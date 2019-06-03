«زلزال» 28| حلا شيحة لن تقدر على الإنجاب
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
مسلسل زلزال - محمد رمضان وحلا شيحة
شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «زلزال» ذهاب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، ليشتكي لها من ابنتها «ريهام» التى أخذت منه كل أملاكه وطردته، فيما تشاجر «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، مع زوجته الثانية التي تختلف طباعها عن طباعهم، فيما حاول «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، أن يشترى فاكهة من تجار مصر بعد أن منع عنه الفاكهة من العياط ولكنه فشل، وفى اللحظة التي شعر فيها بيأس زاره أحد أصدقائه من الجامعة لكي يبارك له على الزواج، وعرف منه ما حصل له فى السوق، وأخبره بأن والده لديه مزارع فاكهة وسيتولى هو الأمر.
وفى اليوم التالي ذهب «محمد حربي» مع صديقه إلى الصعيد، وحمل الفاكهة التي يريدها، فيما حاول «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، أن يوقع بـ«خليل» ويورطه فى أن يحصل على قرض من البنك بضمان أملاكه ليشارك فى صفقة جديدة.
وأخذ «خليل» يفكر فى الأمر، فى الوقت نفسه عاد
وفى اليوم التالي ذهب «محمد حربي» مع صديقه إلى الصعيد، وحمل الفاكهة التي يريدها، فيما حاول «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، أن يوقع بـ«خليل» ويورطه فى أن يحصل على قرض من البنك بضمان أملاكه ليشارك فى صفقة جديدة.
وأخذ «خليل» يفكر فى الأمر، فى الوقت نفسه عاد «محمد حربي» إلى السوق ومعه عربات النقل محملة بالفاكهة وسط صدمة «المعلم منصور» يجسده محمد جمعة.
فيما شعرت «صافية» تجسدها حلا شيحة، بإعياء فأخذها «محمد حربي» إلى المستشفى، ليخبره الطبيب أنها لديها عيب خلقى فى القلب، وأن هناك خطورة شديدة على حياتها إذا حملت، وأخذ يبكي بعد أن علم من الطبيب أن مرضها ليس له علاج.
بعد أن شعرت «صافية» بكسرة، حاولت أن تقنع زوجها بأن يتزوج لكي يأتي بالولد الذى ينتظره، فيما خسر «خليل» صفقة الفاكهة، التى اقترض من البنك من أجلها والسبب «عبد الحليم» الذي أغرقه.