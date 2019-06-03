الدوري.. حرس الحدود يصطدم بالزمالك في المكس

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الزمالك

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود ونظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.

ويحتل نادي حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 13 وخسر في 12، وسجل الفريق 29 هدفًا بينما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الثاني عشر، وبفارق نقطة عن سموحة والإنتاج الحربي،