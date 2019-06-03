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صحف عربية: واشنطن تدعو طهران للحوار دون شروط

الصحف كشفت عن تفجر مواجهات هي الأعنف في المسجد الأقصى منذ عدة شهور بعدما سمحت الشرطة الإسرائيلية، في خطوة نادرة، لليهود بدخول المكان في الأيام الأخيرة لشهر رمضان
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدر تبديل قطر موقفها من بيانات قمم مكة عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، واستعرضت الصحف أيضا الاشتباكات التي شهدها المسجد الأقصي، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الحياة" أن قطر أعلنت تحفظها على بياني القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والمنعقدة في مكة المكرمة الخميس الماضي. وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين لكون "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".
وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أدان تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية التي شاركت فيها الدوحة.  وتحت عنوان "واشنطن تدعو طهران لحوار بلا شروط مسبقة"، وجهت واشنطن، أمس، دعوة جديدة لطهران لبدء
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قمة مة2

توددا لإيران.. قطر تُبدّل موقفها من بيانات قمم مكة

موقف قطر من القمم التي احتضنتها مكة المكرمة التي عقدت مؤخرا حمل الكثير من التناقضات ، فبعد ثلاثة أيام من انتهاء القمة العربية والقمة الخليجية ، بدلت قطر موقفها من قمتي مكة، حيث أعلنت عن رفضها لبياني القمتين، في موقف مغاير وبعد انقضاء القمة بأيام. "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة"، هكذا برر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين، زاعما أنهم لم يتمعنوا في بياني قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.
السودان - مطار الخرطوم

توقف جميع الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

أعلن تجمع الطيارين السودانيين، العصيان المدني الشامل دون استثناء لأي رحلات جوية، بالتزامن مع تقارير إعلامية تفيد بتوقف الرحلال الجوية في مطار الخرطوم، وذلك استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، بإعلان العصيان المدني الشامل في كل أنحاء البلاد، بهدف إسقاط المجلس لعسكري الانتقالي، في أعقاب اقتحام مقر الاعتصام، المستقر في محيط قيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، منذ رحيل الرئيس المعزول عمر البشير،، ومحاولة قوات التدخل السريع فضه بالقوة فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا على الأقل، بحسب تقارير طبية غير رسمية.
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (3)

المعارضة تخطط لإسقاط «العسكري السوداني»: انقلب على الثورة

شن تجمع المهنيين السودانيين، هجوما حاد على المجلس العسكري السوداني بقياد الفريق أول عبد الفتاج البرهان، بعد اقتحام اعتصام مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم، فجر اليوم، ومحاولة فضه بالقوة، ما أسفر عن سقوط نحو 12 قتيلا بحسب تقارير إعلامية، ووجه التجمع رسالة إلى "ألجماهير الثائرة" في جميع أقاليم السودان المختلفة في المدن والقرى والبلدات، قال فيها إن "المجلس العسكري الانقلابي وأذيال النظام الساقط لا محالة ومليشيات الجنجويد المأجورة، قاموا بمجازر دموية في الشوارع وساحة الاعتصام الباسل"
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الجيش السوداني يكشف كواليس الاقتحام: عودوا للاعتصام

علق المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، على محاولة فض اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، مشددا في مقابلة مع "سكاي نيوز"، على أن قوات الجيش لم تفض الاعتصام بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين، موضحا أن "هناك منطقة تسمى كولومبيا، ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا لمواطنينا".
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صحف-امراتية

صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

تصدرت القمم التي تنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على آخر تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، واستعرضت أيضا العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكة المكرمة تحتضن اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.
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صحف عربية تبرز نفي طهران خوض حرب مع واشنطن

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدّر نفي إيران خوض حرب مع أمريكا عناوين الأخبار، كما استعرضت الصحف تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "طهران: لن نخوض حربا مباشرة أو بالوكالة مع واشنطن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن أن إيران أعلنت أمس، أنها لن تخوض حربا مع الولايات المتحدة تحت أي ظرف، بينما شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجومًا غير مباشر على الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معلنًا تنصله من الاتفاق النووي الإيراني.
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
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