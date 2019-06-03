المقاولون يسعى لتكرار ثلاثية الدور الأول أمام بتروجت

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

المقاولون العرب

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي بتروجت أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، انتهى بفوز ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة، أحرزها محمد سمير ومحمد طلعت (هدفين)، وكان يدرب الفريق البترولي حينها مؤمن سليمان.

ويحتل نادي بتروجت، بقيادة مديره الفني محمد عودة، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر في 15، وسجل الفريق 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة وحرس