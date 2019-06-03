6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين
تحرير:يونس محمد
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
أرشيفية
كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والتى دفعت على الفور بـ3 سيارات لحين الوقوف على حجم الحريق.
وخلال نصف ساعة عقب وصول رجال الإطفاء وفرض كردون أمنى بموقع الحريق، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع خطر الامتداد إلى باقى المجاورات، وتمت
وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والتى دفعت على الفور بـ3 سيارات لحين الوقوف على حجم الحريق.
وخلال نصف ساعة عقب وصول رجال الإطفاء وفرض كردون أمنى بموقع الحريق، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع خطر الامتداد إلى باقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
وفى ذات السياق، نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق فى عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت عملية إخماد الحريق.
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