ليفربول يهدد زعامة اليونايتد في إنجلترا

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

ليفربول

توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، للمرة السادسة في تاريخه، ليواصل الضغط من أجل السيطرة على الألقاب الكبرى بين الأندية الإنجليزية، وبات ليفربول يملك في رصيده حاليا 42 من الألقاب الكبرى، بواقع 18 لقبًا في الدوري، و7 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و8 في كأس الرابطة، و3 في كأس الاتحاد الأوروبي، كما يملك مانشستر يونايتد أيضًا 42 لقبًا مقابل 30 لقبًا لأرسنال و24 لقبًا لتشيلسي و20 لقبًا لأستون فيلا و19 لقبًا لمانشستر سيتي و17 لقبًا لتوتنهام.

ويتواصل الصراع التاريخي بين مانشستر وليفربول على زعامة الكرة الإنجليزية، ويبدو أن الريدز يمر بحالة استفاقة كبيرة قد تمنحه فرصة انتزاع عرش الزعامة من الشياطين الحمر. وأتت ألقاب مانشستر يونايتد الـ42 بواقع 20 لقبًا في الدوري و12 لقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي و5 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، و3 ألقاب