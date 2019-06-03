رياضة

نيجيريا تصطدم بالسنغال في مونديال الشباب

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب
تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وذلك عندما تواجه أوروجواي نظيرتها الإكوادور الساعة 5:30 مساءً. وتأهلت أوروجواي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالتغلب على كل من نيوزيلندا والنرويج وهندوراس، أما الإكوادور فصعدت باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتعادل مع اليابان والخسارة أمام إيطاليا والفوز على المكسيك، وتواجه الفريقان في كوبا أمريكا المؤهلة لتلك البطولة مرتين، وفازت أوروجواي في الدور الأول 3-1 وفي المرحلة النهائية 1-0، وتوجت الإكوادور باللقب.
ويشهد دور الـ16 اليوم مواجهة إفريقية خالصة ستجمع بين السنغال ونيجيريا الساعة 8:30 مساءً، وتأهلت السنغال في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على تاهيتي وكولومبيا والتعادل مع بولندا، أما نيجيريا فحلت ثالثة في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالفوز على قطر والتعادل مع أوكرانيا والخسارة أمام الولايات
اقرأ المزيد
كلوب. (1)

ليفربول يبحث عن تمديد عقد كلوب بـ10 ملايين إسترليني

يتطلع ليفربول إلى تجديد عقد مدربه الألماني يورجين كلوب بعقد طويل الأمد، عقب تتويجه يوم السبت الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقيادة الريدز إلى أول لقب كبير لهم منذ 7 سنوات، كما أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، وينتهي عقد كلوب الحالي عام 2022، إلا أن إدارة الريدز تسعى إلى تجديده إلى ما هو أبعد من ذلك، وقال رئيس النادي توم فيرنر: "كلوب مدرب محبوب من كل من يقدر كرة القدم، هو مدرب رائع ومتواضع ويشعر بالسعادة لمعرفته أن ما حققه يوم السبت يعني كثيرًا للمشجعين".
نادي الزمالك

«الزمالك» يعلن اعتماد «الأولمبية» للائحته الجديدة

أعلن نادي الزمالك، اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة. وكتب النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «وانتصر الزمالك.. اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي التي طرحها مجلس الإدارة ووافقت عليها الجمعية العمومية». وجاء في المادة الأولى من قرار اللجنة الذى حمل رقم 11 لسنة 2019: «يلغى العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الألمبية المصرية رقم 50 بتاريخ 2017، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 197 تابع ب بتاريخ 29 / 8 / 2017.
تركي-آل-الشيخ

مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع بيراميدز

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أخبره بأنه قام بالفعل ببيع نادي بيراميدز، بعد انتهاء مشوار الفريق في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح شلبي خلال حلقة الأحد من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «النيل للرياضة»، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع المستشار تركي آل الشيخ، للتأكد من الأنباء المتداولة عن بيع النادي، وأخبره الأخير بأنه بالفعل قام ببيع نادي بيراميدز، لكنه ما زال له حصة فيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

البلد المضيف يخشى الوداع المبكر في مونديال الشباب

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات دور المجموعات من كأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا من خلال مباريات الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية، ففي المجموعة الأولى تواجه السنغال نظيرتها بولندا في تمام الساعة 8:30 مساءً، وتحتل السنغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل إلى دور الـ16، أما بولندا فتحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتحتاج للفوز لضمان التأهل، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه كولومبيا الثالثة برصيد 3 نقاط، نظيرتها تاهيتي متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، الساعة 8:30 أيضًا.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

نيجيريا تستهدف التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، وذلك من خلال مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، ففي المجموعة الثالثة تواجه هندوراس نظيرتها أوروجواي في تمام الساعة 6:00 مساءً، وتتذيل هندوراس الترتيب دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام نيوزيلندا بخماسية نظيفة، بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها على النرويج 3-1، وبدورها تواجه النرويج الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها نيوزيلندا المتصدرة برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 8:30 مساءً.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السنغال تبحث عن التأهل المبكر في مونديال الشباب

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية في الساعة 3:30 عصرًا بمباراة المكسيك أمام اليابان، وتتذيل المكسيك المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام إيطاليا بنتيجة 2-1، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتعادل مع الإكوادور 1-1، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه إيطاليا نظيرتها الإكوادور الساعة 6:00 مساءً، ويكفي الأزوري تحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من المجموعة.
منتخب-نيجيريا-للشباب

كأس العالم للشباب.. نيجيريا تكتسح قطر وفوز نيوزيلندا

اكتسح المنتخب النيجيري نظيره القطري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد النسور الخضراء، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستقام على ملعب مييسكي بيلسكو بيالا، في وقت لاحق من اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org