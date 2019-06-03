رياضة

ديربي سكندري بين الاتحاد وسموحة في الدوري

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري ونظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد برج العرب، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إذ أحرز حينها هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه، بينما أحرز هدف الأمواج الزرقاء أوميد أوكري.
ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المؤقت طلعت يوسف، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 13، وسجل الفريق 38 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 55 هدفًا، بفارق نقطة عن وادي دجلة وحرس الحدود والجونة، الثاني عشر والثالث عشر والرابع
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بتروجت

بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
الزمالك-وانبي (1)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
ايرنيستو-فالفيردي (2)

جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن دعمه لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي والذي يعاني من الانتقادات اللاذعة، على الرغم من تأكيد رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو استمراره على رأس المهمة الفنية للفريق، على الرغم من النهاية المخيبة للآمال التي قدمها في الموسم المنقضي، وقال جوارديولا: "بعيدًا عن الصداقة القوية التي تجمعني به، إيرنيستو مذهل، قدم عملا جيدا للغاية، نعم خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا خسر أيضًا، هو مدرب فريق توج معه بلقب الدوري موسمين على التوالي، وقدم كرة قدم جيدة، وأنا سعيد لبقائه مع برشلونة".
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طلعت-يوسف

طلعت يوسف: لن أستمر مع الاتحاد بعد مواجهة سموحة

شدد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لسيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الخسارة الكبيرة أمس أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لاشيء. وأكد طلعت أن مهمته مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط وسيرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سموحة بالجولة الأخيرة للدوري موضحاً أنه لن يستمر مع الفريق بالموسم المقبل. وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق السكندري عقب استقالة حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد بعد الهزيمة الثقيلة أمام الجيش برباعية نظيفة.
الاتحاد-السكندرى

طلائع الجيش يستضيف زعيم الثغر في الدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز لزعيم الثغر خالد قمر، فيما أحرز للطلائع مصطفى محمد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود عاشور الذي أشهر بطاقتين صفراوين لثنائي سيد البلد محمود شعبان وخالد قمر.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (7)

تفاصيل مشادة حسام حسن وعمرو بركات في مران سموحة

وقعت مشادة كلامية في مران سموحة، أمس الجمعة، في إطار استعداد الفريق لمواجهة مصيرية أمام بتروجت، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 بمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، حيث إن المشادة دارت بين عمرو بركات، صانع ألعاب سموحة، وحسام حسن المدير الفني للفريق، إذ تسبب تراخي اللاعب في أداء التدريبات في تعنيف حسام حسن له، ورد بركات على تعنيف حسام حسن وغادر المران، قبل أن يجمع متعلقاته الشخصية، ويرحل عن النادي، علمًا بأن عمرو بركات انضم لصفوف الأمواج الزرقاء آتيًا من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.
فرج-عامر (2)

فرج عامر عن لقاء الأهلي: «عاوز حكم لا يخشى إلا الله»

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على مواجهة الأهلي، والمقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مايو الجاري، على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بينهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد برج العرب، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، وكان يدرب الأمواج الزرقاء حينها طارق يحيى.
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