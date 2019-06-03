رياضة

ليفربول يبحث عن تمديد عقد كلوب بـ10 ملايين إسترليني

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
يورجين كلوب
يورجين كلوب
يتطلع ليفربول إلى تجديد عقد مدربه الألماني يورجين كلوب بعقد طويل الأمد، عقب تتويجه يوم السبت الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقيادة الريدز إلى أول لقب كبير لهم منذ 7 سنوات، كما أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، وينتهي عقد كلوب الحالي عام 2022، إلا أن إدارة الريدز تسعى إلى تجديده إلى ما هو أبعد من ذلك، وقال رئيس النادي توم فيرنر: "كلوب مدرب محبوب من كل من يقدر كرة القدم، هو مدرب رائع ومتواضع ويشعر بالسعادة لمعرفته أن ما حققه يوم السبت يعني كثيرًا للمشجعين".
ويحصل كلوب بموجب عقده الحالي على 7 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، إلا أن الإدارة ترغب في تحسينه كي يحصل على 10 ملايين جنيه إسترليني. ومن جانبه أعرب يورجين كلوب عن اندهاشه من تواجد قرابة 500 ألف متفرج في شوارع ليفربول احتفالًا باللاعبين أثناء سيرهم بحافلة مكشوفة رفقة كأس دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب:
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أعلن نادي الزمالك، اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة. وكتب النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «وانتصر الزمالك.. اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي التي طرحها مجلس الإدارة ووافقت عليها الجمعية العمومية». وجاء في المادة الأولى من قرار اللجنة الذى حمل رقم 11 لسنة 2019: «يلغى العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الألمبية المصرية رقم 50 بتاريخ 2017، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 197 تابع ب بتاريخ 29 / 8 / 2017.
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محمد-صلاح (2)

كيف تفاعلت الصحف العالمية مع تتويج ليفربول؟

توج ليفربول أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التغلب على توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد، من توقيع كل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، ليتوج الليفر بلقبه السادس في البطولة، كما يتوج مدرب الفريق يورجين كلوب باللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد خسارته نهائي نسختي 2013 و2018، واهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد بإنجاز ليفربول وكلوب كما نستعرض كالآتي:
ليفربول‎ (2)

تشكيل ليفربول وتوتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، اليوم السبت، صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 - 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، إذ أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تشكيل فريقه لخوض نهائي دوري الأبطال فيما كشف الأرجنتيني هو الأخر عن تشكيل فريقه أمام الريدز.
يورجن كلوب‎

الذكريات السيئة تطارد كلوب من حكم نهائي الأبطال

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا اليوم بين ليفربول وتوتنهام، للحكم السلوفيني دامير سكومينا، وهو الحكم الذي يملك خبرة كبيرة، حيث وجد كحكم رابع في العديد من مباريات يورو 2008 وأدار مباريات في الأولمبياد بنفس العام، كما أشرف على تحكيم 3 مباريات في يورو 2012 وكان حكمًا للسوبر الأوروبي بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد عام 2012، وأدار العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا، كما أشرف على مباراتين في يورو 2016.
هدف-صلاح-فى-توتنهام

صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
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