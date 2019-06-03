3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك خلال أبريل الماضي، وهو ما أرجعه المحللون إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الدولار

ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.

صافي أصول البنك المركزي ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 284 مليون جنيه ليسجل 254.48 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بعدما سجلت أصوله الأجنبية نحو 745.3 مليار جنيه خلال مارس 2019، مقابل التزامات بقيمة 490.9 مليار جنيه. وعوض انخفاض الالتزامات بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو