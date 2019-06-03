وادي دجلة ضيفا ثقيلا على الإنتاج الحربي في الدوري

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

وادي دجلة

يحتضن استاد كلية الشرطة بالعباسية، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، انتهى بفوز العجلات الحربية بهدفين مقابل هدف، أحرز للإنتاج محمد مسعد وغنام محمد، فيما أحرز هدف الفريق الدجلاوي محمد هلال.

ويحتل نادي الإنتاج الحربي، بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 35 هدفًا فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز العاشر، وبفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز