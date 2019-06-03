رياضة

الدوري.. حرس الحدود يصطدم بالزمالك في المكس

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الزمالك
الزمالك
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود ونظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
ويحتل نادي حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 13 وخسر في 12، وسجل الفريق 29 هدفًا بينما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الثاني عشر، وبفارق نقطة عن سموحة والإنتاج الحربي،
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بتروجت

بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
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جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن دعمه لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي والذي يعاني من الانتقادات اللاذعة، على الرغم من تأكيد رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو استمراره على رأس المهمة الفنية للفريق، على الرغم من النهاية المخيبة للآمال التي قدمها في الموسم المنقضي، وقال جوارديولا: "بعيدًا عن الصداقة القوية التي تجمعني به، إيرنيستو مذهل، قدم عملا جيدا للغاية، نعم خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا خسر أيضًا، هو مدرب فريق توج معه بلقب الدوري موسمين على التوالي، وقدم كرة قدم جيدة، وأنا سعيد لبقائه مع برشلونة".
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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
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الزمالك يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام الإنتاج

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء، واللقاء أداره الحكم محمد عادل وأشهر خلاله 3 بطاقات صفراء، وبطاقتين حمراوين، واحتسب ركلتي جزاء.
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عامر حسين يكشف لوغاريتم الزمالك والجونة أو الحدود

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سر عدم تحديد مواجهة الزمالك مع فريق الجونة أو حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في جدول الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة، أنه وضع الجدول بهذا الشكل لأن المباراة قد تحسم الهبوط ومن ثم سيتم تحديد طرف هذه المواجهة وفقاً لاحتياجات المرحلة، بمعنى أنه إذا احتاج حسم الهبوط إقامة مباراة الزمالك مع الحدود ستقام مع الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للجونة، من أجل تحديد هوية الفريق الثالث الذي سيهبط مع فريقي النجوم والداخلية.
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