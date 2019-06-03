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3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك خلال أبريل الماضي، وهو ما أرجعه المحللون إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الدولار
الدولار
ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
صافي أصول البنك المركزي ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 284 مليون جنيه ليسجل 254.48 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بعدما سجلت أصوله الأجنبية نحو 745.3 مليار جنيه خلال مارس 2019، مقابل التزامات بقيمة 490.9 مليار جنيه. وعوض انخفاض الالتزامات بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو
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بهتان-الملابس (2)

منها الدواجن.. 6 سلع تنخفض أسعارها في العيد

تعد حالة العرض والطلب هى القانون الذى تعتمد عليه السوق التجارية في معاملاتها اليومية، والمتحكم فيها؛ لذا فزيادة حجم الطلب على أحد المنتجات مع قلة المعروض منه فى الأسواق عادة ما ترفع سعر المنتج، بينما انخفاض حجم الطلب على منتج آخر مع زيادة المعروض منه يخفض سعره فى الأسواق، وكانت النتيجة أن عددا من المنتجات والسلع ستنخفض أسعارها فى عيد الفطر المبارك وفقًا لتلك القراءة فى حركة السوق، ويأتي على رأسها الملابس بمختلف أنواعها، والدواجن واللحوم وبعض السلع الغذائية.
فلوس

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.250 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الإثنين 3 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك عودة، والمصرف العربي الدولي نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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تعاملات بنكية (1)

بعد رفع رأس المال.. هل تلجأ البنوك إلى الاندماج؟

انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، حيث تم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن المقرر أن يتم مناقشته في مجلس النواب خلال الشهر الجاري. ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، ويتضمن القانون الجديد أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، كما يتضمن القانون الجديد أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، إلى جانب توفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر.
دولار

توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
الدولار

بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018. وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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