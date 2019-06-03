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زحام محدود في الشوارع.. تعرف على حالة المرور اليوم

تحرير:محمد رشدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
تشهد أغلب شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، سيولة مرورية، فيما شهدت بعض الشوارع كثافات مرورية متحركة، مثل كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من رمسيس إلى مدينة مصر، وكوبري 26 يوليو للقادم من المحور اتجاه كورنيش النيل، كما شهد الطريق الدائري بعض الكثافات المتقطعة في اتجاه المرج وأعلى موقف السلام، بالإضافة إلى سيولة مرورية نسبية على طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان، وشهد كورنيش النيل انسياب في الحركة المرورية في الاتجاهين، عدا بعض الكثافات أمام مبنى ماسبيرو.
وظهرت بعض الكثافات المرورية المتحركة في شارع رمسيس في اتجاه العباسية، فيما شهدت أغلب محاور الجيزة سيولة مرورية ملحوظة. وفي نفس السياق، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، اليوم الاثنين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة
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ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام بالسودان إلى 12 شخصا

أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد قتلى محاولة الجيش فض اعتصام القيادة في وسط الخرطوم، بالقوة، فجر اليوم الإثنين، إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، في الوقت الذي دعا تجمع المهنيين السودانيين،، إلى عصيان مدني شامل في كافة أنحاء السودان،، ردا واحتجاجا على اقتحام اعتصام الفيادة العامة وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم.
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قمة العالم للطيران.. الأرباح تستمر للعام العاشر علي التوالي

بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع العاملين في أكثر من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لأعضاء الاتحاد "إياتا" والقمة العالمية للنقل الجوي، في عاصمة كوريا الجنوبية سول. وتضمن الحضور مشاركة وفود بارزة من قادة قطاع الطيران العالمي، إلى جانب أهم الموردين، والجهات الحكومية، والشركاء، والمنظمات العالمية، والجهات الإعلامية.
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حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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مقتل شخص وإصابة آخرين في محاولة لفض اعتصام الخرطوم

قالت المعارضة السودانية، الإثنين، إن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقره في العاصمة الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك المحاولة. وأكدت المعارضة السودانية أن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في «محاولة لفض الاعتصام» المستمر منذ شهر أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير. ودعا تجمع المهنيين السودانيين «المواطنين للتوجه إلى مكان الاعتصام».
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الزحام يخنق نفق السلام.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، ورصدت غرفة المتابعة بالإدارة العامة للمرور، كثافات كبيرة فى فترة الزروة الصباحية اليوم، مع التحقق من كفاءة عمل الطرق السريعة والصحراوية بشكل جيد، وتم رصد كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وشهد الطريق الدائري الأحجام المرورية المعتادة، بظهور كثافات للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة.
سيولة-مرورية -

تعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم السبت

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة و الطلاب إلى المدارس والجامعات.. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
سيولة-مرورية -

كثافات مرورية متوسطة بشوارع القاهرة الكبرى اليوم

رصدت غرفة المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمرور، كثافات مرورية متوسطة، أعلى المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وسط تعزيزات مرورية لمنع التكدسات بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية التي تشهدها مناطق القاهرة الكبرى، وتم رصد زحام أعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريقي الإسكندرية الزراعي والإسماعيلية الصحراوي المتجه إلى منطقة المرج والسلام، وظهرت كثافات متوسطة أعلى محور الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي، وشهد محور الكورنيش أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، زحاما مروريا بسبب توجه الموظفين إلى أعمالهم، وكذلك محور صلاح سالم.
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زحام بالطرق الرئيسية.. حالة المرور صباح اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
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