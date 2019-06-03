«اللي هيفتح بقه هيموت» شهامة يحيى قتلته بالحى الراقي

«انزلوا من العربية من غير كلام.. اللى هيفتح بقه هنموته» هكذا قال المتهمون للأسرة التي تعرضت لمشاهد من الذعر والهلع في وسط حى النزهة وقتلوا الأب ثم لاذوا بالفرار

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

عصابة سرقة سيارات

«قتلته شهامته»، مقولة انطبقت بكافة حذافيرها على «يحيى» صاحب الأربعين عاما، حيث تصدى لعصابة مكونة من أربعة متهمين استوقفته أثناء سيره برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، هددتهم بسلاح ناري كان بحوزتهم، بغرض ترك السيارة والنزول منها لسرقتها، وإلا تعرضوا للقتل جميعا، دافع يحيى عن أسرته في مشهد بطولي، ولم يدر بخلده أن الجناة معدومي الضمير، سيكملون جريمتهم النكراء في عز الظهر بحى النزهة الراقي، فارق الأب حياته متأثرا بإصابته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يتم ضبط الجناة وتقديمهم لمحكمة الجنايات.

لم يدر بخُلد «يحيى»، الذي يعمل مندوب مبيعات، أن دفاعه عن أسرته سيكون جزاؤه القتل بلا حرمة ولا شفقة، فبينما كان يصطحب زوجته وأطفاله الثلاث لقضاء بعض متطلبات المنزل، إذا بعصابة مسلحة مكونة من أربعة متهمين ملثمين، أجبرتهم على توقف السيارة، بعدما أشهرت أسلحة نارية في وجه الأسرة بالكامل. «انزلوا