«أنصار بيت المقدس ورشوة الدقي».. أبرز محاكمات اليوم

محاكمة المتهمين بمحاولة «اغتيال النائب العام المساعد».. محاكمة موظفة بتهمة اختلاس أموال «التضامن».. محاكمة 3 متهمين في قضية «رشوة الجمعية التعاونية»

تحرير:محمد رشدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

محاكمة متهمي أنصار بيت المقدس

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة، بالإضافة إلى أولى جلسات محاكمة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسؤولة الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ ثمانمئة وأربعة وسبعين ألفا وخمسمئة واثنين وعشرين جنيها، وذلك بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير "الشيكات".

وذلك عن طريق محو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها، وصرفها من البنك المسحوب عليه تلك الشيكات والاستيلاء على قيمتها. الحكم على رئيس حي الدقي تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، حكمها على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة. محاولة اغتيال النائب