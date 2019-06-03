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السودان يشتعل مجددا.. قتلى في فض اعتصام الخرطوم ودعوة للعصيان

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
الجيش يحاول فض اعتصام القيادة - صورة أرشيفية
الجيش يحاول فض اعتصام القيادة - صورة أرشيفية
اشتعلت الأوضاع مجددا في السودان، مع لجوء قوات الجيش صباح اليوم الإثنين، إلى القوة في محاولة لفض اعتصام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، ومحاصرة قوات الدعم السريع لمحيط الاعتصام، وتأكيد ناشطون بإطلاق نار كثيف وسفوط إصابات بين المعتصمين، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، إذ أعلنت اللجنة مقتل اثنين على الأقل ، وإصابة عشرات آخرين، أثناء اقتحام الاعتصام ومحاولة فضه، بحسب تجمع المهنييين السودانيين، في حين أشار ناشطون إلى ارتفاع القتلى لعشرة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين،، إلى عصيان مدني شامل في كافة أنحاء السودان،، ردا واحتجاجا على اقتحام اعتصام الفيادة العامة وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم. وكتب التجمع في بيان عبر تويتر، قال فيه: "ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل
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الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

الجيش السوداني يكشف كواليس الاقتحام: عودوا للاعتصام

علق المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، على محاولة فض اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، مشددا في مقابلة مع "سكاي نيوز"، على أن قوات الجيش لم تفض الاعتصام بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين، موضحا أن "هناك منطقة تسمى كولومبيا، ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا لمواطنينا".
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (1)

«المهنيين السودانيين»: إطلاق نار على اعتصام الخرطوم

قال تجمع المهنيين فى السودان إن اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم يشهد إطلاق نار كثيف واستخدام للقوة المفرطة لفض الاعتصام، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». جاء ذلك فيما كانت قناة «الحرة» قد نقلت عن مصادر محلية سودانية وتقارير، إفادتها بأن قوات الدعم السريع انتشرت خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية. وقالت «قوى الحرية والتغيير»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة.
مظاهرات-السودان

الجيش يحاول فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم(فيديو)

نقلت قناة «الحرة» عن مصادر محلية سودانية وتقارير، أفادت بأن قوات الدعم السريع تنتشر خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت «قوى الحرية والتغيير"»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة. وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، بثا مباشرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة في محيط الاعتصام.
نتنياهو (2)

نتنياهو يهدد بالرد على الصواريخ السورية بقوة كبيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيتم الرد «بقوة كبيرة» على أي إطلاق نار يستهدف إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، قامت طائراته بقصف أهداف للجيش السوري في وقت سابق الأحد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن 3 جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.
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الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

الجيش السوداني يكشف كواليس الاقتحام: عودوا للاعتصام

علق المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، على محاولة فض اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، مشددا في مقابلة مع "سكاي نيوز"، على أن قوات الجيش لم تفض الاعتصام بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين، موضحا أن "هناك منطقة تسمى كولومبيا، ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا لمواطنينا".
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (1)

«المهنيين السودانيين»: إطلاق نار على اعتصام الخرطوم

قال تجمع المهنيين فى السودان إن اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم يشهد إطلاق نار كثيف واستخدام للقوة المفرطة لفض الاعتصام، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». جاء ذلك فيما كانت قناة «الحرة» قد نقلت عن مصادر محلية سودانية وتقارير، إفادتها بأن قوات الدعم السريع انتشرت خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية. وقالت «قوى الحرية والتغيير»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة.
مظاهرات-في-السودان (4)

«الحرية والتغيير» تدعو المجلس العسكري لحقن الدماء بالسودان

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم وقوع تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن لجانها الأمنية أوقفت «عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات».
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
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