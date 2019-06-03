جريمة

«أنصار بيت المقدس ورشوة الدقي».. أبرز محاكمات اليوم

محاكمة المتهمين بمحاولة «اغتيال النائب العام المساعد».. محاكمة موظفة بتهمة اختلاس أموال «التضامن».. محاكمة 3 متهمين في قضية «رشوة الجمعية التعاونية»
تحرير:محمد رشدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
محاكمة متهمي أنصار بيت المقدس
محاكمة متهمي أنصار بيت المقدس
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة، بالإضافة إلى أولى جلسات محاكمة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسؤولة الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ ثمانمئة وأربعة وسبعين ألفا وخمسمئة واثنين وعشرين جنيها، وذلك بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير "الشيكات".
وذلك عن طريق محو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها، وصرفها من البنك المسحوب عليه تلك الشيكات والاستيلاء على قيمتها. الحكم على رئيس حي الدقي تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، حكمها على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة. محاولة اغتيال النائب
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.رادار-مرور

ضبط 1720 مخالفة سير بسرعات جنونية على مداخل القاهرة

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم تكثيف حملات الرادار، لضبط حالات تجاوز السرعات المقررة، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.
سرقة-خزنة-فلوس

حيلة سارق للهرب من كاميرات مراقبة شقة سرقها بالهرم

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحقيقاتهم للوصول إلى المتهم بسرقة مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه، من داخل شقة سكنية بالهرم؛ حيث تم التوصل إلى شكل السارق، بعدما رصدته كاميرات مراقبة بالشقة، ويعكف رجال المباحث على فحص المسجلين خطرا، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، لكشف هوية اللص، مرتكب السرقة، وعاين خبراء الأدلة الجنائية الشقة التى شهدت السرقة، وتبين أن المتهم تسلل عبر نافذة المطبخ؛ حيث تم رفع بصماته، تمهيدًا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة بإحدى قرى الشرقية

توفى 3 أطفال أشقاء، إثر حريق شب فى منزلهم بإحدى قرى مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ ورد من الأهالى عن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخماد الحريق.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

هل يظهر هشام عشماوي في «طرة» السبت المقبل؟

تسلمت السلطات المصرية رسميا، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، ويأتي قرار استلام «رأس الأفعى» عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه مطلع أكتوبر الماضي، ليسقط واحدًا من أخطر الإرهابيين فى قبضة جهاز الأمن المصري، باعتباره كنزا معلوماتيا استراتيجيا للكثير من التنظيمات الإرهابية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
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التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.
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بأى دين تفجرون.. كيف وصفت النيابة متهمي بيت المقدس؟

«جماعة كذبت وزعمت أنها تطبق شريعة رب الأرض والسماوات، عناصر جماعة سمت نفسها أنصار بيت المقدس، أكثروا في مصر الفساد»، على مدار 6 جلسات، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

غدًا.. النيابة تترافع لليوم الثالث في «بيت المقدس»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة اليوم الأحد داخل مجمع محاكم طرة، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار «بيت المقدس»، إلى جلسة الغد الإثنين، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة، يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
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