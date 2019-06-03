حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 29 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 22 37 شبين الكوم 22 36 طنطا 21 36 دمنهور 21 33 الإسكندرية 22 31 بلطيم 21 30 مطروح 19 28 السلوم 19 25 سيوة 23 40 بورسعيد 23 27 دمياط 23 27 الزقازيق 22 36 الإسماعيلية 21 36 السويس 20 36 العريش 21 29 رفح 20 30 رأس