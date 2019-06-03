صحف عربية: واشنطن تدعو طهران للحوار دون شروط

الصحف كشفت عن تفجر مواجهات هي الأعنف في المسجد الأقصى منذ عدة شهور بعدما سمحت الشرطة الإسرائيلية، في خطوة نادرة، لليهود بدخول المكان في الأيام الأخيرة لشهر رمضان

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

تصدر تبديل قطر موقفها من بيانات قمم مكة عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، واستعرضت الصحف أيضا الاشتباكات التي شهدها المسجد الأقصي، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الحياة" أن قطر أعلنت تحفظها على بياني القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والمنعقدة في مكة المكرمة الخميس الماضي. وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين لكون "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أدان تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية التي شاركت فيها الدوحة. وتحت عنوان "واشنطن تدعو طهران لحوار بلا شروط مسبقة"، وجهت واشنطن، أمس، دعوة جديدة لطهران لبدء

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أدان تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية التي شاركت فيها الدوحة.





وتحت عنوان "واشنطن تدعو طهران لحوار بلا شروط مسبقة"، وجهت واشنطن، أمس، دعوة جديدة لطهران لبدء حوار. وأبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات مع إيران، دون شروط مسبقة، وأن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف كدولة طبيعية.

في المقابل ردت طهران بوصف العرض بأنه "تلاعب بالكلمات"، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "الولايات المتحدة غادرت مائدة التفاوض، وهي من يجب أن تعود دولة طبيعية"، واشترطت تغيير سلوك الولايات المتحدة للموافقة على التفاوض.

وأشارت "الحياة" إلى أن الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي علق على تصريحات بومبيو، قائلاً: "ما يهمّ إيران هو تغيير أمريكا نهجها في شكل كامل وسلوكها العملي أمام الشعب الإيراني".

وأضاف: "إيران لا تأخذ في الاعتبار لعباً على الكلمات واستخداماً للهجة جديدة، من أجل التعبير عن أهداف سرية، تركيز بومبيو على مواصلة أكبر مقدار من الضغط على إيران يظهر استمرار السلوك الخاطئ ذاته الذي يجب تصحيحه".

وتحت عنوان "ترامب يدعو لوقف المعارك في إدلب"، ذكرت "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بوقف المعارك في محافظة إدلب السورية لتفادي سقوط مدنيين في القصف المتبادل.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر قبيل مغادرته واشنطن إلى العاصمة البريطانية لندن: "نسمع أن روسيا وسوريا تشن قصفاً مروعاً على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء. العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".



وبالانتقال إلى فلسطين، كشفت صحيفة "الخليج" أن باحات المسجد الأقصى شهدت أمس، اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن اقتحم مئات الجنود الحرم القدسي لتأمين دخول مستوطنين إلى باحة المسجد، مما أغضب المصلين المعتكفين في المسجد خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

واقتحم عشرات المئات من قطعان المستوطنين الحرم القدسي بحراسة جنود الاحتلال والقوات الخاصة، بعد أن دعت منظمات الهيكل المزعوم إلى تكثيف اقتحام المسجد الأقصى لمناسبة ما يسمى "ذكرى يوم القدس موحدة".



وأفادت "الشرق الأوسط" بأن مواجهات هي الأعنف في المسجد الأقصى منذ عدة شهور تفجرت بعدما سمحت الشرطة الإسرائيلية، في خطوة نادرة، لليهود بدخول المكان في الأيام الأخيرة لشهر رمضان.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن نحو ألف متطرف اقتحموا المسجد بقرار سياسي في محاولة لتغيير الوضع القائم. والوضع القائم هو اتفاق أردني - إسرائيلي بتحديد أعداد زيارة غير المسلمين للمسجد ومنع ذلك في أيام محددة منها العشر الأواخر في رمضان.



واتهم الكسواني قوات الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة بحماية المتطرفين من أجل كسر هذا الوضع بالقوة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام القوات الإسرائيلية الجامع القبلي وإلقاء قنابل الصوت داخله، فيما ألقى المصلون كل ما وقع تحت أيديهم على الشرطة. وأغلقت الشرطة الجامع على من فيه قبل أن تعود وتفتحه تحت وطأة المواجهات.

وهذه هي المرة الأولى منذ 3 عقود التي يُسمح فيها لغير المسلمين بدخول المسجد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. وأعلنت الشرطة في وقت سابق أن المسجد سيكون مغلقاً أمام اليهود والسياح، لكنها عادت وسمحت للمتطرفين باقتحام المسجد بعد «تقييمات أمنية».



وبالانتقال إلى الشأن السوداني، ذكرت صحيفة "البيان" أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، حذر من تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية. فيما أطلق تجمع المهنيين -وهو من أبرز القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير- نداء عاجلاً، دعا فيه المواطنين لتسيير المواكب، ودعم المعتصمين، والمبيت بأرض الاعتصام، لتأكيد الالتزام بالثورة.



وقال دقلو إن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، التي تشهد تصاعداً في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعاً من الفوضى.





وأشارت "الخليج" إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات أكد تمسكه بمطالبه، ودعا إلى تنظيم مسيرات لدعم الاعتصام، وذلك في وقت حذر فيه المجلس العسكري الانتقالي من خطورة تشكيل حكومة مدنية حالياً.

كما دعا "تجمع المهنيين" في بيان، أمس الأحد، المحتجين إلى التمسك بمطالبهم، مضيفاً أن "ثورتنا تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف متكررة، وأن مواصلة تماسكنا ووحدتنا واحتشادنا في ميادين الاعتصام هي الضامن الأقوى للظفر بأهداف ثورتنا".

ووجه التجمع نداء عاجلاً لكل الثوار "بتسيير المواكب ودعم المعتصمين في القيادة والمبيت بأرض الاعتصام، تأكيداً لالتزامنا بثورتنا وسلميتها، وتحقيقاً لها كأروع ما تكون".