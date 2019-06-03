«أنصار بيت المقدس ورشوة الدقي».. أبرز محاكمات اليوم
محاكمة المتهمين بمحاولة «اغتيال النائب العام المساعد».. محاكمة موظفة بتهمة اختلاس أموال «التضامن».. محاكمة 3 متهمين في قضية «رشوة الجمعية التعاونية»
تحرير:محمد رشدي
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
محاكمة متهمي أنصار بيت المقدس
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة، بالإضافة إلى أولى جلسات محاكمة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسؤولة الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ ثمانمئة وأربعة وسبعين ألفا وخمسمئة واثنين وعشرين جنيها، وذلك بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير "الشيكات".
وذلك عن طريق محو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها، وصرفها من البنك المسحوب عليه تلك الشيكات والاستيلاء على قيمتها.
الحكم على رئيس حي الدقي
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، حكمها على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة.
محاولة اغتيال النائب
وذلك عن طريق محو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها، وصرفها من البنك المسحوب عليه تلك الشيكات والاستيلاء على قيمتها.
الحكم على رئيس حي الدقي
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، حكمها على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة.
محاولة اغتيال النائب العام المساعد
تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
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تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سمّوه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما سموه في التحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، والإفتاء بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.
وأشاروا إلى أنه في يوم التنفيذ المتفق عليه، تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، بينما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء، متربصة لظهوره.
اختلاس أموال "التضامن"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة "تهاني. ع" موظفة، لاتهامها باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وكشف أمر إحالة المتهمة في القضية رقم 278 لسنة 2018 جنايات مدينة نصر، عن أن المتهمة في غضون عام 2010 باعتبارها موظفة عامة (رئيسة مجلس إدارة جمعية أحباء مصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي) اختلست 5 ملايين و337 ألف جنيه من جهة عملها.
أنصار بيت المقدس
تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، وتستمع إلى مرافعة المتهمين.
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وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر.