريا

هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا

أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة "سبوتنيك". يأتي هذا الهجوم الصاروخي، في أعقاب مقتل نحو 14 شخصا، وإصابة 28 آخرين، أثر تفجير بسيارة مفخخة، مساء اليوم، وسط مدينة أعزاز شمال سوريا. وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية".
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مظاهرات-في-السودان (4)

«الحرية والتغيير» تدعو المجلس العسكري لحقن الدماء بالسودان

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم وقوع تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن لجانها الأمنية أوقفت «عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات».
مظاهرات-السودان

«المهنيين السودانيين»: لن نسمح للمجلس العسكري بفض الاعتصام

قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري الانتقالي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده، بحسب "العربية .نت". وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكدا أن شارع النيل ليس جزءا من منطقة الاعتصام وخارج حدودها. اتهم المصطفى النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الأحداث، مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن يسمح باستخدام العنف. وأغلق الأمن السوداني، اليوم السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.
محاولات فض اعتصام الخرطوم

«الدعم السريع» تكشف هوية المعتدين على اعتصام الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الثلاثاء، أن الأحداث التى شهدتها ساحة الاعتصام بالخرطوم، تقف خلفه جهات و«مجموعات تتربص بالثورة بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، جاء فى بيان صادر عن قوات الدعم السريع الداعمة للحراك، أن جهات تعمل جاهدة على إجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة، كانت وراء الأحداث التي راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم عسكري. وبحسب البيان، فقد تسللت المجموعات المعتدية إلى ساحة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت النيران على المعتصمين.
المجلس-العسكري-في-السودان

«العسكري» السوداني يرفض أغلبية مدنية بالمجلس السيادي

قال الفريق صلاح عبد الخالق، عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر "خطا أحمر". ونقلت صحيفة "الصيحة" عن "عبد الخالق" تعليقه على مطالب قوى الحرية والتغيير، بأن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي. كانت قوى الحرية والتغيير قد قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
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