رياضة

وادي دجلة ضيفا ثقيلا على الإنتاج الحربي في الدوري

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
وادي دجلة
وادي دجلة
يحتضن استاد كلية الشرطة بالعباسية، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، انتهى بفوز العجلات الحربية بهدفين مقابل هدف، أحرز للإنتاج محمد مسعد وغنام محمد، فيما أحرز هدف الفريق الدجلاوي محمد هلال.
ويحتل نادي الإنتاج الحربي، بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 35 هدفًا فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز العاشر، وبفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز
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بتروجت

بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
الزمالك-وانبي (1)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
ايرنيستو-فالفيردي (2)

جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن دعمه لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي والذي يعاني من الانتقادات اللاذعة، على الرغم من تأكيد رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو استمراره على رأس المهمة الفنية للفريق، على الرغم من النهاية المخيبة للآمال التي قدمها في الموسم المنقضي، وقال جوارديولا: "بعيدًا عن الصداقة القوية التي تجمعني به، إيرنيستو مذهل، قدم عملا جيدا للغاية، نعم خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا خسر أيضًا، هو مدرب فريق توج معه بلقب الدوري موسمين على التوالي، وقدم كرة قدم جيدة، وأنا سعيد لبقائه مع برشلونة".
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وادى-دجلة

وادي دجلة: لا نستحق الصراع من أجل البقاء

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة، أنه حزين للتعادل مع بيراميدز، وأشار جونياس إلى أنه واجه فريقا كبيرا لم يخسر سوى مرتين بالدوري، موضحا أن أداء فريقه في مواجهة ثاني وثالث الدوري الزمالك وبيراميدز خلال 5 أيام يعكس أن دجلة لا يستحق الوضع الحالي بالصراع من أجل البقاء، وأوضح أن التعادل بطعم الخسارة بالنسبة لدجلة، مؤكدا أن فريقه أضاع عدة فرص محققة في الشوط الأول ثم تراجع في الشوط الثاني بشكل واضح، بدليل أن الفريق كان محظوظًا بعدم استغلال بيراميدز بعض المحاولات في الشوط الثاني.
أحمد-حسن - بيراميدز

بيراميدز يفقد الأمل في الدوري ويوجه بوصلته نحو الكأس

أبدى أحمد حسن، المستشار الرياضي لنادي بيراميدز والمشرف على الكرة، حزنه بسبب تعادل فريقه مع وادي دجلة في الدوري الممتاز، وقال الصقر في تصريحات صحفية، إن فرص الفريق في حصد لقب الدوري أو الوصافة أصبحت شبه مستحيلة لوجود مؤجلات للأهلي والزمالك، وأشار إلى أن تجربة بيراميدز ما زالت في موسمها الأول، وأن الفريق يحتاج إلى الخبرات في المنافسة على البطولات، وإلى إعلام مثل الذي يساند الأهلي والزمالك في العديد من الأوقات، مضيفًا أن الفريق قدم مباراة متباينة أمام وادي دجلة بين الأداء الباهت في الشوط الأول والتحسن مع إهدار الفرص في الشوط الثاني.
بيراميدز 2019 (2)

صدام ناري بين بيراميدز ووادي دجلة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على استاد بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، أحرز هدف وادي دجلة حينها إبراهيما نداي، فيما أحرز هدف بيراميدز السيد سالم (هدف في مرماه)، وكان يدرب بيراميدز حينها حسام حسن.
الإنتاج-الحربي ‎

صدام ناري بين الإنتاج الحربي والإسماعيلي في الدوري

يحتضن استاد كلية الشرطة بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الإنتاج الحربي ونظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز العجلات الحربية بهدفين لهدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وسجل ثنائية الإنتاج الحربي محمد مسعد وموسى دياوارا، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد طارق طه، على استاد الإسماعيلية، وكان يقود الدراويش حينها البرازيلي جورفان فييرا.
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