منها الدواجن.. 6 سلع تنخفض أسعارها في العيد

يودع المواطنون شهر رمضان استعدادًا لاستقبال عيد الفطر، فيقدمون على شراء بعض المنتجات ويعزفون عن شراء البعض الآخر؛ ما يؤدى إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات تأثرا بقلة الطلب

تحرير:أسماء فتحى ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

ملابس

تعد حالة العرض والطلب هى القانون الذى تعتمد عليه السوق التجارية في معاملاتها اليومية، والمتحكم فيها؛ لذا فزيادة حجم الطلب على أحد المنتجات مع قلة المعروض منه فى الأسواق عادة ما ترفع سعر المنتج، بينما انخفاض حجم الطلب على منتج آخر مع زيادة المعروض منه يخفض سعره فى الأسواق، وكانت النتيجة أن عددا من المنتجات والسلع ستنخفض أسعارها فى عيد الفطر المبارك وفقًا لتلك القراءة فى حركة السوق، ويأتي على رأسها الملابس بمختلف أنواعها، والدواجن واللحوم وبعض السلع الغذائية.

الملابس يقدِم المواطنون خلال شهر رمضان المبارك على شراء الملابس واحتياجاتهم من "كسوة العيد" كأحد الطقوس الاحتفالية لدى الغالبية العظمى من الأسر المصرية. وقال يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الملابس تنخفض مع حلول عيد الفطر المبارك لعدد من الأسباب، هذا الموسم، أهمها