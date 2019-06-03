جريمة

ضبط 1720 مخالفة سير بسرعات جنونية على مداخل القاهرة

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
حملات رادار - أرشيفية
حملات رادار - أرشيفية
شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم تكثيف حملات الرادار، لضبط حالات تجاوز السرعات المقررة، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.
ارتكزت قوات المتابعة من رجال المرور لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1720 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، مع الحرص على استمرار الحملات بشكل
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طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
ندم

زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها للتخلص من حياتها الزوجية مقابل التنازل عن كل مستحقاتها، وذلك لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، ولخشيتها ألا تقيم حدود الله حال بقائها فى عصمته، وذلك بسبب نهم زوجها وشراهته فى تناول الطعام، إلى الدرجة التى أصابتها بحالة من الهوس بالتفكير فى قتله ودس السم له فى الأكل، حتى لجأت فى نهاية الأمر إلى طبيب نفسي، نصحها بالابتعاد عن مسببات حالتها النفسية السيئة، فلم تجد سبيلا لذلك إلا طلب الطلاق لاستحالة تغيير طباع زوجها، ولما رفض قررت اللجوء للخلع.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
قوات-الشرطة

«ممنوع الراحات».. كيف استعدت الداخلية لعيد الفطر؟

حالة من الاستنفار الأمني، أعلنت عنها وزارة الداخلية بكافة الإدارات والمديريات استعدادا لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وبدأت تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة للمرو بالعيد بسلام وهدوء، دون حدوث ما يعكر صفو المصريين في عيدهم، واتخذت الأجهزة الأمنية في سبيل ذلك تنفيذ إجراءات أمنية واسعة المجال حفاظا على النظام العام بالشوارع، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات، بما يضمن عدم المساس بأمنهم وسلامتهم.
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المرور‎ (2)

حملات لكشف حالات التعاطي خلال القيادة قبل العيد

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية. واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.
.رادار-مرور

الرادار وسيارات الإغاثة تؤمّن محاور القاهرة الكبرى

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في الميادين والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم ضبط 1766 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها وتم تكثيف الرادار بكل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 110 مخالفات خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم على مدى الساعة لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات سيولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، إذ وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، حملات انضباطية موسعة بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة وفقًا لخطة القطاع، أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3269 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1300 مخالفة انتظار خاطئ، و378 مخالفة متنوعة.
اللواء-علاء-الدجوى-مساعد-وزير-الداخلية-للمرور-يتفقد-اللجان-المرورية (2)

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و33 سائقا مدمنا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملاتها المرورية والانضباطية بكل الطرق والمحاور لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وأسفرت الحملات عن ضبط 4382 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث تمكن ضباط الإدارة خلال الحملات بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 4382 مخالفة مرورية، من بينها 1863 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، والتى أسفرت عن ضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
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