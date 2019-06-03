جريمة

6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

تحرير:يونس محمد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
أرشيفية
أرشيفية
كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والتى دفعت على الفور بـ3 سيارات لحين الوقوف على حجم الحريق. وخلال نصف ساعة عقب وصول رجال الإطفاء وفرض كردون أمنى بموقع الحريق، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع خطر الامتداد إلى باقى المجاورات، وتمت
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.رادار-مرور

ضبط 1720 مخالفة سير بسرعات جنونية على مداخل القاهرة

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم تكثيف حملات الرادار، لضبط حالات تجاوز السرعات المقررة، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.
سرقة-خزنة-فلوس

حيلة سارق للهرب من كاميرات مراقبة شقة سرقها بالهرم

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحقيقاتهم للوصول إلى المتهم بسرقة مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه، من داخل شقة سكنية بالهرم؛ حيث تم التوصل إلى شكل السارق، بعدما رصدته كاميرات مراقبة بالشقة، ويعكف رجال المباحث على فحص المسجلين خطرا، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، لكشف هوية اللص، مرتكب السرقة، وعاين خبراء الأدلة الجنائية الشقة التى شهدت السرقة، وتبين أن المتهم تسلل عبر نافذة المطبخ؛ حيث تم رفع بصماته، تمهيدًا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

«أنصار بيت المقدس ورشوة الدقي».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة، بالإضافة إلى أولى جلسات محاكمة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسؤولة الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ ثمانمئة وأربعة وسبعين ألفا وخمسمئة واثنين وعشرين جنيها، وذلك بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير "الشيكات".
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة بإحدى قرى الشرقية

توفى 3 أطفال أشقاء، إثر حريق شب فى منزلهم بإحدى قرى مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ ورد من الأهالى عن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخماد الحريق.
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حريق

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
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3 حرائق بشقق سكنية وفرن عيش بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في إخماد 3 حرائق بمناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، والتى تنوعت ما بين حريق شقق سكنية ومخبز، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء على الفور، وتمكنت من السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات أو وفيات، وانتقل خبراء البحث الجنائي لمعاينة مواقع الحريق والوقوف على أسبابها، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.. حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران فى المكان بدون وقوع إصابات.
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السيطرة على حريقين فى شقتين بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريقين بشقتين بالقاهرة والجيزة، دون اصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات للوقوف على اسباب الحريق. تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا فى الساعات الأولى من صباح اليوم يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى بولاق الدكرور، فتم الدفع على الفور بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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