رياضة

ليفربول يهدد زعامة اليونايتد في إنجلترا

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
ليفربول
ليفربول
توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، للمرة السادسة في تاريخه، ليواصل الضغط من أجل السيطرة على الألقاب الكبرى بين الأندية الإنجليزية، وبات ليفربول يملك في رصيده حاليا 42 من الألقاب الكبرى، بواقع 18 لقبًا في الدوري، و7 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و8 في كأس الرابطة، و3 في كأس الاتحاد الأوروبي، كما يملك مانشستر يونايتد أيضًا 42 لقبًا مقابل 30 لقبًا لأرسنال و24 لقبًا لتشيلسي و20 لقبًا لأستون فيلا و19 لقبًا لمانشستر سيتي و17 لقبًا لتوتنهام.
ويتواصل الصراع التاريخي بين مانشستر وليفربول على زعامة الكرة الإنجليزية، ويبدو أن الريدز يمر بحالة استفاقة كبيرة قد تمنحه فرصة انتزاع عرش الزعامة من الشياطين الحمر. وأتت ألقاب مانشستر يونايتد الـ42 بواقع 20 لقبًا في الدوري و12 لقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي و5 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، و3 ألقاب
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بتروجت

بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
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جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن دعمه لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي والذي يعاني من الانتقادات اللاذعة، على الرغم من تأكيد رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو استمراره على رأس المهمة الفنية للفريق، على الرغم من النهاية المخيبة للآمال التي قدمها في الموسم المنقضي، وقال جوارديولا: "بعيدًا عن الصداقة القوية التي تجمعني به، إيرنيستو مذهل، قدم عملا جيدا للغاية، نعم خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا خسر أيضًا، هو مدرب فريق توج معه بلقب الدوري موسمين على التوالي، وقدم كرة قدم جيدة، وأنا سعيد لبقائه مع برشلونة".
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صلاح يوجه رسالة جديدة لجماهير ليفربول

علق نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على خسارة ليفربول أمس لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من المستوى الاستثنائي الذي قدمه الريدز طوال الموسم، وحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط يجمعه فريق ينهي الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، حيث أنهى مانشستر سيتي الموسم برصيد 98 نقطة ليتوج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ويحرم ليفربول من الظفر باللقب الأول له منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990، واللقب الأول في عصر البريميرليج الذي بدأ في عام 1992.
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كلوب بعد خسارة الدوري: هذه هي الخطوة الأولى

أكد المدرب الألماني يورجين كلوب على أن رقم ليفربول القياسي هذا الموسم كأكثر فريق حصدًا للنقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي ينهي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، يعد الخطوة الأولى للفريق، وذلك بعدما خسر الريدز لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، وقال كلوب: "ربما يقول البعض إنه كان بإمكاننا القيام بأفضل مما قدمناه، ولكني لا أعتقد ذلك، تمتع السيتي بالحظ في بعض اللحظات وكذلك نحن، من الصعب أن يكون منافسك السيتي، لم نتمكن من التخلص منهم وكذلك هم".
نيوكاسل - ليفربول‎ (1)

ليفربول يخسر أفضل موسم له في تاريخ البريميرليج

قدم ليفربول أفضل موسم له في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج، حيث جمع 97 نقطة وتعرض لهزيمة وحيدة طوال الموسم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للظفر باللقب الأول منذ 29 عامًا، وبالنظر إلى النقاط الـ97 التي جمعها ليفربول، نجد أنها كانت كافية لليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في أي موسم طوال تاريخ الدوري الإنجليزي إلا موسمين فقط وهما الموسم الماضي والموسم الحالي، والأمر الذي يثير الحزن في نفوس عشاق الليفر أن الفارق وصل بينهم وبين مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في الصدارة، إلا أن اللاعبين أهدروا تلك الفرصة الثمينة.
كأس-العالم-للأندية

فيفا يعلن عن تغيير نظام كأس العالم للأندية

ستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في الفترة ما بين يومي 17 يونيو و4 يوليو من عام 2021، وستعتمد على شكل جديد ومختلف عن النسخ السابقة للبطولة، حيث سيمثل أوروبا بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي في آخر 4 مواسم بواقع 8 فرق، بينما سيمثل أمريكا الجنوبية 6 فرق، مقابل 3 فرق ستمثل كل من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وفريق واحد لأوقيانوسيا، وفي حال توج فريق بلقب بطولته القارية أكثر من مرة، على مدى الأربع سنوات، سيحصل فريق آخر على بطاقة التأهل وفقًا لتصنيفه في قارته.
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