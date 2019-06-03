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حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص
الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 29 رمضان
الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 29 رمضان
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:  الصغرى العظمى القاهرة 22 37 شبين الكوم 22 36  طنطا 21 36 دمنهور 21 33 الإسكندرية 22 31 بلطيم 21 30 مطروح 19 28 السلوم 19 25 سيوة 23 40 بورسعيد 23 27 دمياط 23 27  الزقازيق 22 36 الإسماعيلية 21 36 السويس 20 36 العريش 21 29 رفح 20 30 رأس
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ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام بالسودان إلى 12 شخصا

أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد قتلى محاولة الجيش فض اعتصام القيادة في وسط الخرطوم، بالقوة، فجر اليوم الإثنين، إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، في الوقت الذي دعا تجمع المهنيين السودانيين،، إلى عصيان مدني شامل في كافة أنحاء السودان،، ردا واحتجاجا على اقتحام اعتصام الفيادة العامة وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم.
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قمة العالم للطيران.. الأرباح تستمر للعام العاشر علي التوالي

بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع العاملين في أكثر من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لأعضاء الاتحاد "إياتا" والقمة العالمية للنقل الجوي، في عاصمة كوريا الجنوبية سول. وتضمن الحضور مشاركة وفود بارزة من قادة قطاع الطيران العالمي، إلى جانب أهم الموردين، والجهات الحكومية، والشركاء، والمنظمات العالمية، والجهات الإعلامية.
مرور

زحام محدود في الشوارع.. تعرف على حالة المرور اليوم

تشهد أغلب شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، سيولة مرورية، فيما شهدت بعض الشوارع كثافات مرورية متحركة، مثل كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من رمسيس إلى مدينة مصر، وكوبري 26 يوليو للقادم من المحور اتجاه كورنيش النيل، كما شهد الطريق الدائري بعض الكثافات المتقطعة في اتجاه المرج وأعلى موقف السلام، بالإضافة إلى سيولة مرورية نسبية على طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان، وشهد كورنيش النيل انسياب في الحركة المرورية في الاتجاهين، عدا بعض الكثافات أمام مبنى ماسبيرو.
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مقتل شخص وإصابة آخرين في محاولة لفض اعتصام الخرطوم

قالت المعارضة السودانية، الإثنين، إن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقره في العاصمة الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك المحاولة. وأكدت المعارضة السودانية أن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في «محاولة لفض الاعتصام» المستمر منذ شهر أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير. ودعا تجمع المهنيين السودانيين «المواطنين للتوجه إلى مكان الاعتصام».
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رمضان يودعنا والحر يصاحبنا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء في ساعات النهار، لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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حر شديد في 20 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة. وحال البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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حر في ساعات الصيام.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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حر شديد في 14 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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