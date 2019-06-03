ضبط 1720 مخالفة سير بسرعات جنونية على مداخل القاهرة

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

حملات رادار - أرشيفية

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم تكثيف حملات الرادار، لضبط حالات تجاوز السرعات المقررة، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.

ارتكزت قوات المتابعة من رجال المرور لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1720 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، مع الحرص على استمرار الحملات بشكل

ارتكزت قوات المتابعة من رجال المرور لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1720 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، مع الحرص على استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.





وتهدف الحملات المرورية القائمة على رصد المخالفات بواسطة الرادار، الحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.







