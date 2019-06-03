فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

صلاح عبدالله يرقص مع الخولي في آخر أيام تصوير هوجان

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
صورة من المسلسل
صورة من المسلسل
انتهى فريق عمل مسلسل "هوجان" المشارك في السباق الرمضاني الحالي والمعروض على شاشة قناة الحياة، من آخر يوم تصوير له، واحتفالًا بانتهاء كواليس اليوم الأخير من العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يرقص مع الفنان رياض الخولي، وعلق عليه: «عندما يرقص الكبار بعد فركش هوجان» وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور والفنانين، بتعليقاتهم بتهنئة الفنان صلاح عبدالله وفريق العمل.
المسلسل يتناول قصة شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من أصحاب البنية الجسمانية القوية، فمثلًا يقوم بسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه، ويبرع في أكل الزجاج، ليصبح مشهورا ويذاع صيته، ويصبح واحدًا من كبار المجتمع، ثم تتطور الأحداث بمعرفته
اقرأ المزيد
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 28| نور تدمن المخدرات ومحمد إمام يستعيد ابنه

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «هوجان»، جلوس «هوجان» يجسده محمد إمام، مع والده الذى يلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وطلب منه أن يحكى له كيف ماتت أمه وعرف منه أن «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وراء كل ما حدث لهم، وطلب منه أن يبتعد عنه كونه يخشى عليه، ولكن «هوجان» أخذ على عاتقه مهمة الانتقام ممّن آذوه، وفى الوقت نفسه أدمنت «نور» تجسدها هاجر أحمد، الحبوب المهدئة التي جلبتها لها «لميس» تجسدها عايدة رياض، وعلى ما يبدو أنها استبدلت بها حبوب مخدرات، لكى تذلها وتبعدها عن طريق الشركة ولا تفتش خلفها.
مسلسل-حكايتى (7)

«حكايتي» 28.. «داليدا» تطرد «فريدة» بعد سرقتها لها

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل «حكايتي» قتل «سليمان» يجسده أحمد بدير، ابن شقيقه «حسام» الذى يجسده إسلام جمال، بعد أن ذهب إليهم ليحرقهم داخل الفيلا، بعد أن قام «أدهم» يجسده أحمد حاتم، بحرق مصنعه، وجاءت الشرطة وحاول «أدهم» أن يحمى والده ويقول إنه من قتله، لكن والده رفض واعترف بفعلته وأكد أنه قتله ليثأر لابنته، وأخذته الشرطة إلى القسم، بينما جاء عرض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من ماركة عالمية تريد أن تشاركها ويكون لها فروع فى كل أنحاء العالم، ووقعت العقود على الفور لكي تنشر اسم (أتيليه صوفيا) فى كل أنحاء العالم وتحقق أمنية والدتها.
مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» 28| حلا شيحة لن تقدر على الإنجاب

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «زلزال» ذهاب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، ليشتكي لها من ابنتها «ريهام» التى أخذت منه كل أملاكه وطردته، فيما تشاجر «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، مع زوجته الثانية التي تختلف طباعها عن طباعهم، فيما حاول «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، أن يشترى فاكهة من تجار مصر بعد أن منع عنه الفاكهة من العياط ولكنه فشل، وفى اللحظة التي شعر فيها بيأس زاره أحد أصدقائه من الجامعة لكي يبارك له على الزواج، وعرف منه ما حصل له فى السوق، وأخبره بأن والده لديه مزارع فاكهة وسيتولى هو الأمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-إمام-وصلاح-عبد-الله

محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
مسلسل-هوجان

«هوجان»|هل يقتل محمد إمام «بهلول» في الحلقة القادمة؟

هذا هو التساؤل الذي ينتظر المشاهدون الإجابة عليه فى الحلقة الـ22 من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، خاصة بعد أن انتهت حلقة الأمس بذهاب «هوجان» إلى «بهلول» يجسده صلاح عبدالله، وواجهه بما عرفه عنه فى الماضى، لكنه لم يخبره أنه علم بأنه (منصور) وليس (بلال) كما كان يكذب عليه، وأنه اشترك في تشريده مع صديقه كمال اللباد، بسبب بحثهما عن الآثار، واكتفى بإخباره أن «كمال اللباد» يجسده الفنان رياض الخولي، أمر بقتله، وحاول «بهلول» أن يكسبه إليه ويستعطفه ونزل على ركبتيه وطلب منه السماح، لكن «هوجان» صوب مسدسه نحوه، وانتهت الحلقة.
مسلسل-حكايتى (1)

«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
مسلسل- زلزال (1)

«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org