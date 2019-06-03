منها الدواجن.. 6 سلع تنخفض أسعارها في العيد

يودع المواطنون شهر رمضان استعدادًا لاستقبال عيد الفطر، فيقدمون على شراء بعض المنتجات ويعزفون عن شراء البعض الآخر؛ ما يؤدى إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات تأثرا بقلة الطلب
تعد حالة العرض والطلب هى القانون الذى تعتمد عليه السوق التجارية في معاملاتها اليومية، والمتحكم فيها؛ لذا فزيادة حجم الطلب على أحد المنتجات مع قلة المعروض منه فى الأسواق عادة ما ترفع سعر المنتج، بينما انخفاض حجم الطلب على منتج آخر مع زيادة المعروض منه يخفض سعره فى الأسواق، وكانت النتيجة أن عددا من المنتجات والسلع ستنخفض أسعارها فى عيد الفطر المبارك وفقًا لتلك القراءة فى حركة السوق، ويأتي على رأسها الملابس بمختلف أنواعها، والدواجن واللحوم وبعض السلع الغذائية.
الملابس
يقدِم المواطنون خلال شهر رمضان المبارك على شراء الملابس واحتياجاتهم من "كسوة العيد" كأحد الطقوس الاحتفالية لدى الغالبية العظمى من الأسر المصرية.
وقال يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الملابس تنخفض مع حلول عيد الفطر المبارك لعدد من الأسباب، هذا الموسم، أهمها
الملابس
يقدِم المواطنون خلال شهر رمضان المبارك على شراء الملابس واحتياجاتهم من "كسوة العيد" كأحد الطقوس الاحتفالية لدى الغالبية العظمى من الأسر المصرية.
وقال يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الملابس تنخفض مع حلول عيد الفطر المبارك لعدد من الأسباب، هذا الموسم، أهمها رغبة التجار في التخلص من المخزون لديهم من الملابس من جهة، وقرب موعد "الأوكازيون" الصيفي، وهو حافز لتخفيض الأسعار من جهة أخرى.
وأضاف زنانيري أن الأسعار تقل بنسبة تتراوح من 5 إلى 15% عقب عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن سوق الملابس شهدت انتعاشة فى الأسعار على مدار شهر رمضان، تراوحت من 20 لـ30% تأثرا بزيادة حجم الإقبال على الشراء فى إطار الاستعداد للعيد.
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الدواجن
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الدواجن تنخفض أسعارها من 1 لـ2 جنيه للكيلو فى عيد الفطر المبارك تأثرًا بنقص حجم الطلب عليها فى الأسبوع الأول من العيد، لافتا إلى أن أغلب المحلات التجارية تغلق أبوابها قبل العيد ولا تعود للعمل مجددا قبل أسبوعين بعد عيد الفطر.
وأضاف السيد أن القليل من المحلات التى تعمل فى العيد هي فقط التى لديها دواجن لا تستطيع أن تتركها إلى ما بعد انتهاء إجازة العيد، لذا فالأسعار تتراجع بشكل فردى وتختلف قيمة التراجع من تاجر إلى آخر، بحسب حاجة كل منهم إلى جذب المواطنين للشراء.
ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.
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اللحوم
قال شلبي جابر، سكرتير عام شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، إن الجزارين يعتبرون أول أسبوعين من العيد من أكبر فترات الركود؛ لأن كل أسرة تستقبل العيد ولديها كامل احتياجاتها المنزلية من السلع المختلفة وعلى رأسها اللحوم، ولا يقبل أحد على الشراء خلال هذه الأيام باستثناء القليل.
وأضاف شلبي أن بعض التجار يخفضون السعر بنحو 5 جنيهات للكيلو لجذب المواطنين وإنعاش القوى الشرائية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء بلغت نحو 55.9% عام 2017، ومتوسط نصيب الفرد 10.7 كجم، مقابل 9.6 كجم عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 11.5%، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والطيور 91.5% عام 2017.
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الدقيق والسكر والمكسرات
قال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدقيق والسكر تتراجع بعد عيد الفطر لأن المخزون منهما فى المنازل أكبر من المطروح فعليا بالأسواق، موضحا أن ثقافة التخزين إحدى أهم الأزمات التى تواجه العاملين بقطاع البقالة.
وأضاف كاسب أن المكسرات بمختلف أنواعها تنخفض وكذلك الفول والحمص والترمس؛ لانعدام وجود قوى شرائية بالأسواق، مضيفا أن جميع السلع الغذائية التي يقبل المواطنون على شرائها قبل العيد تنخفض أسعارها بعده بسبب سياسة التخزين التى يتبعها المواطنون.