نيجيريا تصطدم بالسنغال في مونديال الشباب

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

كأس العالم للشباب

تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وذلك عندما تواجه أوروجواي نظيرتها الإكوادور الساعة 5:30 مساءً. وتأهلت أوروجواي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالتغلب على كل من نيوزيلندا والنرويج وهندوراس، أما الإكوادور فصعدت باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتعادل مع اليابان والخسارة أمام إيطاليا والفوز على المكسيك، وتواجه الفريقان في كوبا أمريكا المؤهلة لتلك البطولة مرتين، وفازت أوروجواي في الدور الأول 3-1 وفي المرحلة النهائية 1-0، وتوجت الإكوادور باللقب.

ويشهد دور الـ16 اليوم مواجهة إفريقية خالصة ستجمع بين السنغال ونيجيريا الساعة 8:30 مساءً، وتأهلت السنغال في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على تاهيتي وكولومبيا والتعادل مع بولندا، أما نيجيريا فحلت ثالثة في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالفوز على قطر والتعادل مع أوكرانيا والخسارة أمام الولايات