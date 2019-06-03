شرائها خسارة.. ابتعد عن هذه الموديلات المستعملة

تظل بعض السيارات الشهيرة جيدة إذا ما تم بيعها مستعملة، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتجنب موديلاتها المستعملة، خاصة وأنها ستمثل خسارة كبيرة حال الحصول عليها مع مرور الوقت.
لا شك أن احتفاظ السيارات بكفاءتها الفنية هو أمر يعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجمهور، لا سيما الفئات التي ترغب دومًا لأسباب مختلفة في شراء الموديلات المستعملة، ولذلك فإنها تلجأ لمراعاة العديد من الأمور التي تحدد مدى كفاءة شراء السيارة في صورتها المستعملة.
ومع البحث يكتشف البعض أن هناك بالفعل سيارات لا يمكن الاعتماد عليها إذا كانت مستعملة، خاصة وأنها قد تعاني من عوامل مختلفة قد لا تؤهلها للاحتفاظ بكفاءتها الفنية لفترات طويلة في الأسواق العالمية، وبالأخص مع مرور سنوات طويلة على إنتاجها لأول مرة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ذا ثيبنجز" مجموعة من السيارات التي لا يجب شراؤها مستعملة من وجهة نظره، وذلك استنادًا للعديد من الأمور الفنية، والتي قد تكون بمثابة نصائح صريحة ومباشرة للجمهور بالابتعاد عن تلك الموديلات.
فيات 500
ربما يكون التوصيف الحديث لسيارة فيات 500 هي موديل ركاب لطيفة وفعالة ورخيصة،
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ذا ثيبنجز" مجموعة من السيارات التي لا يجب شراؤها مستعملة من وجهة نظره، وذلك استنادًا للعديد من الأمور الفنية، والتي قد تكون بمثابة نصائح صريحة ومباشرة للجمهور بالابتعاد عن تلك الموديلات.
فيات 500
ربما يكون التوصيف الحديث لسيارة فيات 500 هي موديل ركاب لطيفة وفعالة ورخيصة، حتى أن لديها مساحة أكبر مما يتوقع معظم البعض، لكن كل تلك العوامل يجب أن تكون مدعاة للسؤال مرتين عن مدى موثوقية السيارة، خاصة وأن البعض لديه العديد من التحفظات بشأن أداء وكفاءة السيارة في العديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعل الابتعاد عن شرائها مستعملة أمر يجب مراعاته من قبل الجمهور.
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ميني كوبر
قد تبدو هذه السيارة جيدة وتتميز فعليًا بقدر لا بأس به من المكونات الفنية ذات الموثوقية العالية في تكوين محركها الصغير جدًا، إلا أنه عندما يتوقف بالموثوقية، فإن السيارة تحتاج لعملية إصلاح وصيانة دورية كثيرة، وهو الأمر الذي يجعل شرائها مستعملة يعني المزيد من الإنفاق على السيارة لتبقى بحالة فنية عالية، ولذلك فإن الابتعاد عنها قد يوفر للجمهور أموال طائلة، بالأخص مع مرور سنوات طويلة على شرائها أو تصنيعها.
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فورد فييستا
تعد واحدة من أشهر السيارات على مستوى الأسواق العالمية، وهي تفوقت على أدائها داخل السوق الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي من الموديلات ذات الأسعار المعقولة نسبيًا وتتمتع بنمط اقتصادي كبير، إلا أن معرفة الميكانيكيين والفنيين بالسيارة قد يظل من الأمور التي تعد مقلقة بشأن مستقبل السيارة، وهي أيضًا من بين العوامل التي قد تكون أسبابًا في تجنب البعض شراء فورد فييستا إذا كانت مستعملة ببعض الأسواق العالمية.
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فولكس فاجن جيتا
لا شك أنها تعد من أهم السيارات السيدان الفاخرة في مختلف الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر البذي منحها شعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن بعض ملاكها الأوائل قد يهملون العديد من الأمور التي تتعلق بالصيانة الدورية، لا سيما وأن تكلفتها عالية للغاية، الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على إمكانيات وكفاءة السيارة في المستقبل، ولذلك فإن هناك العديد من الفئات الجماهيرية قد لا تلجأ لشرائها مستعلمة في أسواق عالمية مختلفة خلال الوقت الحالي.
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تويوتا بريوس
من بين السيارات التي تراهن عليها بقوة الشركة اليابانية في الأسواق العالمية، وهو ما يظهر من خلال إقبال فئات مختلفة من الجماهير على شراء السيارات الجديدة من تويوتا بريوس، إلا أن هناك العديد من المشكلات التي تتعلق بالموثوقية قد تعيق انتشارها بصورتها المستعملة في العديد من الأسواق العالمية، لا سيما وأن تكاليف صيانتها تعد من بين الأعلى في مجال السيارات خلال السنوات القليلة الماضية.