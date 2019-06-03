صلاح عبدالله يرقص مع الخولي في آخر أيام تصوير هوجان

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

صورة من المسلسل

انتهى فريق عمل مسلسل "هوجان" المشارك في السباق الرمضاني الحالي والمعروض على شاشة قناة الحياة، من آخر يوم تصوير له، واحتفالًا بانتهاء كواليس اليوم الأخير من العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يرقص مع الفنان رياض الخولي، وعلق عليه: «عندما يرقص الكبار بعد فركش هوجان» وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور والفنانين، بتعليقاتهم بتهنئة الفنان صلاح عبدالله وفريق العمل.

المسلسل يتناول قصة شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من أصحاب البنية الجسمانية القوية، فمثلًا يقوم بسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه، ويبرع في أكل الزجاج، ليصبح مشهورا ويذاع صيته، ويصبح واحدًا من كبار المجتمع، ثم تتطور الأحداث بمعرفته