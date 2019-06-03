حيلة سارق للهرب من كاميرات مراقبة شقة سرقها بالهرم

تحرير:محمد رشدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

سرقة -أرشيفية-

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحقيقاتهم للوصول إلى المتهم بسرقة مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه، من داخل شقة سكنية بالهرم؛ حيث تم التوصل إلى شكل السارق، بعدما رصدته كاميرات مراقبة بالشقة، ويعكف رجال المباحث على فحص المسجلين خطرا، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، لكشف هوية اللص، مرتكب السرقة، وعاين خبراء الأدلة الجنائية الشقة التى شهدت السرقة، وتبين أن المتهم تسلل عبر نافذة المطبخ؛ حيث تم رفع بصماته، تمهيدًا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.

وأوضحت التحقيقات، أنه بفحص جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات "دى فى أر"، تبين تسجيله مشهد سرقة المتهم للشقة، بالإضافة إلى عدة محاولات من المتهم لتعطيل جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، عقب سرقته للمشغولات الذهبية من الشقة حيث لجأ المتهم إلى إغراق الجهاز بالمياه، وحاول تحطيمه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل،