«زلزال» 28| حلا شيحة لن تقدر على الإنجاب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

مسلسل زلزال - محمد رمضان وحلا شيحة

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «زلزال» ذهاب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، ليشتكي لها من ابنتها «ريهام» التى أخذت منه كل أملاكه وطردته، فيما تشاجر «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، مع زوجته الثانية التي تختلف طباعها عن طباعهم، فيما حاول «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، أن يشترى فاكهة من تجار مصر بعد أن منع عنه الفاكهة من العياط ولكنه فشل، وفى اللحظة التي شعر فيها بيأس زاره أحد أصدقائه من الجامعة لكي يبارك له على الزواج، وعرف منه ما حصل له فى السوق، وأخبره بأن والده لديه مزارع فاكهة وسيتولى هو الأمر.

وفى اليوم التالي ذهب «محمد حربي» مع صديقه إلى الصعيد، وحمل الفاكهة التي يريدها، فيما حاول «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، أن يوقع بـ«خليل» ويورطه فى أن يحصل على قرض من البنك بضمان أملاكه ليشارك فى صفقة جديدة. وأخذ «خليل» يفكر فى الأمر، فى الوقت نفسه عاد