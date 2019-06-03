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قمة العالم للطيران.. الأرباح تستمر للعام العاشر علي التوالي

تحرير:أميرة إبراهيم - سول ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
قمة العالم للطيران
قمة العالم للطيران
بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع العاملين في أكثر من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لأعضاء الاتحاد "إياتا" والقمة العالمية للنقل الجوي، في عاصمة كوريا الجنوبية سول. وتضمن الحضور مشاركة وفود بارزة من قادة قطاع الطيران العالمي، إلى جانب أهم الموردين، والجهات الحكومية، والشركاء، والمنظمات العالمية، والجهات الإعلامية.
وأوضح أليكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن العاصمة الكوريه ستتحول على مدى الأيام القادمة إلى عاصمة عالمية للسفر الجوي وذلك باستضافتها قادة القطاع المتوافدين من كل أنحاء العالم للمشاركة في الاجتماع الـ75 لجمعيتنا العمومية، والقمة العالمية للنقل الجوي. وأضاف:
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الإياتا تكشف توقعات النقل الجوي في أرقام

في سول عاصمة الطيران حاليا والتي جمعت بين اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة العالم للطيران أبرزت الإياتا أرقاما تعكس حال مشاركة النقل الجوي في الأداء الاقتصادي للمواطن العادي وتطور ارتباط الطيران بالمسافرين. حيث تقوم صناعة النقل الجوي بتوفير 65 مليون وظيفة، بالإضافة إلى إسهامها بـ 2.7 ترليون دولار أمريكي ضمن الاقتصاد العالمي.
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