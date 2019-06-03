نيجيريا تصطدم بالسنغال في مونديال الشباب
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
كأس العالم للشباب
تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وذلك عندما تواجه أوروجواي نظيرتها الإكوادور الساعة 5:30 مساءً. وتأهلت أوروجواي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالتغلب على كل من نيوزيلندا والنرويج وهندوراس، أما الإكوادور فصعدت باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتعادل مع اليابان والخسارة أمام إيطاليا والفوز على المكسيك، وتواجه الفريقان في كوبا أمريكا المؤهلة لتلك البطولة مرتين، وفازت أوروجواي في الدور الأول 3-1 وفي المرحلة النهائية 1-0، وتوجت الإكوادور باللقب.
ويشهد دور الـ16 اليوم مواجهة إفريقية خالصة ستجمع بين السنغال ونيجيريا الساعة 8:30 مساءً، وتأهلت السنغال في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على تاهيتي وكولومبيا والتعادل مع بولندا، أما نيجيريا فحلت ثالثة في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالفوز على قطر والتعادل مع أوكرانيا والخسارة أمام الولايات
ويشهد دور الـ16 اليوم مواجهة إفريقية خالصة ستجمع بين السنغال ونيجيريا الساعة 8:30 مساءً، وتأهلت السنغال
في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على تاهيتي وكولومبيا والتعادل مع بولندا، أما نيجيريا فحلت ثالثة في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالفوز على قطر والتعادل مع أوكرانيا والخسارة أمام الولايات المتحدة.
وقبل تلك المباراة تواجه أوكرانيا
نظيرتها بنما الساعة 5:30 مساءً، وتأهلت أوكرانيا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا، أما بنما فحلت ثالثة في المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي والفوز على السعودية والخسارة أمام فرنسا.
يذكر أن كولومبيا وإيطاليا
ضمنا أمس التأهل إلى ربع النهائي، وذلك بتغلب كولومبيا على نيوزيلندا بركلات الترجيح، وتفوق إيطاليا على البلد المضيف بولندا بهدف نظيف.