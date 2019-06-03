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شرائها خسارة.. ابتعد عن هذه الموديلات المستعملة

تظل بعض السيارات الشهيرة جيدة إذا ما تم بيعها مستعملة، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتجنب موديلاتها المستعملة، خاصة وأنها ستمثل خسارة كبيرة حال الحصول عليها مع مرور الوقت.
تحرير:محمود نبيل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
بريوس
بريوس
لا شك أن احتفاظ السيارات بكفاءتها الفنية هو أمر يعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجمهور، لا سيما الفئات التي ترغب دومًا لأسباب مختلفة في شراء الموديلات المستعملة، ولذلك فإنها تلجأ لمراعاة العديد من الأمور التي تحدد مدى كفاءة شراء السيارة في صورتها المستعملة. ومع البحث يكتشف البعض أن هناك بالفعل سيارات لا يمكن الاعتماد عليها إذا كانت مستعملة، خاصة وأنها قد تعاني من عوامل مختلفة قد لا تؤهلها للاحتفاظ بكفاءتها الفنية لفترات طويلة في الأسواق العالمية، وبالأخص مع مرور سنوات طويلة على إنتاجها لأول مرة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ذا ثيبنجز" مجموعة من السيارات التي لا يجب شراؤها مستعملة من وجهة نظره، وذلك استنادًا للعديد من الأمور الفنية، والتي قد تكون بمثابة نصائح صريحة ومباشرة للجمهور بالابتعاد عن تلك الموديلات. فيات 500 ربما يكون التوصيف الحديث لسيارة فيات 500 هي موديل ركاب لطيفة وفعالة ورخيصة،
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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

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الفرد بـ1000 دولار.. أوبر تنقل الركاب بالغواصة

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تم بيعها في مزادات.. هذه أغلى سيارات عرفها البشر

تبقى العديد من السيارات الرياضية الخارقة هي صاحبة لقب أغلى الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لما تحتويه من إمكانات فنية وتصميم رائع في الشكل الخارجي يؤهلها لأن تكون من بين الموديلات التي يذكرها التاريخ، كونها كانت يومًا ما هي الأغلى على سطح هذا الكوكب. وعلى الرغم من الإمكانات الكبرى لتلك السيارات، فإن هناك مجموعة من الموديلات التاريخية استطاعت أن تحقق أسعارا أعلى منها، وذلك من خلال عرضها في مزادات علنية عالمية، الأمر الذي ينتهي بها بالانتقال إلى ملكية ملياردير أو أحد الأثرياء من محبي السيارات في العالم.
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مفاجآت في عمليات البحث عن السيارات في 2019

تظل عمليات البحث عن السيارات من أهم الأمور التي يمكن أن تمثل خيارات ووسائل إرشاد للراغبين في شراء موديلات جديدة، لا سيما أنها تظهر التوجهات العامة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية والموديلات المفضلة لديه على مدى الأشهر القليلة الماضية من العام الجاري. واستطاع عدد من السيارات المختلفة من حيث الطراز والنوع أن يتصدر عمليات البحث في موقع "ذا كار كونيكشن"، وهو واحد من أهم المنصات التكنولوجبة المعنية بالسيارات على مستوى العالم، وهو ما يُظهر توجهات السوق بشكل واضح.
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المقاعد ضيقة.. هذه السيارات لا تناسب طوال القامة

لا شك أن العديد من العوامل تلعب أدوارًا كبيرة في جذب الجماهير نحو السيارات المختلفة، خاصة في ظل تباين الصفات التي تعتم عليها الشركات العالمية في تصنيع الموديلات المختلفة في الأسواق العالمية. وتعد المساحات البينية من أهم الأمور التي تراهن عليها الشركات لإراحة المستخدمين بشكل واضح، وهي نفسها العوامل التي قد تؤدي إلى فشل بعض الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، خاصة إذا عانت بعض السيارات من صغر حجم المساحات المتروكة بين صفوف المقاعد المختلفة في السيارة.
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ظهرت رسميا.. سيارات كهربائية ينتظرها العالم 2020

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