شرائها خسارة.. ابتعد عن هذه الموديلات المستعملة

تظل بعض السيارات الشهيرة جيدة إذا ما تم بيعها مستعملة، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتجنب موديلاتها المستعملة، خاصة وأنها ستمثل خسارة كبيرة حال الحصول عليها مع مرور الوقت.

تحرير:محمود نبيل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

بريوس

لا شك أن احتفاظ السيارات بكفاءتها الفنية هو أمر يعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجمهور، لا سيما الفئات التي ترغب دومًا لأسباب مختلفة في شراء الموديلات المستعملة، ولذلك فإنها تلجأ لمراعاة العديد من الأمور التي تحدد مدى كفاءة شراء السيارة في صورتها المستعملة. ومع البحث يكتشف البعض أن هناك بالفعل سيارات لا يمكن الاعتماد عليها إذا كانت مستعملة، خاصة وأنها قد تعاني من عوامل مختلفة قد لا تؤهلها للاحتفاظ بكفاءتها الفنية لفترات طويلة في الأسواق العالمية، وبالأخص مع مرور سنوات طويلة على إنتاجها لأول مرة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ذا ثيبنجز" مجموعة من السيارات التي لا يجب شراؤها مستعملة من وجهة نظره، وذلك استنادًا للعديد من الأمور الفنية، والتي قد تكون بمثابة نصائح صريحة ومباشرة للجمهور بالابتعاد عن تلك الموديلات. فيات 500 ربما يكون التوصيف الحديث لسيارة فيات 500 هي موديل ركاب لطيفة وفعالة ورخيصة،