«اللي هيفتح بقه هيموت» شهامة يحيى قتلته بالحى الراقي
«انزلوا من العربية من غير كلام.. اللى هيفتح بقه هنموته» هكذا قال المتهمون للأسرة التي تعرضت لمشاهد من الذعر والهلع في وسط حى النزهة وقتلوا الأب ثم لاذوا بالفرار
تحرير:تهامى البندارى
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
عصابة سرقة سيارات
«قتلته شهامته»، مقولة انطبقت بكافة حذافيرها على «يحيى» صاحب الأربعين عاما، حيث تصدى لعصابة مكونة من أربعة متهمين استوقفته أثناء سيره برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، هددتهم بسلاح ناري كان بحوزتهم، بغرض ترك السيارة والنزول منها لسرقتها، وإلا تعرضوا للقتل جميعا، دافع يحيى عن أسرته في مشهد بطولي، ولم يدر بخلده أن الجناة معدومي الضمير، سيكملون جريمتهم النكراء في عز الظهر بحى النزهة الراقي، فارق الأب حياته متأثرا بإصابته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يتم ضبط الجناة وتقديمهم لمحكمة الجنايات.
لم يدر بخُلد «يحيى»، الذي يعمل مندوب مبيعات، أن دفاعه عن أسرته سيكون جزاؤه القتل بلا حرمة ولا شفقة، فبينما كان يصطحب زوجته وأطفاله الثلاث لقضاء بعض متطلبات المنزل، إذا بعصابة مسلحة مكونة من أربعة متهمين ملثمين، أجبرتهم على توقف السيارة، بعدما أشهرت أسلحة نارية في وجه الأسرة بالكامل.
«انزلوا
لم يدر بخُلد «يحيى»، الذي يعمل مندوب مبيعات، أن دفاعه عن أسرته سيكون جزاؤه القتل بلا حرمة ولا شفقة، فبينما كان يصطحب زوجته وأطفاله الثلاث لقضاء بعض متطلبات المنزل، إذا بعصابة مسلحة مكونة من أربعة متهمين ملثمين، أجبرتهم على توقف السيارة، بعدما أشهرت أسلحة نارية في وجه الأسرة بالكامل.
«انزلوا من العربية من غير كلام.. اللى هيفتح بقه هنموته»، هكذا قال المتهمون للأسرة التي تعرضت لمشاهد من الذعر والهلع في وسط الحى الراقي، وهو ما كشفت عنه القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات، والتي تحمل رقم 1248 لسنة 2019، لم يستجب يحيى لتهديدات العصابة المسلحة، وحاول في بادئ الأمر مسايرتهم حفاظا على أسرته وفي نفس الوقت كان رافضا في قرارة نفسه فكرة التخلي عن سيارته، من منطلق أنه اشتراها بـ «تحويشة العمر»، ودفع كل ما يملك فيها، فكيف يتركها لمجموعة من أرباب السوابق ومعدومي الضمير هكذا؟، كيف يضمن حياة أسرته ومن يضمن له أن الجناة سيتركونه يغادر آمنا سالما هو وأسرته دون أذى بعد سرقة سيارته؟أسئلة عدة دارت في ذهن "يحيى" الذي فكر لوهلة ثم عاود تفكيره مجددا، ليقرر التصدي لتهديدات العصابة المسلحة.
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يقول الابن الأكبر للأب، ويدعى "مصطفى"، إنه عند توقف سيارتهم لسبب ما أثناء سيرهم بالشارع، شاهد مجموعة أشخاص مجهولين يستقلون توكتوك، حاملين سلاحا ناريا في أيديهم، وأطلقوا عدة أعيرة نارية من البندقية التي كانت بحوزتهم، أجبرتهم جميعا على التوقف عن السير تماما، حتى ترجل الجناة من التوتوك، وصوبوا فوهة السلاح الناري الذي كان بحوزتهم صوب رؤوسهم جميعا، طالبين منهم النزول في هدوء وإلا تعرضوا للقتل جميعا.
يكمل الابن موضحا أن والده رفض ترك السيارة لهؤلاء المجرمين، وتصدى لهم وخلال ذلك أطلقوا أعيرة نارية نتج عنها مقتله في الحال، قبل أن يفر المتهمون جميعا من مسرح الحادث بعد نجاحهم بالفعل فن سرقة السيارة الملاكي.
جهود فريق البحث المشكل لتحديد هوية المتهمين، والتي قادها العميد محمد يوسف، مدير مباحث قطاع شرق القاهرة، بمعاونة رئيس مباحث النزهة ومعاونيه، دلت أن الجناة هم "عمرو. ع.م" 25 سنة، مبلط، "سليمان. م. س"، 29 سنة، سائق، "سعد. ع"، 45 سنة مبلط، هم وراء الحادث، قبل أن يتم عمل عدة أكمنة لضبطهم حتى ألقى القبض عليهم في مأمورية ناجحة لرجال المباحث.
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شرح أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات تفاصيل الحادث البشع، موضحا أن المتهم الأول أشهر سلاحا ناريا "بندقية آلية"، كانت بحوزته، مطلقا عدة أعيرة نارية في الهواء حال دخول المتهم الثاني لسيارة المجني عليه، لاستقلالها والاستيلاء عليها، فقاوم صاحب السيارة المتهم الثاني، فدفعه وجذبه المتهم الأول لخارج السيارة وأطلق عدة أعيرة نارية محدثا إصابته التي أودت بحياته، وخلال ذلك تمكن ابن المجني عليه من إنزال شقيقاته خارج السيارة ودخول المتهم الأول بداخلها لجواره مهددا إياه بسلاح ناري وفروا هاربين بالسيارة حال تواجده بداخلها رفقه المجني عليه والدته والتي تخلصوا منها بدفعها خارج السيارة محدثين إصابتها ثم تخلصوا منه عقب ذلك بدفعه خارج السيارة.
تتداول محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي وأحمد هارون، نظر القضية وقررت تأجيلها إلى جلسة 2 من سبتمبر المقبل، لحضور المحامي الأصيل عن الجناة.
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