قمة العالم للطيران.. الأرباح تستمر للعام العاشر علي التوالي

تحرير:أميرة إبراهيم - سول ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع العاملين في أكثر من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لأعضاء الاتحاد "إياتا" والقمة العالمية للنقل الجوي، في عاصمة كوريا الجنوبية سول. وتضمن الحضور مشاركة وفود بارزة من قادة قطاع الطيران العالمي، إلى جانب أهم الموردين، والجهات الحكومية، والشركاء، والمنظمات العالمية، والجهات الإعلامية.

وأوضح أليكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن العاصمة الكوريه ستتحول على مدى الأيام القادمة إلى عاصمة عالمية للسفر الجوي وذلك باستضافتها قادة القطاع المتوافدين من كل أنحاء العالم للمشاركة في الاجتماع الـ75 لجمعيتنا العمومية، والقمة العالمية للنقل الجوي. وأضاف:

وأوضح أليكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن العاصمة الكوريه ستتحول على مدى الأيام القادمة إلى عاصمة عالمية للسفر الجوي وذلك باستضافتها قادة القطاع المتوافدين من كل أنحاء العالم للمشاركة في الاجتماع الـ75 لجمعيتنا العمومية، والقمة العالمية للنقل الجوي.

وأضاف: " سنناقش من خلال هاتين الفعاليتين التحديات التي يشهدهما القطاع حالياً، حيث إنه من المتوقع أن يمثل عام 2019 العام العاشر على التوالي من الأرباح المتواصلة، فضلاً عن تأثيرات ارتفاع التكاليف والصراعات التجارية وغيرها من الاضطرابات والتقلبات التي قد تؤثر سلباً على الأداء".

وتابع: " ومن المواضيع المطروحة خلال الفعاليتين قضية طائرة البوينج "737 ماكس" وما تتعرض له من ضغوط قاسية في إطار ما يخضع له القطاع- شأنه شأن بقية القطاعات- من شروط وقواعد صارمة ذات صلة بالتغير المناخي، لذا ستكون أجندة الفعاليتين حافلة على أرفع المستويات".

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وتضمن برنامج الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي كلمة افتتاحية ألقتها كيم هيون-مي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، والتي أشادت بالدور الذي لعبته الإياتا في تطوير مجتمع الطيران على مدى العقد الماضي ، كما تصدت للترويج لبلادها مؤكدة أن كوريا تصنف اليوم في المرتبه 109 على مستوى العالم من حيث الشبكات العابرة للأجواء

وفي كلمتها التي ألقتها فيوليتا بولك، المفوضة الأوروبية للنقل والحركة أشارت إلى أن نحو ثلث الطلب على الحركة الجوية في العالم يتركز في شرق آسيا.

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وستبدأ القمة العالمية للنقل الجوي "WATS" أعمالها مباشرة بعد انتهاء الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، وذلك تحت شعار "رؤية للمستقبل"، وتتمثل إحدى أهم فعاليات القمة في الندوة الحوارية للرؤساء التنفيذيين بمشاركة جوه تشون فونج من الخطوط الجوية السنغافورية، وروبين هايس من "جت بلو"، وكريستين أورميير-وايدنر من "فلاي باي"، وكاستن سبور من مجموعة "لوفتهانزا".

ويمثل الاستعداد للتعامل مع ارتفاع الطلب على مدى العقدين القادمين أحد أهم التحديات التي تقتضي اهتمام القطاع، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى نمو الطلب بواقع الضعف، ولهذا السبب سيكون التحوّل الرقمي، وتحسين البنية التحتية، والاستدامة وبناء القوى العاملة من أبرز محاور أجندة الفعالية.

وستشهد الفعالية الدورة الأولى من "جوائز الاتحاد الدولي للنقل الجوي للتنوّع والشمولية"، والتي تهدف إلى تكريم التميّز في الترويج للتنوع والمساواة بين الجنسين في قطاع السفر الجوي.