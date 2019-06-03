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«زلزال» 28| حلا شيحة لن تقدر على الإنجاب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
مسلسل زلزال - محمد رمضان وحلا شيحة
مسلسل زلزال - محمد رمضان وحلا شيحة
شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «زلزال» ذهاب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، ليشتكي لها من ابنتها «ريهام» التى أخذت منه كل أملاكه وطردته، فيما تشاجر «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، مع زوجته الثانية التي تختلف طباعها عن طباعهم، فيما حاول «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، أن يشترى فاكهة من تجار مصر بعد أن منع عنه الفاكهة من العياط ولكنه فشل، وفى اللحظة التي شعر فيها بيأس زاره أحد أصدقائه من الجامعة لكي يبارك له على الزواج، وعرف منه ما حصل له فى السوق، وأخبره بأن والده لديه مزارع فاكهة وسيتولى هو الأمر.
وفى اليوم التالي ذهب «محمد حربي» مع صديقه إلى الصعيد، وحمل الفاكهة التي يريدها، فيما حاول «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، أن يوقع بـ«خليل» ويورطه فى أن يحصل على قرض من البنك بضمان أملاكه ليشارك فى صفقة جديدة. وأخذ «خليل» يفكر فى الأمر، فى الوقت نفسه عاد
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«هوجان» 28| نور تدمن المخدرات ومحمد إمام يستعيد ابنه

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «هوجان»، جلوس «هوجان» يجسده محمد إمام، مع والده الذى يلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وطلب منه أن يحكى له كيف ماتت أمه وعرف منه أن «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وراء كل ما حدث لهم، وطلب منه أن يبتعد عنه كونه يخشى عليه، ولكن «هوجان» أخذ على عاتقه مهمة الانتقام ممّن آذوه، وفى الوقت نفسه أدمنت «نور» تجسدها هاجر أحمد، الحبوب المهدئة التي جلبتها لها «لميس» تجسدها عايدة رياض، وعلى ما يبدو أنها استبدلت بها حبوب مخدرات، لكى تذلها وتبعدها عن طريق الشركة ولا تفتش خلفها.
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«حكايتي» 28.. «داليدا» تطرد «فريدة» بعد سرقتها لها

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل «حكايتي» قتل «سليمان» يجسده أحمد بدير، ابن شقيقه «حسام» الذى يجسده إسلام جمال، بعد أن ذهب إليهم ليحرقهم داخل الفيلا، بعد أن قام «أدهم» يجسده أحمد حاتم، بحرق مصنعه، وجاءت الشرطة وحاول «أدهم» أن يحمى والده ويقول إنه من قتله، لكن والده رفض واعترف بفعلته وأكد أنه قتله ليثأر لابنته، وأخذته الشرطة إلى القسم، بينما جاء عرض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من ماركة عالمية تريد أن تشاركها ويكون لها فروع فى كل أنحاء العالم، ووقعت العقود على الفور لكي تنشر اسم (أتيليه صوفيا) فى كل أنحاء العالم وتحقق أمنية والدتها.
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صلاح عبدالله يرقص مع الخولي في آخر أيام تصوير هوجان

انتهى فريق عمل مسلسل "هوجان" المشارك في السباق الرمضاني الحالي والمعروض على شاشة قناة الحياة، من آخر يوم تصوير له، واحتفالًا بانتهاء كواليس اليوم الأخير من العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يرقص مع الفنان رياض الخولي، وعلق عليه: «عندما يرقص الكبار بعد فركش هوجان» وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور والفنانين، بتعليقاتهم بتهنئة الفنان صلاح عبدالله وفريق العمل.
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«زلزال» 27| خليل يمنع التجار من التعامل مع محمد حربي

انطلقت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» بفرح كبير لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«صافية» تجسدها حلا شيحة، داخل السوق التي فُرشت كلها بالفراشة والإضاءة، وأحيا له الفرح صديقه «أسامة» يجسده يوسف عثمان، وفى اليوم التالي ذهب «المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكي يتفق معه على توريد فاكهة من "الجناين" الخاصة به، وفتح الحديث عن «محمد حربي» الذى "أكل منه السوق" وأصبح لا يستطيع أن ينافسه، وصُدم «خليل» حينما علم أنه «حربي»، وطلب منه أن يحكى له حكايته منذ أن دخل السوق.
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«زلزال» الحلقة 26.. زواج محمد رمضان وحلا شيحة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «زلزال»، ذهاب «ربيع» يجسده حسام داغر إلى «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، وأخبره أن «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، تبدل حاله وأصبح تاجر فاكهة بالسوق ويتعاون مع تجار من مدينة العياط، وكلفه الأخير بأن يخبره بالتفاصيل أولا بأول، ودخلت عليهما «أمل» تجسدها هنادي مهنا، وسألته عما يدور بينهما، وأخبرها أنه يتجسس على والدها، لتستنكر هي فعلته. فيما أخذ التجار فى السوق يترصدون لـ«محمد حربي» الذى سحب البساط منهم، وأصبح كبير السوق.
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«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
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«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.
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