جريمة

حيلة سارق للهرب من كاميرات مراقبة شقة سرقها بالهرم

تحرير:محمد رشدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
سرقة -أرشيفية-
سرقة -أرشيفية-
يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحقيقاتهم للوصول إلى المتهم بسرقة مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه، من داخل شقة سكنية بالهرم؛ حيث تم التوصل إلى شكل السارق، بعدما رصدته كاميرات مراقبة بالشقة، ويعكف رجال المباحث على فحص المسجلين خطرا، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، لكشف هوية اللص، مرتكب السرقة، وعاين خبراء الأدلة الجنائية الشقة التى شهدت السرقة، وتبين أن المتهم تسلل عبر نافذة المطبخ؛ حيث تم رفع بصماته، تمهيدًا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.
وأوضحت التحقيقات، أنه بفحص جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات "دى فى أر"، تبين تسجيله مشهد سرقة المتهم للشقة، بالإضافة إلى عدة محاولات من المتهم لتعطيل جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، عقب سرقته للمشغولات الذهبية من الشقة حيث لجأ المتهم إلى إغراق الجهاز بالمياه، وحاول تحطيمه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل،
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.رادار-مرور

ضبط 1720 مخالفة سير بسرعات جنونية على مداخل القاهرة

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم تكثيف حملات الرادار، لضبط حالات تجاوز السرعات المقررة، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

«أنصار بيت المقدس ورشوة الدقي».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة، بالإضافة إلى أولى جلسات محاكمة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسؤولة الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ ثمانمئة وأربعة وسبعين ألفا وخمسمئة واثنين وعشرين جنيها، وذلك بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير "الشيكات".
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة بإحدى قرى الشرقية

توفى 3 أطفال أشقاء، إثر حريق شب فى منزلهم بإحدى قرى مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ ورد من الأهالى عن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخماد الحريق.
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جثة (4)

حبس زوجة وابن عمها قتلا الزوج وسرقا مدخراته بالهرم

أمرت نيابة الهرم، بحبس ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة، ونجل عمها 28 سنة، لاتهامهما بإقامة علاقة غير مشروعة، وقتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة أموال ومدخرات المجني عليه فى محاولة لتضليل رجال المباحث، وتصوير الجريمة باعتبارها جريمة قتل بغرض السرقة، إلا أن القدر شاء أن يكشف تفاصيل جريمتهما، حسب اعترافات العشيق، الذى ألقى الأهالي القبض عليه أعلى سطح العقار الذى شهد الجريمة، وبحوزته مبلغ 3 آلاف و595 جنيها وهاتف محمول، منحتهم له الزوجة لزعم سرقتهم لتضليل الشرطة.
محاكمة لجين

المشدد 7 سنوات لعاطل في اتهامه بالسرقة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى السلام، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه، في أثناء محاولته سرقة صاحب كشك بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث توجه إلى المجنى عليه فى الكشك ملكه بدعوى شراء بعض الأشياء منه، وفي أثناء انشغال الضحية فاجأه المتهم بإشهار سلاح أبيض، واعتدى عليه مسددا له طعنة أصابته فى ذراعه اليمنى، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى بالرأس إثر سقوطه على الأرض نتيجة الاعتداء عليه، وفر هاربا فور استيلائه على المسروقات.
حريق-الموسكى (1)

كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي كفر الجبل من كارثة؟

كاد إهمال القائمين على مصنع غير مرخص لإنتاج الكرتون في منطقة كفر الجبل بالهرم، يتسبب في كارثة محققة بشارع زغلول، اليوم الخميس، حيث اندلع حريق التهم 7 "بالات" تحوي كمية من الكرتون المُعد للبيع، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تضم المنطقة عددا من الورش الصناعية التي لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، فامتدت النيران إلى ورشة لأعمال الألومنيوم مجاورة للمصنع -محل الواقعة- ما أسفر عن احتراق كمية من الكرتون المخزنة داخل إحدى الغرف دون خسائر في الأرواح.
حريق-الموسكى (1)

إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
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