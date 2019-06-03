6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

تحرير:يونس محمد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

أرشيفية

كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.

وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والتى دفعت على الفور بـ3 سيارات لحين الوقوف على حجم الحريق. وخلال نصف ساعة عقب وصول رجال الإطفاء وفرض كردون أمنى بموقع الحريق، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع خطر الامتداد إلى باقى المجاورات، وتمت