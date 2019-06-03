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ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام بالسودان إلى 12 شخصا

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
اعتصام السودان - أرشيفية
اعتصام السودان - أرشيفية
أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد قتلى محاولة الجيش فض اعتصام القيادة في وسط الخرطوم، بالقوة، فجر اليوم الإثنين، إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، في الوقت الذي دعا تجمع المهنيين السودانيين،، إلى عصيان مدني شامل في كافة أنحاء السودان،، ردا واحتجاجا على اقتحام اعتصام الفيادة العامة وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم.
وكتب التجمع في بيان عبر تويتر، قال فيه: "ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ. نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل". وعلى الفور، أغلق آلاف المحتجين السودانيين رجالا ونساءا، الكرق والشوارع الرئيسية والجانبية،
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قمة العالم للطيران.. الأرباح تستمر للعام العاشر علي التوالي

بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع العاملين في أكثر من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لأعضاء الاتحاد "إياتا" والقمة العالمية للنقل الجوي، في عاصمة كوريا الجنوبية سول. وتضمن الحضور مشاركة وفود بارزة من قادة قطاع الطيران العالمي، إلى جانب أهم الموردين، والجهات الحكومية، والشركاء، والمنظمات العالمية، والجهات الإعلامية.
مرور

زحام محدود في الشوارع.. تعرف على حالة المرور اليوم

تشهد أغلب شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، سيولة مرورية، فيما شهدت بعض الشوارع كثافات مرورية متحركة، مثل كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من رمسيس إلى مدينة مصر، وكوبري 26 يوليو للقادم من المحور اتجاه كورنيش النيل، كما شهد الطريق الدائري بعض الكثافات المتقطعة في اتجاه المرج وأعلى موقف السلام، بالإضافة إلى سيولة مرورية نسبية على طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان، وشهد كورنيش النيل انسياب في الحركة المرورية في الاتجاهين، عدا بعض الكثافات أمام مبنى ماسبيرو.
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حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (3)

مقتل شخص وإصابة آخرين في محاولة لفض اعتصام الخرطوم

قالت المعارضة السودانية، الإثنين، إن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقره في العاصمة الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك المحاولة. وأكدت المعارضة السودانية أن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في «محاولة لفض الاعتصام» المستمر منذ شهر أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير. ودعا تجمع المهنيين السودانيين «المواطنين للتوجه إلى مكان الاعتصام».
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الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

الجيش السوداني يكشف كواليس الاقتحام: عودوا للاعتصام

علق المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، على محاولة فض اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، مشددا في مقابلة مع "سكاي نيوز"، على أن قوات الجيش لم تفض الاعتصام بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين، موضحا أن "هناك منطقة تسمى كولومبيا، ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا لمواطنينا".
مظاهرات في السودان

السودان يشتعل مجددا.. قتلى في فض اعتصام الخرطوم ودعوة للعصيان

اشتعلت الأوضاع مجددا في السودان، مع لجوء قوات الجيش صباح اليوم الإثنين، إلى القوة في محاولة لفض اعتصام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، ومحاصرة قوات الدعم السريع لمحيط الاعتصام، وتأكيد ناشطون بإطلاق نار كثيف وسفوط إصابات بين المعتصمين، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، إذ أعلنت اللجنة مقتل اثنين على الأقل ، وإصابة عشرات آخرين، أثناء اقتحام الاعتصام ومحاولة فضه، بحسب تجمع المهنييين السودانيين، في حين أشار ناشطون إلى ارتفاع القتلى لعشرة.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (3)

إطلاق نار في الخرطوم.. وإصابة 8 معتصمين

أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة جراء إطلاق النار في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ووجه المعتصمين في محيط قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم، أصابع الاتهام إلى قيادة الدعم السريع في عملية إطلاق النار على المتظاهرين، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم". وأول من أمس الإثنين، أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، مشيرة إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة.
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